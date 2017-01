TIBET

Zeci de morţi şi răniţi într-un accident

Un autocar s-a răsturnat, duminică, într-o vale din Tibet, după ce a intrat în coliziune cu două vehicule, provocând moartea a cel puţin 44 de persoane şi 11 răniţi, a anunţat agenţia oficială de presă China Nouă, relatează AFP. Autocarul, care transporta aproximativ 50 de turişti, majoritatea chinezi, "a căzut de la o înălţime de zece metri, după ce a intrat în coliziune cu un SUV şi o camionetă", în comitatul Nyemo, la vest de Lhassa, capitala regiunii autonome Tibet, a anunţat agenţia, citând oficiali locali. Cinci persoane se aflau în celelalte două vehicule implicate în accident. Pasagerii din autocar erau turişti din estul Chinei. Viaţa persoanelor rănite, care au fost internate în spitale din Lhassa, nu este în pericol, a adăugat agenţia. Accidentele de circulaţie constituie o problemă gravă în China. În august 2012, cel puţin 36 de persoane au murit după ce un autocar a intrat în coliziune cu un camion-cisternă şi a luat foc în nordul Chinei.

SPANIA

Românce salvate de poliție

Un număr de 11 românce care au sperat la o viaţă mai bună, în Spania, dar au ajuns în mâinile proxeneţilor, români şi ei, au fost salvate de poliţie. Fetele au fost atrase în Spania cu promisiunea unei vieți mai bune sau prin metoda denumită de politiști „Îndrăgostitul”. Femeile erau seduse de diverşi tineri care le convingeau să aibă o relație sentimentală, după care le duceau în Spania. Odată ajunse acolo erau forțate să se prostitueze în cluburi din zona Malaga. Una dintre românce a reușit să convingă un client să alerteze Poliția, care astfel a intervenit și a arestat 13 români. Aceștia formau o grupare specializată în prostituție.

IRAN

Accident aviatic

Un număr de 38 de persoane au murit în accidentul aviatic produs duminică dimineaţă la Teheran, alte zece persoane fiind rănite. „La bordul avionului erau 40 de pasageri şi opt membri ai echipajului. (...) Treizeci şi opt de persoane au murit. Zece au supravieţuit şi sunt la spital”, a declarat Ahmad Majidi, adjunctul ministrului iranian al Transporturilor. Avionul a căzut într-o zonă împădurită, la marginea cartierului rezidenţial Azad, la periferia capitalei Teheran, dar nu există victime la sol. Avionul, de tip Antonov (Iran) 140, aparţinea companiei Sepahan Air şi decolase de pe Aeroportul Mehrabad din Teheran cu destinaţia Tabas, în nordul țării. Potrivit anchetatorilor, accidentul s-a produs din cauza unei probleme la unul dintre motoarele aeronavei.

AFGANISTAN

Atentat sinucigaș

Cel puţin patru civili au fost ucişi, iar alţi şapte au fost răniţi într-un atac sinucigaş care a vizat un convoi ISAF, duminică, la Kabul, a anunţat Ministerul afgan de Interne. Atacul a avut loc în vestul capitalei Afganistanului, în apropierea fostului Palat regal Darulaman. Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate în Afganistan nu a oferit informaţii despre incident.

JAPONIA

Taifun cu urmări mortale

Taifunul Halong a afectat, ieri, vestul Japoniei, provocând moartea a cel puţin o persoană şi rănirea altor câteva zeci, în nordul ţării producându-se şi un seism de 6,0 grade, care însă nu s-a soldat cu victime. Taifunul Halong a lovit regiunea japoneză Kanazawa şi Insula Honshu, provocând moartea unei persoane. În provincia Wakayama, din sud-vest, un bărbat care făcea surf în Oceanul Pacific a dispărut duminică dimineaţă, după ce a fost lovit de un val de circa 30 de metri. Circa 70 de persoane au fost rănite în intemperiile generate de taifun. Prefectura Mie, situată la 300 de kilometri vest de Tokyo, a decretat alerta maximă din cauza taifunului. Peste 300 de curse aeriene au fost anulate, în întreaga Japonie, după 470 de zboruri, anulate sâmbătă.

SUA

Supraviețuire miraculoasă

Un copil în vârstă de nouă ani, din statul american Florida, a reuşit să scape din colţii unui crocodil, ba mai mult s-a ales doar cu răni uşoare. Băiatul a fost atacat de aligator în apele unui lac din apropierea casei. Copilul a plecat să facă baie. Nicio clipă nu i-a trecut prin minte că o ziua de vacanţă se va încheia la spital. „Am fost cu adevărat surprins de ceea ce s-a întâmplat. La început am crezut că cineva se juca cu mine şi nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. M-am aplecat ca să-l apuc şi atunci i-am simţit fălcile, i-am simţit colţii şi nu am ştiut ce să fac, aşa că am reacţionat imediat, l-am lovit de câteva ori şi în final am mai avut puţină energie să-i descleştez fălcile”, a povestit James Barney. Medicii sunt uimiţi cum puştiul a reuşit să se lupte cu aligatorul ar avea peste doi metri şi jumătate lungime şi ar cântări mai bine de 200 de kilograme. Spontaneitatea şi stăpânirea de sine i-au salvat viaţa, dar a avut şi noroc. Uimitor, a scăpat doar cu răni uşoare! Deşi acum este văzut ca un erou, copilul are un răspuns clar pentru aventurile la înot, fără părinţi: „Nu”.

ITALIA

Reformă constituțională

Senatul italian a adoptat vineri noapte în primă lectură un important proiect de reforme constituţionale care prevede, între altele, o reducere substanţială a propriului rol, cu scopul de a simplifica viaţa politică în Italia şi de a favoriza reluarea economică. Italia a făcut un prim pas către reforma constituţională, iar Senatul va avea atribuţii restrânse. Senatul nu va mai vota învestirea Guvernului şi nu se va mai ocupa de legiferare în domenii rezervate Camerei Deputaţilor, care devine astfel camera principală a Parlamentului. Până în prezent, în sistemul italian „perfect bicameral”', cele două camere aveau ponderi identice, votau învestirea Guvernului şi toate legile, încetinind astfel adoptarea unor măsuri importante, inclusiv pentru relansarea unei economiii care a replonjat în recesiune în al doilea trimestru al acestui an. În prezent, Senatul este alcătuit din 315 senatori aleşi, cărora li se adaugă senatorii pe viaţă, numiţi de preşedintele Republicii.

Odată ce reforma va fi adoptată, Senatul va fi format din 100 de senatori, dintre care 95 vor fi numiţi de cele 20 de regiuni italiene, în timp ce ultimii cinci vor fi numiţi de preşedintele Republicii. Pentru ca această reformă constituţională să poată intra în vigoare, ea trebuie să fie adoptată în aceiaşi termeni de două ori de fiecare cameră în cel mult trei luni între fiecare vot, după care va fi supusă unui referendum. Prin urmare, întregul proces ar urma să dureze circa doi ani.