Tehnologizarea agriculturii, generatoare de șomaj

În secolul XXI, traiul în zonele rurale din România este, poate, mai greu ca acum un deceniu, având în vedere că încă ne aflăm în recesiune, iar locurile de muncă s-au rărit odată cu progresul tehnologic. De exemplu, în comuna Amzacea, autoritățile locale sunt nemulțumite de faptul că noile tehnologii au înlocuit forța fizică prin cea mecanică, iar 15 familii au rămas fără venituri, în urma acestui fenomen.

AJUTOR SOCIAL Primarul din Amzacea, Constantin Radu, a declarat că acordă ajutoare sociale acestor familii și că, din toamnă, le va acorda familiilor fără posibilități materiale lemne, pentru a le ajuta să se încălzească la iarnă. „Activitățile de bază în Amzacea sunt agricultura și zootehnia. Aici au fost date în arendă aproximativ 9.000 de hectare de teren arabil, iar firmele agricole și-au achiziționat combine performante, care fac treabă într-un timp mult mai scurt decât poate face un om. Așa au mai dispărut din locurile de muncă, iar oamenii care nu și-au permis să crească animale au rămas fără surse de venit. Situația este cu atât mai gravă având în vedere că unii dintre ei au de crescut și copii. Așa că ne facem planuri pentru a ajuta cele 15 familii nevoiașe. În afară de lemne, le vom oferi și câteva pachete cu alimente: zahăr, cartofi și ulei. Dacă bugetul ne va permite, vom oferi și îmbrăcăminte”, a afirmat edilul. Primarul a declarat că, pentru familiile sărace, din bugetul local sunt cheltuiți aproximativ 20.000 de lei pe an. „Este o sumă relativ mare pentru bugetul nostru, care se ridică la 600.000 de lei, din care trebuie să plătim și salariații, și utilitățile. Cheltuielile cu ajutoarele ar fi fost mult mai mari dacă nu ne-ar fi ajutat Consiliul Județean Constanța (CJC). În fiecare toamnă, CJC le oferă tuturor elevilor ghiozdane, caiete, penare, pixuri, creioane, truse de geometrie etc. Cu alte cuvinte, părinții lor nu sunt nevoiți să scoată niciun ban din buzunar pentru a cumpăra copiilor rechizite. Totuși, ne-am dori ca oamenii din comună să fie mai activi în căutarea unui loc de muncă și să-și încerce norocul și prin satele vecine sau chiar prin orașele din împrejurimi”, a conchis Constantin Radu.