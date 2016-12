Teledonul „DĂ O SPERANŢĂ” a strîns 300.000 de lei

În pragul Sărbătorilor Pascale, Televiziunea Neptun şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), alături de Direcţia Judeţeană de Sport şi Complexul comercial Tom, a organizat campania „DĂ O SPERANŢĂ”, campanie a cărei punct culminant a fost un teledon, care a avut loc sîmbătă după-amiază, în cadrul Complexului comercial Tom. Teledonul, transmis în direct de Neptun TV, a început la ora 14.00 şi s-a încheiat după ora 19.30. Timp de cinci ore şi jumătate, alături de Ramona Bădescu şi Mircea Taiss, gazdele emisiunii-maraton, s-au aflat oameni politici de marcă, vedete din lumea muzicii şi a sportului, dar şi cele 11 familii aflate în suferinţă, pentru care s-a organizat acest teledon. „Nu există săptămînă în care să nu primesc o solicitare gravă. Şi un leu este important pentru cei care au nevoie de noi, restul sînt cuvinte goale. Am apelat la oameni, mai ales că sîntem în pragul Săptămînii Mari. Am făcut acest gest pentru că ne iubim semenii. Azi (n.r. sîmbătă), am venit cu fiul meu cel mic, Ştefănel, pentru că am vrut să arăt că toţi avem copii”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor-Daniel Constantinescu, prezent în platoul teledonului.

La apelul umanitar lansat de Televiziunea Neptun şi CJC au răspuns promt sute de oameni, personalităţi ale Constanţei, dar şi oameni simpli, care au donat, din puţinul lor, pentru ajutorarea celor aflaţi în suferinţă. Dramele celor 11 cazuri aflate în atenţia CJC au impresionat pînă la lacrimi audienţa, dar şi pe oamenii politici care s-au alăturat cu tot sufletul acestei campanii umanitare. „Este o iniţiativă de lăudat, iar la cît suferă lumea astăzi, ar trebui făcute mai des astfel de emisiuni şi astfel de strîngeri de bani, pentru a ajuta oameni care sînt, într-adevăr, loviţi de soartă şi încercaţi greu de durere. Noi, care am avut norocul să nu avem astfel de suferinţe în familie, ne putem doar închipui ce este în inima lor”, a precizat primarul municipiului Mangalia, Claudiu Tusac.

Timp de cinci ore şi jumătate, s-au primit donaţii din partea unor persoane publice, fundaţii, a constănţenilor cu posibilităţi materiale, a unor instituţii constănţene. În acelaşi timp, la cele două numere de telefon cu suprataxa de 5 şi 10 euro, au răspuns sutelor de apeluri primite din partea cetăţenilor vedete din lumea muzicii, dar şi nume importante ale scenei sportive, politice, cultural-artistice româneşti: Laura Badea, Ana-Maria Ferentz, Oana Sîrbu, Dan Helciug, Corina Chiriac, Costi Ioniţă, fetele de la „Blaxy Girls”, directorul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanţa, Elena Frîncu, viceprimarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădau, Felicia Filip, Silvia Dumitrescu şi mulţi alţii. „Aş vrea ca mass-media să sprijine mult mai multe evenimente de acest gen, pentru că, decît să dăm bani cerşetorilor pe stradă, mai bine strîngem bani şi donăm unor fundaţii, unor ONG.-uri sau participăm la un eveniment creat de o primărie, cum este Primăria Constanţa, Consiliul Judeţean, unde ştim bine că eşti apărat de autoritate, că poţi să donezi bani fără să-ţi fie teamă că ajung în altă parte. Eu sînt mereu implicat în astfel de campanii şi cît pot ajut, prin prestaţiile mele, prin apariţiile mele, donez chiar bani cînd se poate, fiecare trebuie să facă cîte puţin”, a spus Dan Helciug. La rîndul său, Corina Chiriac a mărturisit emoţionată: „Este o iniţiativă excepţională să-i sensibilizăm pe cei care îşi permit să ofere, acum, în prag de Florii şi mai precis în pragul Săptămînii Mari a Sfintelor Sărbători de Paşte, să încercăm să îi ajutăm pe cei în nevoie, pe cei care au fost mai puţin favorizaţi de soartă decît noi. Am vrut să particip la acest teledon, gratis bineînţeles, din convingerea că poate fac o faptă bună”.

Primarul Constanţei, Radu Mazăre: „Sînt convins că există o şansă de vindecare”

Şi primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a fost impresionat profund de drama prin care trec cele 11 familii, donînd suma de 10.000 de lei. „De fiecare dată simt la fel, şi Ramona Bădescu mi-a spus că sînt emoţionat. Da, sînt! Cînd văd durere şi oameni care au nevoie, sînt emoţionat, întotdeauna, oriunde. Este şi mai impresionant pentru că, spuneam şi în emisiune, trăiesc cu convingerea că, dacă faci bine, Dumnezeu ţi-l întoarce. Dacă faci rău, la fel. Sînt convins că există o şansă de vindecare pentru aceştia, pentru că am văzut mulţi oameni care aveau nevoie şi care s-au făcut bine, trebuie să creadă, să creadă în ei, să creadă în Dumnezeu, să creadă că va fi bine. Această campanie este categoric un prim – pas pentru aceşti oameni, iar pentru mulţi poate fi şi ultimul pas, adică să nu mai aibă nevoie”, a declarat Radu Mazăre, încă emoţionat după ce a ieşit de pe platoul emisiunii-maraton.

Alături de semenii lor, aflaţi în suferinţă, a fost şi viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău: „Este o iniţiativă lăudabilă, cred că absolut toţi cei care au fost, astăzi, în platou, au venit în dublă calitate: o dată din omenie, pentru a-şi ajuta semenii, iar în al doilea rînd, pentru a face apel la locuitorii judeţului Constanţa şi la telespectatorii postului TV Neptun, să vină şi să doneze o sumă, indiferent cît de mică, pentru că doar aşa vom reuşi să rezolvăm aceste probleme”. Mai mult, senatorul de Constanţa Alexandru Mazăre a precizat că şi-ar dori crearea unui act normativ, pentru ca cei aflaţi în suferinţă să poată beneficia de ajutorul statului mult mai repede. „Nu pot să dau prea multe detalii, deocamdată este în stadiul de idee, însă voi avea o discuţie şi cu colegii din comisia de sănătate, voi avea o discuţie chiar şi cu ministrul Sănătăţii, Ion Bazac şi vom încerca să schimbăm puţin legislaţia, pentru ca acolo unde sînt anumite cazuri sociale, care chiar necesită o intervenţie din partea instituţiilor statului, aceasta să poată veni în condiţii mult mai lejere. Acum există o procedură care este extrem de complicată şi sînt situaţii care impun anumite măsuri urgente în sensul acesta”, a explicat senatorul Alexandru Mazăre.

Prefectul judeţului Constanţa, Tit Liviu Brăiloiu, a răspuns şi el prompt invitaţiei de a fi alături de cei pentru care sărbătorile pascale nu pot fi un prilej de bucurie, ci doar o altă zi plină de suferinţă şi de lacrimi amare. „Eu cred că cei care vor să ajute ar trebui să o facă mereu. Eu fac acest lucru de zece ani, cu mulţi copii şi cu mulţi bătrîni. Din acest motiv îi învăţ pe toţi cei care au posibilitatea să ajute pe cineva, să o facă, atunci cînd este vorba de boală, de griji şi de situaţii extreme, în care oamenii chiar nu îşi pot cumpăra medicamente sau nu se pot opera”, a spus prefectul Tit Liviu Brăiloiu. La rîndul său, Ramona Bădescu a precizat că se va implica nu numai în acest teledon, ci va face tot posibilul să ajute un copilaş dintre cei care au nevoie de noi! „Astăzi (n.r: sîmbătă) am simţit că sînt acasă la mine, cu oamenii de suflet care sînt aici şi care din orice pot, din puţinul pe care îl au, dau pentru a ajuta pe cineva. Este o periodă dificilă, o perioadă de criză, o perioadă în care lumea nu mai este liniştită, pentru că are foarte multe probleme şi tocmai în această perioadă avem nevoie ca oamenii să se unească şi să se ajute între ei”, a mai spus Ramona Bădescu.

Pe platoul emisiunii care s-a desfăşurat în cadrul Complexului comercial Tom, în urma donaţiilor, s-au strîns 267.779 de lei, 3230 de euro şi 200 de dolari, în timp ce, în urma apelării numerelor de telefon cu suprataxă, s-au adunat 4040 de euro. Teledonul „DĂ O SPERANŢĂ” a strîns, în total, suma de aprox. 300.000 de lei. Printre cei care au făcut donaţii importante se numără preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu (10.000 de lei) şi prefectul Constanţei, Tit Liviu Brăiloiu (10.000 de lei). De asemenea, majoritatea invitaţilor prezenţi în platoul emisiunii-maraton a donat sume importante.

Donaţii se mai pot face pînă pe 25 aprilie

Cei pentru care s-a organizat teledonul sînt: Robert Andrei Alexandru din Constanţa, în vîrstă de doi ani şi jumătate, care suferă de beta talasemie majoră, Maria Franga din Mangalia, în vîrstă de cinci ani, care necesită tratament pentru autism şi sindrom piramidoataxic, Nicoleta Alexandra Vărbiescu din Hîrşova, de nouă ani, care trebuie să facă investigaţii şi să urmeze tratament pentru anemie hemolitică autoimună cu anticorpi la cald. Alexandru Mircea Coteţ, din Constanţa, în vîrstă de nouă ani, are nevoie de tratament după operaţie de drenaj şi operaţie de tumoare pe cerebel, în timp ce Ştefan Adam din Mangalia, de zece ani, necesită transplant de inimă şi plămîni. Eugenia Cristina Maican din localitatea Poiana, în vîrstă de 13 ani, are nevoie de operaţie şi tratament pentru leucemie acută mieloidă M 1, Georgiana Narcisa Şerban din Constanţa, de 16 ani, necesită tratament pentru tetrapareză spastică, epilepsie generalizată şi operaţie pentru miofibrotomia subcutanată pe etape pentru muşchiul spastic. Ioana Leca Ştefan din Constanţa, în vîrstă de 28 ani, are nevoie de analize medicale şi tratament pentru astm bronşic corticodependent şi fibroză pulmonară, Mihaela Blaga din Hîrşova, în vîrsta de 31 ani, necesită tratament pentru tumoră cerebrală parietală parasagital stînga infiltrativă gradul I, Veronica Stanciu din Constanţa, de 41 ani, trebuie să facă analize medicale şi să urmeze tratament pentru leucemie mioblastică acută şi sindrom mielodisplazic. Familia Mitea din oraşul Băneasa are o situaţie materială precară, fără loc de muncă stabil, avînd şi doi copii cu handicap: un copil bolnav de HIV/SIDA şi copil minor cu handicap locomotor şi diagnosticat, în anul 2006, cu hepatită acută virală icterică tip A.

Pentru cele 11 familii aflate în suferinţă, toţi cei care vor şi pot să redea zîmbetul pe feţele micuţilor care luptă cu boala şi mamelor care îşi doresc să nu se despartă înainte de vreme de cei pe care îi iubesc, pot face donaţii, pînă pe data de 25 aprilie, în două conturi bancare (în lei şi în euro) deschise la BCR Constanţa: RO85RNCB0114032057340063 pentru lei şi RO58RNCB0114032057340064 pentru euro. De asemenea, toţi cei care pot da o speranţă celor care au nevoie de ajutor pot suna la numerele de telefon cu supra-taxă 00900.900.320, pentru o donaţie de 10 euro şi 0900.900.325, pentru o donaţie de 5 euro. Numerele de telefon pot fi apelate pînă pe 25 aprilie, numai în reţeaua Romtelecom.