TEHNONAV 2006 şi-a deschis, oficial, lucrările

Facultatea de Inginerie Mecanică Industrială şi Maritimă, din cadrul Universităţii "Ovidius" Constanţa, a deschis, ieri, lucrările celei de-a V-a ediţii a Conferinţei internaţionale TEHNONAV 2006. La manifestare participă peste o sută de universitari şi oameni de ştiinţă din Italia, Turcia, Bulgaria, Albania, Republica Moldova, autori ai unor valoroase lucrări ştiinţifice. "Pentru viitor, tot suportul economic trebuie îndreptat către universităţi, încît să existe acea îmbinare dintre cercetare şi unitatea de învăţămînt. Ne interesează proiectele cu aplicabilitate, însă viaţa ne va spune dacă rezultatul cercetărilor va fi transpus în practică sau nu", a declarat prorectorul Universităţii "Ovidius", prof. univ. dr. Nicolae Peride. În următoarele două zile vor fi prezentate numeroase lucrări ştiinţifice ale specialiştilor români şi a celor de peste hotare. La ediţia din acest an participă şi prof. univ. dr. ing. Davide Bigoni, de la Departamentul de Inginerie Mecanică şi Structurală din cadrul Universităţii din Trento, Italia, care a prezentat o prelegere cu titlul "Material instabilities in granular media". "Lucrarea este rodul unei munci de cercetare de patru ani, în care am aprofundat studiul materialelor granulare. Toate aceste rezultate pot fi implementate cu succes în diverse domenii şi reprezintă soluţii pentru viitor. Am lucrat împreună cu cercetători din alte domenii şi împreună încercăm să găsim noi procedee, noi materiale şi noi tehnologii, care să îi ajute pe oameni", a declarat Davide Bigoni.

În cadrul conferinţei internaţionale, vor fi prezentate peste 100 de lucrări, care abordează teme precum noile regulamente şi directive de interes practic imediat privind politica de calitate, clasificarea produselor, aplicarea marcajelor pe produse, politici de protecţie a mediului şi gestionare a materialelor industriale. Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă a iniţiat şi a consolidat, de-a lungul anilor, legături ştiinţifice, colaborări, schimburi şi mobilităţi ale cadrelor didactice cu instituţii de învăţămînt prestigioase din străinătate, cum ar fi: Universităţile din Trento şi din Milano, Italia, Universitatea Tehnică din Varna, Bulgaria, Universităţile Tehnice din Istanbul şi Sakarya, Turcia, Universitatea din Stuttgart, Germania, Universitatea Oxford, Ohio, SUA, Universitatea Tehnică din Budapesta, Ungaria, precum şi alte instituţii de învăţămînt şi cercetare din Turcia, Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Albania, Portugalia, Suedia, Danemarca, Marea Britanie. "Scopul este de a asigura o mai bună circulaţie a informaţiei în mediul academic şi de a beneficia de cele mai noi rezultate care ajung astfel operativ la produsul final al eforturilor noastre: studentul de astăzi, inginerul de mîine pregătit pentru a face faţă tuturor provocărilor", a mai spus Nicolae Peride.