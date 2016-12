SUA

Polițist ucis

Doi membri ai Poliţiei statului Pennsylvania au fost împuşcaţi vineri noaptea, dintre care unul a murit, fiind prinşi într-o ambuscadă în vecinătatea cazarmei de la Blooming Grove, fără ca atacatorul sau atacatorii să fi fost găsiţi, a anunţat Poliţia, citată de CNN. Poliţia nu are o descriere a atacatorilor şi nici informaţii despre motivul lor, însă se crede că acest atac ar fi fost îndreptat în mod expres împotriva Poliţiei statului Pennsylvania. Atacul a avut loc vineri, la ora locală 20.50 (sâmbătă, 3.50 ora României), lângă cazarma de la Blooming Grove. Un poliţist a fost ucis în atac. Celălalt, care a fost rănit, a fost supus unei intervenţii chirurgicale şi se află într-o stare stabilă. Poliţişti de la New York, New Jersey şi din nord-vestul SUA participă la căutarea atacatorilor.

SLOVENIA

Inundații mortale

O tânără în vârstă de 17 ani a murit, în timp ce un bărbat a fost dat dispărut, după ce vehiculul lor a fost luat de ape în nord-estul Sloveniei, afectat de ploi torenţiale, au anunţat, sâmbătă, autorităţile locale. Accidentul a avut loc la Vransko, la 50 de kilometri nord de capitala Ljubljana, a anunţat Poliţia din Celje. Inundaţiile au afectat, în weekend, estul şi sudul Sloveniei, în special bazinele râurilor Krka şi Sava. Potrivit presei locale, peste o sută de case şi clădiri au fost inundate, în timp ce numeroase drumuri au fost închise.

FILIPINE

Naufragiu

Cel puţin 70 de persoane au fost date dispărute în urma naufragiului unui feribot, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în partea centrală a Filipinelor. Feribotul „Maharlika II“, care transporta cel puţin 84 de persoane, s-a scufundat în condiţii meteorologice nefavorabile, în largul insulei Leyte. Doar 14 pasageri au fost salvaţi până în prezent, de alte vapoare. Feribotul a semnalat probleme de navigaţie şi a înfruntat averse puternice, intemperii agravate de apropierea taifunului Kalmaegi, care ameninţă partea de nord a Filipinelor. Potrivit unui membru al Pazei de Coastă, feribotul s-a scufundat la 11 kilometri de insula Panaon, la 680 de kilometri sud de Manila. Deşi doar 84 de pasageri şi membri ai echipajului au fost înscrişi pe lista de îmbarcare, este un fapt obişnuit în Filipine ca unii pasageri să urce la bordul feriboturilor fără a se înregistra. Feriboturile, care de regulă sunt prost întreţinute şi puţin verificate, reprezintă cel mai important mijloc de transport pe cale maritimă în Filipine. Numeroase naufragii s-au soldat cu sute de morţi în ultimii ani. Cel mai tragic - coliziunea feribotului „Dona Paz“ cu un petrolier, în 1987 - s-a soldat cu peste 4.300 de morţi.

SERBIA

Activist german, bătut cu bestialitate

Un activist german pentru drepturile homosexualilor a fost bătut cu bestialitate la Belgrad, capitala sârbă, unde a participat la o conferinţă pe tema drepturilor comunităţii LGBT, iar viaţa acestuia este în pericol, a anunţat, sâmbătă, o sursă medicală. Poliţia a transmis că i-a arestat pe cei trei presupuşi autori ai agresiunii comise în noaptea de vineri spre sâmbătă, în centrul Belgradului, fără să ofere detalii suplimentare. Circumstanţele agresării tânărului, născut în 1987, ale cărui iniţiale sunt D.H. potrivit Poliţiei, nu au fost clarificate. Victima a fost internată cu mai multe răni grave la nivelul capului şi sângerări. A fost operată şi internată la terapie intensivă, a declarat un reprezentant al Centrului de Urgenţă de la Belgrad, adăugând că viaţa îi este în pericol. Pacientul s-a trezit sâmbătă şi a putut să comunice, dar starea sa, chiar dacă se ameliorează, rămâne critică, a declarat ministrul Sănătăţii, Zlatibor Loncar, după ce a efectuat, sâmbătă după-amiază, o vizită la spitalul în care este internată victima. Câteva sute de persoane au defilat, sâmbătă la prânz, în centrul Belgradului, la îndemnul ONG-ului Labris, care a organizat conferinţa pe tema drepturilor membrilor comunităţii lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor (LGBT) la care a participat activistul german, în semn de protest faţă de agresiune. Incidentul are loc cu două săptămâni înainte de un Gay Pride prevăzut la Belgrad, primul după cel din 2010, marcat de incidente violente provocate de extremişti, care s-au soldat cu peste 150 de răniţi, majoritatea poliţişti, şi pagube de peste un milion de euro. Autorităţile au interzis, de atunci, celelalte defilări pentru drepturile comunităţii LGBT, din motive de securitate.

ITALIA

Alertă cu bombă

Un avion libanez a fost nevoit să aterizeze ieri pe aeroportul Roma - Fiumicino, în urma unei alerte false cu bombă, provocând o întrerupere provizorie a traficului aerian pe cel mai mare aeroport din capitală. Avionul de tip Airbus 320 aparţinând companiei Middle East Airlines (MEA) efectua un zbor pe ruta Geneva - Beirut, în momentul în care a fost lansată alerta, din Elveţia, un bagaj care nu aparţinea niciunui pasager fiind reperat la bordul aeronavei. Cum aeronava se afla în spaţiul aerian al Italiei atunci când a fost lansată alerta, două avioane de vânătoare au interceptat Airbusul şi l-au escortat până la aeroportul din Roma. Intervenţia avioanelor militare italiene a provocat, însă, îngrijorarea populaţiei din zona Romei, deoarece acestea au spart zidul sonic pentru a intercepta cât mai rapid avionul libanez. Airbusul a fost poziţionat pe o pistă secundară, iar pasagerii au coborât, permiţându-le geniştilor să efectueze un control detaliat, în urma căruia nu s-a găsit niciun dispozitiv exploziv.

UNGARIA

Evacuări

Aproximativ 120 de persoane au fost evacuate sâmbătă, la Lenti, din cauza creşterii nivelului de alertă pentru inundaţii ale unor râuri din vestul Ungariei, ca Raba, Mura şi Drava, circulaţia rutieră a fost oprită pe unele drumuri inundate, iar mai multe sate au fost izolate. Drumuri şi case au fost inundate la Redics, unde apele au luat maşini şi au avariat un pod. Inundarea unor case a fost raportată și la Szentgotthard, unde locuitori şi personal din cadrul serviciilor pentru managementul dezastrelor acţionează pentru protejarea unor părţi din Rabatotfalu, Rabakethely, Mariaujfalu şi Farkasfa. Traficul rutier a fost oprit pe drumuri inundate la Oltarc, Lenti, Babosdobrete, Szentgyorgyvolgy şi Nemesnep. Au fost închise, totodată, porţiuni din drumul 74 şi autostrăzile M7 şi M70. Potrivit unei alerte, cel mai înalt nivel al inundaţiilor este aşteptat pe râurile Raba, Mura şi Drava, în timp ce nivelul Dunării pare că nu va creşte în mod semnificativ. Cursuri secundare de apă din localităţi de la vest de Budapesta ar putea să pună în pericol anumite zone locuite, în următoarele zile.

COREEA DE NORD

American condamnat

Americanul Matthew Miller a fost condamnat ieri de un tribunal nord-coreean la şase ani de închisoare, a anunţat agenţia oficială KCNA. ”El a comis acţiuni ostile faţă de Coreea de Nord, intrând pe teritoriul ţării deghizat în turist, în aprilie”, potrivit agenţiei, care nu a precizat natura acestor fapte. Miller, unul dintre cei trei americani deţinuţi în Coreea de Nord, a fost arestat în aprilie, după ce a fost acuzat că şi-a rupt viza şi a cerut azil în această ţară stalinistă. Pe 8 septembrie, după câteva ore de la anunţarea procesului lui Matthew Miller, SUA au îndemnat Coreea de Nord să-i elibereze pe cei trei americani pe care-i deţine. Ceilalţi deţinuţi americani sunt Jeffrey Fowle şi Kenneth Bae. Coreea de Nord a anunţat în iunie că Matthew Miller şi Jeffrey Fowle urmau să fie judecaţi pentru acţiuni nespecificate, asimilate unor acţiuni ostile faţă de ţară. Kenneth Bae a fost arestat în noiembrie 2012. Acuzat că este un militant creştin evanghelist ce caută să îndepărteze de la putere Guvernul nord-coreean, el a fost condamnat la 15 ani de închisoarre. Pe 2 septembrie, cei trei americani au lansat un apel în care solicitau Washingtonului să trimită un emisar care să negocieze eliberarea lor cu Phenianul. Supravegheaţi de reprezentanţi ai Guvernului, ei au evocat condiţiile de detenţie într-un interviu pentru CNN, un lucru neobişnuit pentru Coreea de Nord. Cei trei deţinuţi se aflau într-un hotel din capitala nord-coreeană.

MALAEZIA

Companie ghinionistă

Un avion aparţinând companiei Malaysia Airlines, dur afectată în ultimele luni de două catastrofe aeriene, a fost nevoit să se întoarcă din drum, din cauza unei defecţiuni a pilotului automat. Zborul MH198 cu destinaţia Hyderabad (India) s-a întors din drum şi a aterizat fără probleme, ieri dimineaţă, la Kuala Lumpur, la patru ore după ce a decolat din capitala malaeziană, a anunţat compania aeriană. Defecţiunea constatată la bordul avionului Boeing 737-800 nu a avut niciun impact asupra securităţii aeronavei sau pasagerilor, afirmă Malaysia Airlines. Zborul a fost amânat pentru ieri. Malaysia Airlines a fost afectată de două catastrofe în ultimele luni. Pe 8 martie, zborul MH370 a dispărut de pe radare la puţin timp după ce a plecat de la Kuala Lumpur către Beijing, cu 239 de persoane la bord. Această dispariţie rămâne o enigmă. La scurt timp după decolare, avionul şi-a schimbat în mod radical planul de zbor, virând către vest, iar apoi către sud, în direcţia Oceanului Indian, în care s-ar fi prăbuşit după ce a rămas fără carburant. Pe 17 iulie, alt avion Boeing al Malaysia Airlines, care efectua o legătură Amsterdam - Kuala Lumpur, a explodat în zbor. Aeronava s-a prăbuşit în estul Ucrainei, o zonă aflată în război, devastată de confruntări armate între forţe loialiste şi separatişti. Kievul şi rebelii se acuză reciproc că au doborât avionul. Zborul MH17 transporta 298 de persoane, dintre care 193 erau cetăţeni olandezi.

SUA

Incendii de vegetaţie

Incendii de vegetaţie în apropiere de San Diego, în statul american California, au determinat, vineri, evacuarea unor locuinţe, la începutul unui weekend în care s-au înregistrat temperaturi-record pentru această perioadă a anului. Poliţia din regiunea Orange County a dispus evacuarea a aproximativ 30 de locuinţe situate în zona Cleveland National Forest. Incendiul a izbucnit vineri dimineaţa şi s-a extins rapid pe o suprafaţă de 526 de hectare. Riscul izbucnirii unor incendii este mare, iar intervenţia pompierilor va fi îngreunată în zilele următoare din cauza valului de căldură preconizat.

CHINA

Leucemie la Apple

Compania americană Apple a demarat o investigaţie la una dintre fabricile sale din China, după ce 13 muncitori, toţi sub 30 de ani, s-au îmbolnăvit de leucemie în ultimii patru ani. Cinci dintre aceştia au murit, iar unul dintre lucrători, în vârstă de 20 de ani, s-a îmbolnăvit la doar patru luni după ce a început să lucreze în fabrica Apple. Părinţii celor care s-au îmbolnăvit dau vina pe Apple, despre care susţin că folosea produse toxice în procesul de fabricaţie. Potrivit medicilor, cazurile de leucemie sunt foarte rare la această vârstă, ceea ce vine să susţină suspiciunile rudelor celor afectaţi. Compania americană a fost acuzată în repetate rânduri pentru condiţiile grele în care lucrează muncitorii chinezi în fabricile sale.

MEXIC

Uragan puternic

Uraganul Odile s-a intensificat ieri şi a atins categoria a patra, fiind însoţit de ploi şi valuri puternice care ating coasta la Pacific a Mexicului. Peninsula Baja California a fost deosebit de afectată, dar şi alte state de pe Coasta de Vest, unde nivelul apei de ploaie urmează să urce până la 38 de centimetri, potrivit Centrului Naţional american pentru Uragane (NHC), cu sediul la Miami, în SUA. Aceste ploi urmează să provoace inundaţii bruşte şi alunecări de teren, avertizează NHC. Uraganul Odile era însoţit de rafale de vânt cu viteza de până la 217 kilometri pe oră, a precizat NHC în buletinul pe care l-a emis ieri la ora 9.00 GMT. Acesta se afla la 315 kilometri vest de portul Manzanillo şi se îndrepta către nord-vest, cu o viteză de 24 de kilometri pe oră. În plus, în Atlantic, furtuna tropicală Edward urma să se transforme în uragan, în cursul zilei de ieri.