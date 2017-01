EGIPT

Decapitarea a patru presupuşi agenţi Mossad

Gruparea teroristă egipteană Ansar Bayt al-Maqdis, afiliată reţelei teroriste al-Qaida, a postat o înregistrare video care prezintă decapitarea a patru bărbaţi, presupuşi agenţi ai Serviciului israelian de Informaţii Externe (Mossad), scrie site-ul ziarului ”La Repubblica”. Cei patru bărbaţi executaţi fuseseră capturaţi în urmă cu o lună, în localitatea Zuwaid din regiunea egipteană Sinai, în apropierea frontierei cu Fâşia Gaza. Înregistrarea video postată pe Twitter prezintă executarea prin decapitare a celor patru bărbaţi acuzaţi că ar fi fost agenţi Mossad şi ar fi oferit informaţii pentru efectuarea de raiduri aeriene israeliene în Fâşia Gaza. Cadavrele celor patru victime au fost găsite în regiunea Sinai. Potrivit ”La Repubblica”, execuţiile au avut loc la începutul lunii august, dar înregistrarea video cu decapitarea acestora a fost postată online ieri. Înregistrarea prezintă mărturiile celor patru ostatici şi decapitarea acestora de bărbaţi purtând cagule. Grupul terorist sunnit Ansar Bayt al-Maqdis (Adepţii Ierusalimului) este afiliat reţelei al-Qaida.

CANADA

Incident aerian

Un avion aparţinând companiei Sunwing care efectua un zbor către Cuba a fost nevoit să se întoarcă din drum, miercuri, escortat de două avioane F-18 şi să aterizeze la Toronto, din cauza prezenţei la bord a două femei în stare de ebrietate şi de necontrolat. Refugiate în toaleta avionului, pasagerele au îngurgitat o cantitate destul de importantă de băuturi alcoolice pe care le-au cumpărat în buticuri din vamă şi au aprins o ţigară, declanşând alarma pentru fum, a anunţat Janine Chapman, directoarea de marketing a Sunwing. Cele două au început după aceea să se bată şi au proferat ameninţări la adresa avionului, ameninţări care nu erau credibile, având în vedere starea în care se aflau, precizează Chapman. Echipajul a urmat procedurile, iar avionul a fost deturnat de la traseu, întorcându-se din drum şi aterizând la Toronto. Comandamentul pentru Apărarea Aerospaţială a Americii de Nord (NORAD) a trimis două avioane de vânătoare F-18 canadiene, de la baza Bagotville, la 200 de kilometri nord de Québec, pentru a escorta avionul la bordul căruia se aflau turişti ce se îndreptau către plajele de la Varadero, Cuba. Cele două pasagere au fost reţinute şi plasate în arest preventiv, a anunţat Chapman. Avionul şi turiştii au repornit miercuri seara de la Toronto, cu un nou echipaj, iar compania Sunwing şi-a cerut scuze după acest incident care a avut loc după aproximativ o lună de la un incident de acelaşi tip. La sfârşitul lui iulie, un avion Sunwing, la bordul căruia se aflau turişti canadieni către Panama, a fost nevoit să se întoarcă din drum sub escorta a două avioane F-16 şi să aterizeze la Toronto, după ce un pasager a proferat ameninţări.

FINLANDA

Spațiul aerian, violat

Avioane militare rusești au pătruns neautorizat de trei ori, în ultimele şase zile, în spaţiul aerian al Finlandei, Guvernul de la Helsinki dispunând, în replică, multiplicarea zborurilor de recunoaştere. Potrivit unui comunicat al Ministerului finlandez al Apărării, un avion militar rusesc Antonov 72 a pătruns în spaţiul aerian finlandez, ieri la prânz, în zona Golfului Finlandei, în largul oraşului Porvoo, la doar 40 de kilometri de Helsinki. Incidente similare au avut luni şi sâmbătă. ”Suntem nevoiţi să suplimentăm zborurile de recunoaştere. Este greu să credem că avem de-a face cu intrări accidentale”, a reacţionat ministrul finlandez al Apărării, Carl Haglund. Potrivit agenţiei de presă STT, Guvernul de la Helsinki va solicita explicaţii Moscovei.

GERMANIA

Grevă la Germanwings

Sindicatul piloţilor Cockpit a anunţat ieri că a decis să facă o grevă, în această dimineaţă, la Germanwings, o filială a companiei Lufthansa, în contextul în care negocieri cu privire la condiţii de ieşire la pensie a piloţilor au fost reluate ieri. Greva va viza toate zborurile Germanwings la plecare de pe toate aeroporturile germane, între orele locale 6.00 şi 12.00. O grevă de trei zile a piloţilor din cadrul Lufthansa, la începutul lui aprilie, care a antrenat anularea a mii de zboruri, a produs grupului pagube estimate la 60 de milioane de euro.

LIBIA

”Sprijin excepţional”

Preşedintele francez, Francois Hollande, a cerut ieri ONU să pună la punct un ”sprijin excepţional” pentru autorităţile libiene, în vederea restabilirii ordinii, avertizând că există riscul ca terorismul să se extindă în întreaga regiune. De la îndepărtarea regimului lui Muammar Gaddafi, în 2011, autorităţile interimare de la Tripoli nu au reuşit să restabilească ordinea şi securitatea în țară. Astfel, Libia este cuprinsă, de la jumătatea lunii iulie, de confruntări între miliţiile rivale. Consiliul de Securitate al ONU a extins, miercuri, sancţiunile internaţionale vizând Libia, prin includerea unor măsuri restrictive la adresa numeroaselor grupări care sunt implicate în confruntări în ţară. Sancţiunile, impuse anterior susţinătorilor fostului regim al lui Muammar Gaddafi, includ un embargo asupra armelor, blocarea conturilor şi interdicţii de călătorie în străinătate.

SUA

Familie... teroristă

Sora presupuşilor autori ai dublului atentat cu bombă comis în 2013 la Boston a fost reţinută miercuri, la New York, după ce a ameninţat că va trimite o bombă unei femei. Ailina Țarnaeva, de 24 de ani, rezidentă la North Bergen, în statul New Jersey, a fost arestată pentru hărţuire agravată, a precizat un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliţie de la New York (NYPD). Tânăra este sora lui Jokar şi a lui Tamerlan Țarnaev, presupuşii autori ai dublului atentat cu bombă în care au fost ucise trei persoane, iar alte 264 au fost rănite, în aprilie 2013, în capitala statului Massachusetts. Poliţia a anunţat că Ailina Țarnaeva a ameninţat-o telefonic pe o locuitoare din Manhattan. ”Cunosc oameni care ţi-ar putea arunca o bombă”, i-ar fi spus ea acestei persoane, care a denunţat-o, potrivit postului CBS. Ailina Țarnaeva a fost escortată la comisariat, unde i-a fost înmânată o citaţie în instanţă pentru data de 30 septembrie. După aceea, ea a fost eliberată. În total, 30 capete de acuzare au fost reţinute împotriva lui Jokar Țarnaev, în vârstă de 19 ani la momentul faptelor, care riscă pedeapsa cu moartea. Procesul său începe la 3 noiembrie, însă avocaţii au anunţat recent că ar dori ca acesta să fie strămutat la Washington, apreciind că la Boston nu este posibil să fie format un juriu imparţial. Fratele său, Tamerlan, în vârstă de 26 de ani la momentul faptelor, a fost ucis câteva zile mai târziu, în timpul unei urmăriri a Poliţiei. Cei doi fraţi de origine cecenă au detonat două bombe artizanale în apropierea liniei de sosire a celebrului Maraton de la Boston, pe 15 aprilie 2013.

MAREA BRITANIE

Criză de gheață

„ALS Ice Bucket Challenge“ a făcut ca multe supermarketuri din orașe britanice să rămână fără gheață, pe măsură ce campania a luat amploare în rândul populației. Rafturile din congelatoare au rămas complet goale, după ce tot mai multe persone au dat iama în magazine pentru a lua parte la strângerea de fonduri lansată peste ocean, în SUA. Supermarketuri din orașele Portsmouth, Fareham și Burlesdon, Hampshire se numără printre numeroasele unități care au rămas fără rezerve de gheață. Vânzătorii spun că în ultimele zile a fost vreme ploioasă, astfel că nimeni nu ar fi avut nevoie să-și răcească băuturile.