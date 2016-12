Tehnologie de ultimul răcnet în domeniul auto

Modele hibrid. Constructorul auto nipon Toyota Motor Corp, care a vândut peste 2,7 milioane de vehicule hibride de la lansarea Prius, în anul 1997, doreşte să vândă anual cel puţin un milion de vehicule hibrid în întreaga lume. Dacă anumiţi concurenţi, precum Nissan, preferă să mizeze pe vehicule electrice, Toyota doreşte să îmbogăţească gama sa de vehicule hibrid cu şase noi modele, până la finalul lui 2012, din care două vor fi comercializate sub marca de lux Lexus. Unele din aceste vehicule hibrid nu au modele similare pe benzină. Constructorul are o gamă de vehicule hibrid de opt modele lansate în 80 de ţări şi 12 modele în Japonia. În plus, producătorul auto nipon, care în mai a intrat în capitalul constructorului californian de vehicule electrice Tesla, intenţionează să prezinte, la finalul lunii noiembrie, la Salonul Auto de la Los Angeles, o versiune electrică a modelului 4x4 RAV4, dezvoltat împreună cu partenerul său american. Comercializarea acestui model va începe în 2012.

Anul trecut, pe piaţa românească au fost vândute 36 de maşini hibrid, de aproape trei ori mai puţin ca în anul 2008, cel mai bun an al pieţei auto, potrivit statisticilor Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile. Toyota şi Lexus au fost mărcile care s-au vândut cel mai bine, acestea fiind urmate de Honda şi Mercedes, iar de anul acesta, pe lista mărcilor care au în ofertă un hibrid se numără şi BMW. Maşinile hibrid oferă, în general, un cuplu-motor mai mare la turaţii mai reduse decât cele echipate cu motoare convenţionale, ceea ce se traduce într-o accelerare mai bună la viteze mici şi un consum mai redus.

Maşini fără şoferi. Două maşini alimentate cu energie solară şi fără şofer au început o călătorie de la Roma la Shanghai, în cadrul unei campanii de promovare a tehnologiei existente în domeniul energiei regenerabile. Maşinile, dotate cu şapte camere şi patru scannere, vor parcurge 8.000 de kilometri până la Expoziţia Internaţională de la Shanghai. Acestea sunt controlate de un computer creat de Laboratorul pentru inteligenţă artificială din cadrul Universităţii din Parma. Călătoria duce maşinile prin zone calde, umede, munţi şi deşerturi. Pentru a străbate zone urbane aglomerate, maşinile fără şofer, dar cu pasageri, vor urma maşini conduse de oameni. Odată perfecţionate, maşinile ar putea fi folosite în agricultură.

Accesorii excentrice. Constructorul nipon de automobile Nissan a anunţat că viitoarele sale modele vor fi echipate cu scaune antistres şi instalaţii de aer condiţionat ce difuzează molecule de vitamina C, pentru hidratarea pielii. ”Vrem ca şoferii să simtă că este mai sănătos să te afli la volan decât în aer liber”, a declarat un inginer de la Nissan, cu ocazia unei demonstraţii organizate pe circuitul de teste de la Yokosuka, în apropiere de Tokyo. Constructorul nipon intenţionează să îşi echipeze viitoarele modele şi cu un sistem de purificare a aerului pe bază de ioni negativi, conceput de grupul Sharp, specializat în produse electronice. Scaunele şoferilor vor încorpora tehnici concepute de NASA pentru a ameliora circulaţia sangvină şi pentru a reduce riscul de apariţie a durerilor de spate în timpul călătoriilor pe distanţe mari. Nissan a conceput, totodată, un cronometru electronic special, al cărui scop este de a ameliora relaţiile familiale, reamintindu-i din timp, conducătorului auto, datele de naştere ale membrilor familiei sale dar şi alte evenimente importante.