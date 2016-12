Telefonul mobil se transformă în poliţă Casco

LOCALIZARE PRIN GPS A ACCIDENTULUI. Aţi făcut un accident uşor într-un oraş străin şi vreţi să rezolvaţi problema cât mai rapid? Mai nou, prin simpla accesare a unei aplicaţii de pe telefonul mobil, puteţi să luaţi legătura cu asigurătorul care v-a vândut poliţa Casco şi să îi arătaţi poze cu avariile suferite de maşină sau să transmiteţi coordonatele GPS firmei de asistenţă auto, care poate veni astfel la locul potrivit, pentru a vă tracta. Aplicaţia, care se numeşte Insurance Assistance, a fost concepută de o firmă românească de IT, împreună cu BCR Asigurări, însă poate fi utilizată de orice şofer, indiferent de firma de la care are poliţă Casco. „Ne adresăm celor 300.000 de utilizatori de smartphones din România. Pentru 2011, este estimată chiar o dublare a numărului posesorilor de telefoane mobile inteligente. Aplicaţia este gratuită şi poate fi descărcată de pe AppleStore, pentru iPhone, de pe Android Market Place, pentru telefoanele care utilizează sistemul de operare Android, sau direct de pe web, pentru restul telefoanelor mobile. Cu ajutorul aplicaţiei, şoferii pot suna la 112, pot vorbi cu reprezentanţii Call Center-ului firmei de asigurări, pot trimite informaţii despre accident şi pot solicita asistenţă rutieră. Localizarea GPS este de mare ajutor, în special dacă accidentul are loc într-un alt oraş sau în străinătate. Fără doar şi poate, telefonul mobil devine cel mai bun sticker Casco. Din câte se ştie, peste 90% dintre şoferi nu au la ei stickerul respectiv”, spune Valeriu Filip, creatorul aplicaţiei.

TARIFE NESCHIMBATE LA POLIŢE. Hărţile pot fi descărcate gratuit, pentru fiecare telefon în parte, iar şoferul este sunat de un reprezentant al celei mai apropiate firme de asigurări, în funcţie de locaţia GPS. Aplicaţia mai conţine şi o secţiune informativă, din care proprietarii auto pot afla mai multe detalii despre cum se desfăşoară constatarea unui accident. „Piaţa asigurărilor este într-un moment de cumpănă, iar fiecare companie trebuie să aducă ceva nou, dacă vrea să supravieţuiască. Un lucru este cert, noi nu vom majora tarifele, după ce am pus la dispoziţie această aplicaţie”, spune directorul de vânzări al BCR Asigurări, Gabriel Vasile Oltean. Aplicaţia i-ar putea ajuta şi pe poliţişti să elibereze străzile mai repede, după accidente, datorită rapidităţii cu care sunt apelate firmele de asistenţă rutieră, susţine Oltean.