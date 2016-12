Tehnicile motivaţionale pot avea efecte opuse în cazul persoanelor cu o imagine de sine deficitară

Cercetătorii canadieni au descoperit că personele cu o imagine de sine deficitară se simt mai rău după ce repetă afirmaţiile pozitive folosite în tehnicile de motivare, acestea funcţionînd mai degrabă în cazul celor care au o imagine de sine puternică. Astfel, tehnicile motivaţionale bazate pe repetarea unor afirmaţii pozitive despre sine pot avea efecte contrare în cazul persoanelor cu o imagine de sine deficitară. Rezultatele studiului converg cu teoria unui psiholog britanic care a arătat că imaginea de sine se construieşte din dovezi reale din propria viaţă, mai degrabă decît din tehnici de autosugestie.

Repetarea unor afirmaţii pozitive despre sine îi ajută pe cei care au o doză de încredere în sine foarte mare, dar are efect de bumerang asupra celorlalţi pentru că le provoacă disonanţă cognitivă. Potrivit rezultatelor testelor făcute de psihologii de la Universitatea Waterloo şi Universitatea New Brunswick, persoanele cu o imagine de sine precară au o dispoziţie mai bună dacă li se permite să aibă gînduri negative despre sine decît atunci cînd li se cere să se concentreze doar pe afirmaţii pozitive. Respectul de sine se bazează pe evaluarea unor indicatori ai vieţii reale, care construiesc încrederea, mai degrabă decît pe tehnici care declamă că lucrurile sînt mai bune decît sînt de fapt în realitate. Este firesc să fie mai uşor să spui şi să crezi afirmaţiile de acceptare de sine dacă lucrurile din viaţa reală confirmă această realitate. Dacă însă relaţiile cu părinţii sÎnt tensionate, persoana are puţini prieteni, nu este angajată sau nu se simte confortabil cu aspectul fizic, aceste afirmaţii nu ajută, determinînd refulări mai degrabă decît creşterea respectului de sine.