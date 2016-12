Telefon cu autonomie de 33 de zile

Producătorul finlandez Nokia a anunţat lansarea modelului Nokia 109, un telefon entry level fără prea mari pretenţii. Telefonul vine echipat cu un acumulator cu autonomie de 33 de zile în stand-by şi 7,5 ore de vorbit încontinuu. Nokia 109 are un ecran TFT de 1,9 inch, cu o rezoluţie de 128x160, radio FM şi slot de card microSD. Telefonul rulează sub platforma S40 şi este echipat cu Xpress Browser. Telefonul cântăreşte doar 77 de grame şi are dimensiunile de 110x46x14,8 milimetri. Preţul va fi de circa 40 de dolari, fără taxe. Acesta permite accesul la Facebook şi Twitter.