Telegraf, acest „rău” necesar

“După Revoluţie, în România, eliberarea pieţei de presă a oferit un spaţiu de desfacere extrem de îngăduitor. Multe ziare au apărut peste noapte şi au dispărut la fel, puţine “jurnale” reuşind să-şi păstreze şi protejeze continuitatea. Cele două decenii de presă sub logo-ul Telegraf validează, teoretic şi practic, calitatea actului jurnalistic, căci o presă slabă sau neinteresantă este amendată instant de către cititori. Telegraful reprezintă un brand naţional, la modul real, o tradiţie frumoasă, respectată (aşa cum a înţeles fiecare să o facă) de toţi cei care au păşit pragul redacţiei noastre reale sau al celei virtuale. Am fost angajată în mai multe redacţii şi pot să spun că oamenii care formează echipa Telegraf sunt printre cei mai buni profesionişti cu care am lucrat. Sunt oameni care au reuşit să evite blazarea, sunt oameni care reuşesc încă, după atâţia ani de presă, să întâmpine fiecare zi cu bucurie, cu respect faţă de veridicitatea şi verticalitatea actului jurnalistic şi cu atât de necesara curiozitate care, desigur, adesea deranjează. Dar, ăsta-i jobul nostru, nu?”