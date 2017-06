Telefonul mobil poate produce cancer! Un tribunal italian a recunoscut asta!

Un tribunal din Italia a recunoscut în mod oficial legătura dintre utilizarea pe termen lung a telefonului mobil și cancer, printr-o decizie ce creează un precedent, a anunțat joi un grup de avocați citați de DPA. Cazul din Ivrea (nord-vestul Italiei) privește un manager în vârstă de 57 de ani, care și-a folosit telefonul între trei și patru ore pe zi și a contractat o formă benignă de tumoare la creier, potrivit societății de avocatură Ambrosio & Commodo. După ce un expert din cadrul tribunalului a conchis „potrivit unui criteriu al probabilității” că utilizarea telefonului mobil este responsabilă pentru neurinomul acustic de care suferă bărbatul, un judecător a hotărât că acesta poate beneficia din partea agenției naționale de asigurări din Italia de concediu medical, menționează sursa citată.

Hotărârea, la care se poate face apel, este ''prima și singura din lume'' prin care un tribunal de primă instanță acceptă legătura cauzală dintre telefoanele mobile și cancer, susține Ambrosio & Commodo. Concluzii similare au fost formulate și în 2009 și 2012 de către alți judecători din Italia, însă numai în proceduri de recurs, au adăugat avocații. Ambrosio & Commodo a publicat informațiile pe un website, recomandând totodată altor pacienți diagnosticați cu tumori la creier, care pot dovedi că au utilizat telefoanele mobile peste 1.640 de ore cumulat, să intenteze procese. În cadrul comunității științifice, cancerogeneza determinată de radiațiile emise de telefoanele mobile este în continuare un subiect aflat în dezbatere.

Pe site-ul său, Institutul Național pentru Cancer din Statele Unite (US National Cancer Institute) susține că ''un număr limitat de studii'' au demonstrat unele dovezi ale acestei asocieri, însă majoritatea cercetărilor nu au identificat o astfel de legătură. Se adaugă faptul că în 2011 Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerelor (International Agency for Research on Cancer) a clasificat utilizarea telefoanelor mobile drept ''posibil cancerigenă pentru oameni'', bazându-se pe dovezi limitate rezultate în urma unor studii efectuate pe oameni, pe dovezi limitate relevate de cercetări asupra efectelor radiofrecvenței asupra rozătoarelor și pe dovezi inconsistente provenind din studii mecanistice.