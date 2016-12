Tehnocrația, o iluzie pe cale să se stingă!

22:52:39 / 12 Septembrie 2016

..Adrian....

Romania nu a fost in criza nici politic nici economic pana sa vina acest guv de tehnocrati care au venit cu un singur scop de adistruge economia nationala...Bombonel a fost cel mai bun prim ministru dupa ...Ponta binenteles...Apropo in urma loviturii de stat cu care a fost inlocuit guv Ponta Victor cel care speria opozitia basista cu masuri de relacsare fiscala cresteri salariale cu care baga basisti in draci ca nj vor mai avea nici o sansa la alegeri cata vreme Ponta va fi lrim ministru...Asa sa nascut lovitura de stat care la dat jos le Ponta ...Oftica basista inebunind liberali basistj care trebhiaj sa vina la putere cu ori ce pret ....Ponta avand un capjtal imens trebuia dat jos......