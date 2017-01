Tehnologia informaţiei, descifrată de elevii de liceu

Elevii de liceu din unităţile şcolare tehnologice au o competiţie adresată lor: Olimpiada de Tehnologia Informaţiei, care le dă posibilitatea să afle cât de buni sunt la programare. Inspectorul şcolar pentru disciplina Informatică din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Alina Niţu, a explicat că elevii din liceele tehnologice erau puţin dezavantajaţi, pentru că ei nu au incluse ore de programare (informatică) în liceu, ci făceau doar Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiei. În schimb, cei de la liceele teoretice fac informatică şi pot participa şi la olimpiada clasică de informatică, dar şi la cea de tehnologie a informaţiei.

70 de elevi erau calificaţi la faza judeţeană a olimpiadei, care s-a desfăşurat, sâmbătă, în patru licee din Constanţa (Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Colegiul Comercial „Carol I”, Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” şi Liceul Teoretic Internaţional de Informatică), dintre care 54 s-au prezentat astfel: 10 la secţiunea C# şi 44 la secţiunea Tic. „Subiectele au fost ca de olimpiadă. Ele presupun o muncă în plus, pentru că nu le putem da doar ce se face la clasă. Specificul concursului a fost că am avut două etape, una de probă practică, ce a început la ora 9.00, pentru cei înscrişi la secţiunea Tic, iar de la 12.00 am început a doua, care a constat în realizarea unui proiect în trei ore de concurs. La secţiunea C# (limbaj de programare) a fost probă de programare vizuală. Au avut de realizat o aplicaţie pe o anumită temă cu resursele puse la dispoziţie de profesori, fără a se ajuta de internet”, a declarat prof. Alina Niţu. Inspectorul a completat că în etapa următoare vor merge cinci elevi, dintre care patru la secţiunea Tic, pe fiecare nivel de învăţământ.

CELE MAI BUNE REZULTATE Printre participanţii la olimpiadă s-au numărat şi doi elevi de la Liceul Callatis Mangalia. „M-am bazat pe subiectele de anul trecut şi de acolo am încercat să învăţ. Le-am tot refăcut. Şi cele din acest an au fost asemănătoare. Am învăţat, dar trebuia mai mult”, a spus Adrian Ruse, elev în clasa a IX-a. La rândul său, Andrei Vlad, elev în clasa a XI-a, a spus că speră să obţină un rezultat bun. „Anul trecut am luat locul 2 la judeţeană şi eram familiarizat cu această olimpiadă. A fost mai mult de creativitate, inventivitate şi intuiţie”, a spus Andrei. Cele mai mari punctaje la olimpiadă înainte de contestaţii sunt: la clasa a IX-a - Alexandru Cornel Chirea, de la Liceul Teoretic „Ovidius” - 132 de puncte, la clasa a X-a - Claudiu-Alexandru Apetroaie, de la Liceul Teoretic „Traian” - 111,5, la clasa a XI-a - Paul Spălăţelu, de la Liceul Teoretic „Traian”, cu 133,3, la clasa a XII-a - Radu Mihai Alexandrescu, de la Colegiul Naţional „Mircea Cel Bătrân” - 121.45. La secţiunea C#, cel mai mare punctaj l-a obţinut Andrew Gabriel Nedea, elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Ovidius” - 93 de puncte. Contestaţiile se depun astăzi în intervalul 10.00 - 14.00, la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” - secretariat.

Alte competiţii

Tot sâmbătă, şi 380 de elevi ai claselor V-VIII au susţinut proba scrisă a Olimpiadei judeţene de limba engleză, care s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand”. Eventualele contestaţii se depun astăzi, în intervalul orar 12.00 - 16.00, la secretariatul unităţii de învăţământ unde s-a desfăşurat competiţia. Tot în weekend a avut loc Concursul de chimie „Raluca Rîpan”, etapa locală, la care s-au înscris 312 elevi de clasa a VII-a. Unităţile de învăţământ unde a avut loc competiţia sunt: Şcoala Gimnazială nr. 37 Constanţa, Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Medgidia, Şcoala Gimnazială nr. 1 „George Enescu” Năvodari, Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol, Liceul Teoretic „Ion Cotovu” Hârşova, Liceul Teoretic Băneasa. Rezultatele la concursuri şi olimpiade au fost publicate sâmbătă, 26 aprilie, la unităţile de învăţământ unde se susţin competiţiile şcolare, precum şi pe site-ul (www.isjcta.ro), la secţiunea „Concursuri şi olimpiade şcolare“.