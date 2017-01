Telefon din plastic reciclat

Sony Ericsson a lansat modelul Cedar, telefon mobil realizat din plastic reciclat şi gândit pentru consumatorii interesaţi de protecţia mediului. Telefonul include toate opţiunile şi serviciile disponibile în cazul modelelor tradiţionale. Pe lângă faptul că are o carcasă realizată din plastic reciclat, telefonul este mai eficient din punct de vedere energetic şi un manual electronic de folosire. Mai mult, pentru telefon s-au folosit culori eco, iar ambalajul reduce cantitatea de deşeuri rămase în urmă. Compania Sony şi-a propus să îşi reducă emisiile de gaze cu efect de seră la zero până în 2050. Planul verde al companiei se numeste Road to Zero, în traducere Drumul către zero emisii şi nu presupune doar reducerea deşeurilor şi a emisiilor, ci şi utilizarea câtor mai puţine materiale din plastic.