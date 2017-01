Sărbătorile aduc căldură în sufletele oamenilor şi luminează spiritele, recreând astfel spaţiul generozităţii. De Florii, una dintre cele mai frumoase zile celebrate ale anului, e momentul să dai dovadă de omenie. Semenii tăi, pentru care sănătatea rămâne o dorinţă neîmplinită, îţi cer ajutorul! Tu le poţi aduce zâmbetul pe buze. Urmăreşte teledonul „Dă o speranţă” şi ajută-i pe cei care au nevoie de tine! Gazdele teledonului “Dă o speranţă” şi, de asemenea, cei care te vor ghida pe parcursul întregului eveniment prin poveştile de viaţă ale celor care au nevoie de tine, vor fi Gabriela Bădilă şi Mircea Taiss. Nume celebre ale show-biz-ului românesc îţi vor răspunde la apel. Duminică vei vorbi cu: Mihai Trăistariu, Corina Chiriac, Tania Budi, Raluca Sandu, Floarea Calotă şi Viorica Macovei, care se află în postura de “purtători de cuvânt” ai micilor actori care-şi joacă rolurile tragice în propriile vieţi. Alte nume celebre invitate, care se află alături de suferinţele acestor copii, sunt: Ionuţ Galani & Ansamblul “Asteria” & Mircea Cazan, Floarea Tănăsescu, Maria Butaciu, Nicolae Mureşan, Ion Drăgan, Andreea Olariu. De asemenea, pe întreg parcursul teledonului, poveştile de viaţă ale celor care au nevoie de tine vor fi întovărăşite de Michael’s Band şi Ansamblul “Doina Dobrogei”.

“Teledonul nostru începe la ora 14.00 şi se încheie la ora 19.30. În acest interval, alături de telespectatori vor fi invitaţii noştri, nume celebre din muzica populară şi uşoară, precum şi oficialităţi care au susţinut aceste cazuri încă de la început, care vor face donaţii şi care vor încerca să-i convingă pe cei de-acasă să fie generoşi, evidenţiind ideea că viaţa chiar poate fi schimbată cu o faptă bună. Fiind Floriile, sper să-i conving pe toţi cei care ne privesc să dea din puţinul lor acelora care nu au nimic, acelor copii fără de vină, căci dar din dar se face raiul! Fiecare donaţie, oricât de mică ar fi, contează, căci este o bucăţică de suflet oferită, fără urmă de egoism sau vanitate, unor îngeraşi suferinzi”, a declarat Gabriela Bădilă, gazdă a teledonului “Dă o speranţă”!

DESTINUL LE-A PUS UN DIAGNOSTIC CUMPLIT. Lacrimi amare le udă obrajii, atunci când se simt îngenunchiaţi de greutatea impasibilă a bolii. Se spune că sănătatea nu poate fi cumpărată, dar vindecarea înseamnă de multe ori sume importante de bani. Vorbim despre diagnostice cumplite, iar necazul îi loveşte de cele mai multe ori pe cei nevoiaşi. De Sfintele sărbători pascale, şase copii şi tineri măcinaţi de boală îţi cer, deschis, ajutorul, pentru a putea zâmbi din nou. Stă în puterea noastră, a tuturor, să schimbăm starea lucrurilor! Aşa cum aţi dovedit că puteţi face acest lucru când 100 de copii abandonaţi şi-au petrecut Crăciunul într-o familie adevărată (datorită campaniei iniţiate de Neptun TV cu prilejul sărbătorilor de iarnă de la sfârşitul anului trecut), acum, de Paşte, haideţi să readucem speranţa unor copii şi tineri din Constanţa, cărora destinul le-a pus un diagnostic cumplit!

CINE SUNT CEI CARE AU NEVOIE DE AJUTORUL TĂU?

Ioan Cristian Tudorache are 14 ani şi este bolnav de hemofilie (hemofilie tip A, forma severă). Preţul unei vieţi normale: un vaccin zilnic, care costă între 800 şi 1.400 de lei. “Copilăria, pentru mine, a fost mai dificilă pentru că, dacă mă joc şi mă lovesc, trebuie să mi se administreze o injecţie”, spune el. Nici dacă ar trăi în perne cu puf nu ar fi în siguranţă. Boala îl ţine departe de jocurile copilăriei. Orice rană deschisă îi poate fi fatală. Cazul său face parte din campania “Dă o speranţă”. Împreună putem face ca viaţa lui să nu mai fie sinonimă cu durerea.

Cătălina Mihaela Apreutesi are 8 ani şi este elevă în clasa a doua. Boala care o macină este leucemia. Viaţa ei pendulează acum între controale costisitoare şi tratamente citostatice, făcute în Bucureşti. Când boala o făcea să creadă că nu mai există nicio speranţă, găsea puterea de a-şi încuraja părinţii: „Dacă eu mor, puteţi să luaţi un copil de la orfelinat pentru că sunteţi nişte părinţi buni”. Împreună o putem ajuta să se facă bine printr-o donaţie în cadrul campaniei „Dă o speranţă”.

Lucian Aldeş are 8 ani şi este pasionat de karate. Acum se luptă pentru viaţa lui cu o boală care, de regulă, nu iartă. „Vreau să învăţ, ca să-mi ajut familia”, sunt cuvintele copilului din Agigea care înfruntă o boală greu de învins: leucemia (leucemie acută limfoblastică cu risc de recădere). În urma unui tratament dur cu citostatice, starea băieţelului s-a îmbunătăţit. Banii puţini pe care îi câştigă acum părinţii lui nu îi mai permit să meargă lunar la Bucureşti pentru a ţine boala sub control. Cazul lui Lucian face parte din campania „Dă o speranţă”!

Anca Ştefania Petcuci are doar 15 ani. O malformaţie a ficatului (atrezie de căi biliare, ciroză biliară secundară) o împiedică să trăiască normal. Numai un transplant o poate salva. Nu ştie ce gust are ciocolata şi nici cum miroase iarba proaspăt cosită, pentru că ar fi suficientă o banală viroză pentru a-i zdruncina sistemul imunitar. Malformaţia i-a transformat viaţa într-un regim dur şi permanent. Şi nici măcar aşa nu este în afara pericolului. Casa ei este o adevărată farmacie. Are sertare întregi pline cu medicamente. Este nevoie de 35 de pastile pe zi pentru ca organismul ei să funcţioneze normal. Asta nu o descurajează, ci, dimpotrivă, îi dă forţa să meargă mai departe. Şansa ei este un transplant de ficat. Din păcate, niciunul dintre părinţi nu poate fi donator. Cazul ei face parte din campania “Dă o speranţă”.

Georgiana Şerban are 18 ani. Până anul trecut, boala cu care s-a născut (tetrapareză spastică) a ţintuit-o la pat. A fost operată în Germania cu ajutorul banilor primiţi de la Primăria Municipiului Constanţa şi de la Consiliul Judeţean Constanţa. Vindecarea ei depinde de încă un ajutor. Georgiana vrea să înveţe să meargă singură, pe drumul ei, fără ajutorul scaunului cu rotile. Cazul ei face parte din campania „Dă o speranţă”! Împreună putem să-i dăm şansa unei vieţi normale!

Claudiu Mic are 31 de ani şi este licenţiat în Drept. Pledează în fiecare zi în faţa unei boli necruţătoare, leucemia (leucemie acută mieloblastică). Numai un transplant medular îl poate salva. Să-l ajutăm să aibă o viaţă normală. Cazul lui face parte din campania “Dă o speranţă”.

CUM ÎI AJUTĂM? E SIMPLU SĂ DAI O SPERANŢĂ!

Poţi dona 2 euro prin trimiterea unui SMS la numărul 890 în reţelele Vodafone, Orange şi Cosmote, până pe 1 mai. Nu se percepe TVA.

Pentru donaţii, poţi apela numerele de telefon: 0900.900.325 (5 euro/apel) şi 0900.900.320 (10 euro/apel). Numerele sunt apelabile doar în reţeaua Romtelecom.

Cont Consiliul Judeţean Constanţa în lei, deschis la BCR Constanţa: RO85RNCB0114032057340063.

Cont Fundaţia Fantasio în lei, deschis la Banca Transilvania: RO28BTRL01401205L3112100.

Dă o speranţă“ este o campanie iniţiată de Consiliul Judeţean Constanţa şi Fundaţia Fantasio, în parteneriat cu Neptun Tv, cotidianul Telegraf, Radio Mamaia, Radio Neptun şi Radio Constanţa.

