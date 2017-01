Tehnologia de camuflaj activ, inspirată de caracatiţe, a fost inventată de cercetătorii americani

Cercetătorii americani au inventat un material flexibil care îşi schimbă culoarea pentru a imita mediul în care se află, folosind ca sursă de inspiraţie abilităţile de camuflaj ale caracatiţelor şi calamarilor, informează bbc.co.uk. Materialul este alcătuit, în mare, dintr-o reţea de celule de un milimetru, care conţin o vopsea termosensibilă, capabilă să îşi schimbe culoarea la cerere. Deocamdată, tehnologia funcţionează doar în alb şi negru, dar cercetătorii speră ca principiile care stau la baza sa să aibă aplicaţii comerciale şi militare. Studiul, un efort comun al specialiştilor în biologie, tehnologia materialelor, informatică şi inginerie electrică, a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) din Statele Unite ale Americii. Echipa, condusă de profesorul John Rogers de la University of Illinois, a studiat mecanismul de camuflare folosit de animale marine precum caracatiţele, sepiile şi calamarii şi a încercat să reproducă sistemul în trei straturi aflat în pielea acestor cefalopode: stratul superior conţine culorile, cel de mijloc controlează schimbarea cromatică, iar stratul inferior "simte" modelele din mediul înconjurător care trebuie reproduse. Materialul inventat de cercetători funcţionează însă diferit. Stratul inferior conţine o serie de senzori fotosensibili, care detectează schimbările privind intensitatea luminii şi transmit modelul unor dispozitive din stratul de mijloc. Aceste dispozitive ţin locul muşchilor din pielea caracatiţelor, care controlează organele responsabile cu culoarea din stratul superior. În versiunea artificială, stratul superior, cel care se vede, foloseşte un pigment termosensibil, care îşi schimbă culoarea din negru în total transparent la exact 47 de grade Celsius. Căldura este produsă şi controlată de dispozitivele de dedesubt. Materialul este capabil să schimbe modelul afişat în una-două secunde după ce mediul înconjurător s-a modificat. Sistemul este mult mai puţin eficient şi spectaculos decât capabilităţile de camuflaj ale caracatiţelor, dar echipa de cercetători este totuşi mândră de reuşită. "Este primul sistem complet, perfect funcţional de acest fel din lume. Arată ca o foaie de hârtie", a declarat profesorul John Rogers pentru BBC News. "Nu este nici pe departe gata să fie folosit de armată sau în alt domeniu. Este însă un punct de început pentru cercetarea în acest domeniu astfel încât să dobândim experinţa necesară construirii unor sisteme care pot îndeplini această funcţie (de camuflaj, n.r.)", a mai spus autorul principal al studiului.