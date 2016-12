Telefoanele şi accesoriile rup piața gadgeturilor

Vești bune pentru producătorii de telefoane și accesorii pentru aceste gadgeturi. În primul semestru al anului în curs, vânzările au crescut cu peste 25%. Nu la fel de bine a mers piața IT, livrările de computere având un declin de peste 12%, potrivit datelor din studiul Temax al companiei de analiză GFK. Tendința se regăsește și în structura vânzărilor magazinului online cel.ro, fiind primul an în care laptopurile nu mai sunt cele mai vândute produse, acestea fiind depăşite încă de anul trecut ca număr, iar de anul acesta şi ca valoare de telefoanele mobile. "Este primul an în care Samsung conduce detaşat, cu 40% din numărul de telefoane vândute, urmată de LG cu 10% şi Apple cu 7%. Creşterea pe telefoane este de peste 80% faţă de anul trecut, în timp ce vânzările de laptopuri au scăzut cu 6%. Televizoarele LCD şi computerele desktop au rămas pe următoarele poziţii", a spus Tiberiu Pop, proprietar şi CEO al Corsar Online, compania care administrează cel.ro.

Piaţa de echipamente de comunicaţii a înregistrat o valoare de aproape 360 milioane euro în primul semestru, în timp ce segmentul de echipamente IT (computerele) a avut o valoare mai mică de 200 milioane euro. Un alt segment de creştere a fost cel al electrocasnicelor, a adăugat Tiberiu Pop: "O zonă de creştere spectaculoasă în acest an a fost cea de sisteme de aer condiţionat, unde am reuşit o creştere de peste 400% faţă de 2015, reuşind să comercializăm până în prezent peste 3.000 de aparate. Per total, categoria de electrocasnice mari are o creştere de 300%, în timp ce electrocasnicele mici - doar de 200%. Alte categorii cu creşteri de peste 200% au fost cele de parfumuri şi auto".