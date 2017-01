Tehnologie extraterestră la Fisc - plată cu... CARDUL!?!

Peste ani și ani, vei vedea la History Channel un documentar despre misterele trecutului, iar oameni de știință britanici vor demonstra imposibilul, și anume că, în 2016, ANAF România a implementat de una singură plata cu cardul a taxelor și impozitelor către bugetul central. Puțini vor ști adevărul - de fapt au venit extratereștrii și, impresionați de Terminatorul Antifraudă, au oferit Fiscului această tehnologie nemaivăzută. Ce-au murit de ciudă celelalte instituții, companii de utilități și 99,99% dintre magazinele autohtone! Oare cum ar fi fost ca oamenii să poată plăti atât de ușor facturi și cumpărături? Nu vom ști niciodată pentru că, în clasicul stil românesc, știința din spatele plății cu cardul s-a stricat, după vreo doi ani, iar copia de rezervă s-a furat.

OAU! Dumnezeule mare! Cât de curând nu vom mai putea face mișto de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)! Instituția face un mega-salt în necunoscut, în acest an - vinde, în sfârșit, dinozaurul care căra faxuri prin sediu și pe spatele căruia erau lipite scrisorile către contribuabili și are în plan „simplificarea formularelor și procedurilor administrative, dezvoltarea spațiului privat virtual și implementarea plăților prin POS“, după cum a anunțat marți președintele instituției, Dragoș Doroș, la prezentarea raportului anual. În opinia sa, dacă Fiscul interacționează mai bine virtual cu contribuabilul român, colectarea va crește. Și ăsta-i adevărul - parcă plătești cu drag atunci când nu te întâlnești la ghișeu, după o așteptare dureroasă de două - trei ore, cu un funcționar de stat plictisit și prost plătit. Dar stai! Că se poate și mai mult. Doroș vrea ca, în 2016, să fie implementată - nici n-o să vă vină să credeți! - plata cu - sunteți gata? - CARDUL! Peste ani, peste mulți, mulți ani, se va vorbi despre plata cu cardul la Fisc exact cum se vorbește acum despre piramide; dezbaterea va fi asta - în A.D. 2016, au venit sau nu extratereștrii și au oferit cadou, în premieră mondială, această tehnologie revoluționară? Gata cu răutățile! ANAF este, de câțiva ani, în plin proces de modernizare și și-a îmbunătățit gradul de colectare cu 7,8%! Și, înainte de a striga că plusul de venituri se datorează miliției economice marca Antifraudă, uite ce zice același Doroș - „Conformarea voluntară la plată a fost de 83,5%“.

UNDE DAI, CRAPĂ Cât despre Terminatorul de pe statele de plată, respectiv Antifrauda, el a destructurat rețele tranzacționale frauduloase cu o „valoare de piață“ de peste cinci miliarde lei. Evident, se face și eterna precizare că prejudiciile mai mari de un milion de euro reprezintă aproape 88% din activitatea de zi cu zi a DGAF. Asta ca să nu apară haterii și să zică „Ați omorât comerțul stradal cu urzici! Ați închis barurile și restaurantele! (de asta se ocupă Legea Antifumat și birocrația upgradată - n.r.)“ La controlul persoanelor fizice, inspectorii ANAF au identificat peste 20 de milioane de lei nejustificați, în conturile a 350 de băieți deștepți. Nu în ultimul rând, la vamă, Fiscul a vegheat la buna trecere a peste 20 de milioane de călători și șase milioane de mijloace de transport. Printre altele, au fost confiscate 4,58 milioane de țigarete de contrabandă. Și, uite aici eficiență, pentru fiecare 100 de lei virați la buget, ANAF a cheltuit 1,05 lei, din 0,98 lei pentru salarii. Și ministrul Finanțelor, Anca Dragu, a fost mulțumită de rezultat, probabil pentru că n-a contribuit cu nimic la el. Ea s-a mulțumit să spună câteva banalități despre cum Fiscul e important și trebuie să fie modern și eficient. Surprinzător, nu?