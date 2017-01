Telefoane ascultate

Poliţia britanică anchetează afirmaţii potrivit cărora au fost ascultate telefoanele mai muiltor personalităţi, printre care Kate Middleton şi Tony Blair. Convorbirile lui Kate ar fi fost interceptate înainte de căsătoria cu prinţul William. Printre victimele acestor manevre ar fi şi prinţul Edward, contesa de Wessex şi ducele şi ducesa de Kent, potrivit ”The Guardian”. De asemenea, au fost interceptate şi convorbirile fostului premier Tony Blair, dar şi cele ale cel puţin unui fost ministru de Interne. Convorbirile ar fi fost interceptate de un detectiv, Jonathan Rees, care lucra pentru News International, firmă care însă a negat categoric. O altă posibilă victimă a operaţiunii ar fi Jack Straw, în perioada în care ocupa funcţia de ministru de Interne, dar şi Lordul Mandelson, care a fost ministru al Comerţului şi consilierul media al lui Blair, Alastair Campbell. Ancheta are loc în urma operaţiunii Weeting, ce a vizat acuzaţii similare la adresa ”News of the World”, în urma condamnării unui detectiv, Glenn Mulcaire, pentru că a interceptat convorbiri ale membrilor familiei regale, în 2007. Proprietarul ”News of the World”, News International, a prezentat deja scuze mai multor personalităţi şi a alocat 20 de milioane de lire sterline pentru despăgubiri. Marţi, actriţa Sienna Miller a acceptat despăgubiri de 100.000 de lire sterline.