AUSTRIA

Poliţişti români, în patrulare la Viena

Poliţia din Viena a lansat două iniţiative majore, una împotriva hoţilor şi alta împotriva cerşetorilor agresivi, la aceasta din urmă participând şi poliţişti români, din cauza intensificării activităţii infracţionale în preajma sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou. O echipă de aproximativ 140 de ofiţeri participă la patrule speciale şi a instituit puncte de control pe unele drumuri importante, pentru a verifica vehiculele suspecte. Poliţia intervievează şoferii şi pasagerii şi caută semnele unei activităţi criminale, în special şoferi aflaţi sub influenţa alcoolului sau drogurilor, urmărind, de asemenea, eventuale automobile furate. Pieţele de Crăciun sunt foarte populare în Viena, dar nu numai pentru localnici şi turişti, ci şi pentru cerşetori, dintre care unii au devenit foarte agresivi. O echipă specială de poliţie a fost înfiinţată pentru a patrula în pieţe, centre comerciale şi staţii de metrou, începând de luni, în căutarea cerşetorilor şi răspunzând plângerilor din partea publicului. De vreme ce mulţi cerşetori vin din România, fiecare echipă este însoţită de un membru al poliţiei române, care poate discuta cu ei. Mulţi cerşetori sunt cunoscuţi de poliţie, iar unii au primit amenzi de peste 4.000 de euro.

ITALIA

Scandal... gol-goluț

Europarlamentarul italian Matteo Salvini, liderul partidului antiimigranţi Liga Nordului, a pozat pentru revista ”Oggi” purtând doar o cravată, iar fotografiile au devenit virale pe Internet, generând reacţii aprinse. În fotografia publicată pe coperta revistei, Matteo Salvini poate fi văzut întins pe pat, fără cămaşă, purtând doar o cravată verde. ”Nu vă cer voturile pentru bărbăţia mea fizică. Ar trebui să merg la sală, ştiu”, a declarat Salvini, citat de ”Corriere della Sera”. Unele persoane au apreciat că o femeie din clasa politică ar fi fost aspru criticată dacă făcea acest lucru. Matteo Salvini ar putea avea însă probleme mai mari decât reacţia publicului, comentează BBC. El a declarat pentru Rai TV că este capabil să se autoironizeze, dar este sigur că fotografiile o vor înfuria pe mama lui.

ex foto - Lui Matteo Salvini i-e teamă că și-a supărat mama

SUA

Legea Apărării, votată

Camera Reprezentanţilor din SUA a adoptat, joi, legea anuală a Apărării, care finanţează operaţiunile militare împotriva organizaţiei Statul Islamic (SI) în Siria şi în Irak aşa cum doreşte preşedintele Barack Obama. Senatul urmează să adopte legea, care defineşte toate programele militare pentru exerciţiul bugetar aferent anului 2015 (octombrie 2014 - septembrie 2015). Reprezentanţii au adoptat-o cu 300 de voturi la 119. Planul de antrenare şi echipare a rebelilor siriani moderaţi, propus de preşedinte, este prelungit. El a fost autorizat doar până la 11 decembrie, de către Congres, în septembrie. Credite militare de cinci miliarde de dolari, solicitate de Obama pentru lupta împotriva jihadiştilor din SI au fost adoptate, 3,4 miliarde de dolari fiind destinate mobilizării forţelor americane în cadrul Operaţiunii Determinare Absolută, iar 1,6 miliarde, programului de echipare şi antrenare a forţelor irakiene şi kurde pentru o perioadă de doi ani. Barack Obama a solicitat în total 5,6 miliarde de dolari, sumă care includea 520 de milioane de dolari pentru eforturi diplomatice şi umanitare ale Departamentului de Stat. În total, legea prevede 584,2 miliarde de dolari ca cheltuieli militare pentru exerciţiul bugetar din 2015, dintre care 63,7 miliarde aferente operaţiunilor externe în ţări ca Afganistan sau Irak. Cheltuielile militare reprezintă un pic mai mult de jumătate din bugetul discreţionar (în afara cheltuielilor sociale în sens larg) al statului federal.

IRAN

Taxare a fundaţiilor religioase şi a armatei

Parlamentul iranian a adoptat un proiect de lege vizând taxarea veniturilor principalelor fundaţii religioase şi societăţi legate de forţele armate, o premieră în Republica Islamică. Banii strânşi de la aceste fundaţii şi instituţii economice ale forţelor armate, care controlează sectoare întregi ale economiei iraniene, vor fi folosiţi pentru finanţarea construcţiei de şcoli în zonele defavorizate din ţară, a precizat un parlamentar. Guvernul iranian vrea să reducă partea de venituri din petrol şi să o crească pe cea din impozite şi taxe în proiectul de buget pentru următorul an iranian (martie 2015 - martie 2016), pe care preşedintele Hassan Rohani urmează să îl prezinte duminică în Parlament. Potrivit presei, textul vizează în special fundaţiile Astan Qods Razavi şi Eiko (Executarea ordinelor imamului Khomeiny). Prima administrează mausoleul imamului Reza, al optulea imam şiit, în oraşul sfânt Mashhad, unde milioane de credincioşi merg în fiecare an, în pelerinaj. Potrivit SUA, Eiko, controlată de Ghidul Suprem iranian, regrupează aproape 40 de companii şi gestionează miliarde de dolari din investiţii. Taxele prelevate ar putea reprezenta zece mii de miliarde de riali (peste 377 de milioane de dolari) pe an, a estimat Mousalreza Servati, membru al comisiei parlamentare pentru Buget, citat de cotidianul ”Shargh”. Dar proiectul de lege are puţine şanse să intre în vigoare. Scutirea de care beneficiază Astan Qods Razavi a fost decisă prin decret, de imamul Khomeiny, fondatorul Republicii Islamice şi doar sucesorul său, ayatollahul Ali Khamenei, poate să o anuleze, o decizie pe care acesta refuză în general să o adopte.

CANADA

Inculpat pentru terorism

Un adolescent de 15 ani din Montreal a fost inculpat pentru încercarea de a părăsi teritoriul canadian cu scopul de a participa la activităţi teroriste, a anunţat poliţia federală. Adolescentul, a cărui identitate nu a fost divulgată, a jefuit un magazin, ameninţându-l pe vânzător cu un cuţit. El a furat 2.200 de dolari pentru a-şi finanţa proiectul de deplasare în străinătate. Poliţia îl acuză că a comis acest jaf cu scopul de a susţine o organizaţie teroristă şi de a părăsi Canada pentru a participa la activităţile unui grup terorist din străinătate. Adolescentul riscă o pedeapsă de 25 de ani de închisoare. Acesta este al doilea cetăţean canadian urmărit penal pentru încercarea de a participa la activităţi teroriste, în contextul unei legislaţii dure la adresa canadienilor care vor să se alăture grupării Stat Islamic în Irak sau Siria. Pe 22 octombrie, un alt tânăr canadian a asasinat un militar la un memorial al eroilor din Ottawa, intrând ulterior în Parlament, unde a fost ucis de forţele de ordine. În iulie, un canadian originar din Somalia a fost condamnat la zece ani de închisoare pentru încercarea de a se alătura unei mişcări islamiste.

FILIPINE

Refugiați din calea furtunii

Mii de filipinezi se refugiau vineri în biserici, şcoli şi alte locuri, din calea taifunului Hagupit, care se apropie de arhipelag, afectat frecvent de intemperii care provoacă dezastre. Furtuna, care ar fi cea mai importantă din Filipine în acest an, ar putea atinge, sâmbătă sau duminică, regiunile central-estice ale arhipelagului devastate în urmă cu un an de supertaifunul Haiyan. Regiunile din partea central-estică a ţării nu s-au refăcut încă de pe urma trecerii taifunului Haiyan, care a atins Filipinele pe 8 noiembrie 2013, omorând peste 7.350 de persoane. Format în Oceanul Pacific, Haiyan era însoţit de cele mai violente rafale de vânt înregistrate vreodată pe uscat şi de valuri uriaşe care au măturat litoralul. La Tacloban, unul dintre oraşele cele mai dur afectate de Haiyan, sute de persoane s-au refugiat vineri într-un gimnaziu. Potrivit Agenţiei Naţionale de Meteorologie Pagasa, taifunul urmează să provoace rafale de vânt de 215 kilometri pe oră şi valuri uriaşe. Impactul taifunului urmează să fie resimţit pe o fâşie de 700 kilometri lăţime şi să atingă 55 din cele 85 de provincii din ţară. Peste 100 de persoane au murit în iulie, în urma trecerii taifunului Rammasun. Arhipelagul este afectat în mod regulat de intemperii care provoacă dezastre, media anuală fiind de 20 de taifunuri. Sute de locuitori mor, iar alte milioane sunt afectate.

ITALIA

Asistență respiratorie

Starea de sănătate a medicului italian contaminat cu virusul Ebola în Sierra Leone s-a agravat joi după-amiază şi el a fost plasat sub asistenţă respiratorie, potrivit unui buletin medical citat de agenţia ANSA. Acest medic, care lucra pentru organizaţia neguvernamentală Emergency, este tratat la institutul Spallanzani din Roma, una din cele două instituţii din Italia echipate pentru a trata cazuri de Ebola. Starea de sănătate a pacientului a început să se agraveze vinerea trecută. El a început să aibă probleme gastro-intestinale (vomă, diaree) şi febră puternică. Primul italian contaminat cu virusul Ebola, medicul a fost repatriat în urmă cu nouă zile din Sierra Leone, la bordul unui avion militar medicalizat. Acest medic în vârstă de 50 de ani lucra pentru Emergency într-un centru pentru bolnavi de Ebola din Lakka, împreună cu alţi 25 de italieni. Potrivit unui bilanţ al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), numărul persoanelor decedate de Ebola în Africa de Vest a ajuns la 6.070, din totalul de 17.145 de cazuri înregistrate. Epidemia, cea mai gravă de la identificarea virusului Ebola în anul 1976, a izbucnit în Guineea, în decembrie 2013. În Sierra Leone, până în prezent au murit cel puţin 1.583 de persoane din totalul de 7.312 de cazuri înregistrate.

SUA

Anchetă la US Navy

Anchetatorii din cadrul Forţelor Navale americane încearcă să afle cine a filmat, în secret, mai multe femei care fac parte din echipajul unui submarin, în timp ce făceau duş sau îşi schimbau hainele în băile unisex ale navei. Potrivit unui raport de luna trecută care semnala incidentele, cel puţin trei femei ofiţeri au fost filmate în diferite momente, pe parcursul unui an, în timp ce făceau duş sau îşi schimbau hainele în băile unisex de la bordul USS Wyoming. Înregistrările au fost apoi distribuite unora dintre membrii echipajului submarinului. Într-o scrisoare obţinută de CNN, viceamiralul M.J. Connor a scris că o investigaţie este în curs iar femeile afectate au primit asistenţă, presupuşii autori ai înregistrărilor fiind excluşi de pe navă, pe parcursul investigaţiei. Forţele navale consideră că şi bărbaţii de la bordul submarinului au fost filmaţi în timp ce foloseau baia, dar numai înregistrările cu femei au fost distribuite. Femeile au primit dreptul de a face parte din echipajele submarinelor abia în decembrie 2011. Atunci când ele folosesc baia, pun un semn care indică faptul că zona este folosită de femei.