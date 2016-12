Tehnicianul Stelei, dezamagit că echipa a primit gol în urma unei neatenţii

Laurenţiu Reghecampf, tehnicianul Stelei, s-a arătat mulţumit de evoluţia echipei sale în meciul cu Dinamo, încheiat 1-1, însă pretinde că golul marcat de Dorin Rotariu a venit după o neatenţie a lui William De Amorim.

"Am făcut un meci bun, am încercat să facem presing. Ei s-au apărat foarte bine, este păcat că am primit gol la singurul corner al lui Dinamo. A fost o neatenţie a lui De Amorim, trebuia să stea mai aproape de Rotariu.

E bine că am revenit în joc, am marcat şi ne-am mai creat câteva ocazii bune. Mă bucur pentru William De Amorim că a reuşit să marcheze, mă bucur de jocul făcut de Boldrin, dar trebuiau să mai marcheze un gol, să aibă mai multă răbdare, le-am şi explicat. Mi-a plăcut cum s-au comportat la antrenamente jucătorii veniţi de la Astra, de aceea am început în componenţa respectivă", a afirmat Laurenţiu Reghecampf la Digi Sport.

La meciul dintre Steaua şi Dinamo au fost prezenţi aproximativ 28.000 de spectatori, iar Reghecampf crede că atmosfera de pe stadion a fost una potrivită.

"A fost o atmosferă foarte frumoasă, şi cei de la Dinamo, şi cei de la Steaua s-au comportat bine. Aşa trebuie să se întâmple. S-au discutat foarte multe, dar în această seară nu am simţit foarte multe lucruri jignitoare din partea celor de la Dinamo, s-au străduit să îşi încurajeze echipa", a adăugat Reghecampf.

Tehnicianul în vârstă de 40 de ani recunoaşte că Steaua nu mai are şanse la calificarea în grupele Ligii Campionilor.

"Vom încerca să nu primim foarte multe goluri. Rezultatul de 5-0 nu se mai poate întoarce. Calificarea s-a jucat la Bucureşti, aşa că este important să facem o imagine bună", a mai declarat Reghecampf.