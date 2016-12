EGIPT

Atentat la Cairo

Cel puţin doi civili şi doi poliţişti au murit, ieri, într-un atentat comis în centrul oraşului Cairo. O explozie foarte puternică, provocată de o bombă, a avut loc în centrul capitalei Egiptului. Atentatul a avut loc la câteva sute de metri de sediul Ministerului de Externe.

Tot ieri, șase militari au murit după ce un avion al armatei egiptene s-a prăbuşit în centrul ţării, în cursul unui zbor de antrenament. Avionul s-a prăbușit din cauza unei defecţiuni, în zona Kom Ushim din provincia Fayum. Un alt militar a supravieţuit accidentului, fiind spitalizat. Şeful Statului Major al Forţelor aeriene, generalul Sedki Sobhi, a ordonat o investigaţie pentru stabilirea circumstanţelor accidentului.

LIBAN

Atac sinucigaş

Un atac sinucigaş s-a desfășurat, sâmbătă după-amiază, la un punct de control al mişcării şiite Hezbollah, în estul Libanului, explozia, soldată cu trei morţi, având loc la câteva ore după ce un militar libanez luat ostatic a fost executat în Siria, de Frontul Al-Nusra, afiliat reţelei teroriste al-Qaida. Un terorist kamikaze a lovit cu un vehicul încărcat cu explozibil un punct de control al Hezbollah, în satul Khraibeh din Valea Bekaa, în estul Libanului. Trei persoane au fost ucise în atentatul comis în contextul extinderii în Liban a conflictului din Siria, între serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, forţele opoziţiei şi grupuri teroriste islamiste. Militanţi sunniţi au atacat, în mai multe rânduri, combatanţi Hezbollah, în contextul în care mişcarea şiită a trimis militanţi pentru a susţine regimul de la Damasc. Potrivit Reuters, un militar libanez care era ostatic a fost executat extrajudiciar de grupul terorist Frontul al-Nusra, afiliat reţelei teroriste al-Qaida. Frontul al-Nusra şi grupul terorist Stat Islamic deţin numeroşi militari şi poliţişti libanezi, cerând, în schimbul eliberării lor, retragerea combatanţilor Hezbollah din Siria.

FILIPINE

Furtună mortală

Furtuna tropicală Fung-Wong a făcut șase noi victime în Filipine, după ce un bilanț preliminar anunțat vineri făcea referire la un singur mort. În același timp, peste 100.000 de persoane au fugit din calea apelor, a anunțat, sâmbătă, agenția pentru gestionarea dezastrelor naturale. Patru dintre decese au fost consemnate în Manila, între care o fetiță de 2 ani, care s-a înecat în timp ce familia ei se pregătea de evacuare, și un adolescent care a fost electrocutat. Alte trei victime au fost raportate în provincie, între acestea numărându-se un copil mic lovit de un copac dezrădăcinat. Școli, birouri guvernamentale și piețele financiare au fost închise în capitala Manila și în provinciile din nordul țării, unde inundațiile măsoară nu mai puțin de doi metri în unele locuri. Mii de pasageri au fost blocați în aeroporturi și porturi după ce zeci de zboruri și curse de feribot au fost anulate din cauza vremii nefavorabile. Furtuna s-a intensificat pe măsură ce s-a îndepărtat de Filipine, conform meteorologilor.

SUA

Incident la Casa Albă

Un bărbat având un cuțit ascuns sub haine a pătruns vineri în incinta Casei Albe, vrând... să îi atragă atenţia asupra problemelor ţării preşedintelui Barack Obama, care plecase de doar patru minute, anunţă Secret Service, citat de Fox News. Omar J. Gonzales, în vârstă de 42 de ani, avea ascuns sub haine un cuţit, în momentul în care a fost imobilizat. El i-a spus unui agent că era ”preocupat de faptul că situaţia din SUA se agravează şi că trebuia să îl sesizeze pe preşedintele Obama pentru a informa populaţia”, potrivit actului de acuzare. Obama nu mai era la Casa Albă în momentul incidentului, petrecut vineri, în jurul orei 19.20. Barack Obama, fiicele lui şi un prieten părăsiseră Casa Albă cu patru minute înainte, îndreptându-se cu elicopterul spre reşedinţa de la Camp David (Maryland), unde familia prezidenţială a petrecut weekend-ul. Michelle Obama se afla deja la Camp David. Iniţial, Secret Service anunţase că intrusul nu era înarmat. Omar Gonzalez, domiciliat în Copperas Cove, Texas, a fost inculpat pentru pătrundere ilegală în complexul prezidenţial. Într-un alt incident, un bărbat din New Jersey a oprit un vehicul în faţa intrării principale spre Casa Albă şi a refuzat să plece, fiind reţinut.

DUBAI

Români blocați pe aeroport

Aproximativ 80 de români erau blocați, ieri, în Dubai, după ce cursa Tarom spre București a fost anulată. Se pare că avionul a avut o defecțiune tehnică. Printre pasageri se numără și câțiva militari români din Afganistan, care se întorceau acasă în permisie. Avionul trebuia să decoleze sâmbătă, la ora 15.45, și să ajungă în țară ieri, la 11.15. Ieri, pasagerii erau cazați la hotelul aeroportului din Dubai, așteptând să fie redistribuiți către alte curse.

SUA

Împotriva încălzirii globale

Sute de mii de persoane au manifestat ieri, în lumea întreagă, împotriva încălzirii globale, cea mai importantă demonstrație fiind organizată la New York, unde sunt așteptați peste 120 de șefi de stat și de guvern, care vor participa începând de mâine la summit-ul ONU privind schimbările climatice. La Marșul pentru Mediu de la New York s-au adunat câteva zeci de mii de persoane. Erau așteptați să se alăture simbolic acestui marș actorul Leonardo DiCaprio, numit recent mesager al păcii de către ONU, secretarul general al acestei organizații, Ban Ki-moon, precum și fostul vicepreședinte american Al Gore și primarul New York-ului, Bill de Blasio. Obiectivul acestei mobilizări este să determine responsabilii politici să acționeze mai hotărât împotriva încălzirii climatice și să-și asume angajamente concrete înaintea conferinței internaționale ce va avea loc la Paris, la sfârșitul anului viitor. Manifestații de amploare cu aceeași tematică s-au desfășurat ieri în mai multe orașe din toate colțurile lumii, în special la Londra, Berlin, Amsterdam, Paris, Stockholm, Roma, Madrid, New Delhi, Melbourne sau Rio de Janeiro, potrivit organizatorilor fiind programate 2.700 de evenimente în 158 de state. La marșul organizat pe străzile Londrei au participat de asemenea zeci de mii de persoane, printre care s-au regăsit și victime ale inundațiilor din iarna trecută, dar și actrița britanică Emma Thompson, revenită recent dintr-o expediție condusă în zona arctică de organizația Greenpeace, pentru a atrage atenția asupra pericolului topirii ghețarilor. În schimb, la Paris numărul participanților a fost de numai 5.000, conform estimărilor poliției franceze.

YEMEN

Demisie forțată a premierului

Rebelii șiiți din gruparea yemenită Ansaruallah, angajați în confruntări armate cu combatanții islamiști sunniți sprijiniți de armată, au ocupat, ieri, sediul Guvernului și al postului național de radio din capitala Yemenului, Sanaa, au anunțat responsabili locali. În același timp, premierul Mohamed Basindawa a anunțat că demisionează în semn de protest față de politica președintelui Abed Rabbo Mansur Hadi, pe care-l acuză că a monopolizat puterea, afirmă aceeași responsabili, demisia fiind confirmată și de un purtător de cuvânt al rebelilor. Și agenția oficială de presă Saba a anunțat demisia premierului Basindawa, fără să indice motivele. Conform acelorași surse, rebelii șiiți, așa-numiții houthi, au preluat, de asemenea, controlul mai multor obiective militare importante din capitala yemenită, printre care și sediul Statului Major al armatei. Aceste succese militare ale rebelilor survin după ce emisarul ONU, Jamal Benomar, anunțase cu o zi în urmă iminența unui acord politic între autoritățile de la Sanaa și liderul grupării șiite Ansaruallah, Abdel Malek al-Houthi.

TURCIA

Kurzi sirieni refugiați

Aproximativ 70.000 de kurzi din Siria s-au refugiat, începând de vineri, în Turcia, din cauza operaţiunilor grupului terorist Stat Islamic, anunţă Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR). Grupul terorist sunnit Stat Islamic ocupă vaste regiuni din nord-estul Siriei şi din sud-vestul Irakului, unde a instituit un califat islamic. Pe de altă parte, cei 49 de cetăţeni turci care erau deţinuţi din iunie în Irak, de grupul terorist Stat Islamic, au fost eliberaţi şi au ajuns sâmbătă dimineaţă în estul Turciei, a anunţat premierul turc, Ahmet Davutoglu. Printre ostaticii deţinuţi de militanţii grupului sunnit Stat Islamic se numărau consulul general turc şi soţia acestuia, precum şi membri ai serviciilor speciale turce. Autorităţile turce au purtat negocieri pentru a obţine eliberarea ostaticilor, nefiind plătite răscumpărări, a anunțat, ieri, președintele turc.

ISRAEL

Negocieri reluate

Negocierile indirecte între israelieni şi palestinieni privind consolidarea armistiţiului în Fâşia Gaza urmează să fie reluate, săptămâna aceasta, la Cairo, au anunţat, sâmbătă, oficiali palestinieni şi egipteni. Aceste negocieri ar trebui să înceapă la două zile după desfăşurarea în Egipt a unor discuţii interpalestiniene între mişcările Fatah şi Hamas, în încercarea de a salva acordul lor de reconciliere. Israelienii şi palestinienii au încheiat, pe 26 august, un acord care a pus capăt celor 50 de zile de conflict în Fâşia Gaza, soldat cu peste 2.200 de morţi în rândul palestinienilor şi 73 de morţi de partea israeliană. Biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, a refuzat să comenteze acest anunţ. De asemenea, miercuri va fi deschisă, la New York, Adunarea Generală a ONU, unde preşedintele palestinian, Mahmoud Abbas, liderul Fatah, vrea să ceară adoptarea unei rezoluţii privind încetarea ocupaţiei israeliene pentru o perioadă de trei ani. Numărul coloniştilor israelieni instalaţi în Cisiordania ocupată a atins în iunie 382.031 de persoane, crescând cu peste 7.500 faţă de acum şase luni. Continuarea procesului de colonizare în teritoriile ocupate sau anexate este considerată o piedică majoră pentru eforturile mobilizate de decenii în vederea soluţionării conflictului israeliano-palestinian.