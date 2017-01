FRANȚA

Avion particular prăbușit

Doi belgieni adulți şi-au pierdut viaţa şi alţi trei minori au fost răniţi, ieri, după ce un avion care zbura spre Belgia s-a prăbuşit, din motive necunoscute, pe un câmp situat la aproximativ 50 de kilometri est de Paris. Aparatul de tip TBM 700, cu cinci persoane la bord, s-a prăbuşit în localitatea Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. Pasagerii reveneau de la Cannes şi se îndreptau spre Courtray, oraş din Belgia. Cele două persoane decedate se aflau pe locurile din faţă ale aparatului, înmatriculat în SUA. Doi dintre supraviețuitori se află în stare critică, iar cel de-al treilea a fost grav rănit, dar se află în stare stabilă, potrivit unei surse apropiate anchetei.

SUA

Coliziune între două autocare în Times Square

14 persoane au fost rănite, dintre care trei grav, în urma unei coliziuni, marţi, între două autocare turistice în celebra piaţă Times Square din centrul New York-ului, au anunţat surse din cadrul serviciilor de pompieri. Cel puţin trei pasageri figurează printre răniţi, ceilalţi fiind pietoni. Accidentul a avut loc la ora locală 15.22, între 47 Avenue şi 7 Avenue. Piaţa Times Square este situată în centrul cartierului Manhattan. Milioane de turişti o vizitează în fiecare an. Autocarele implicate în accident aparţin societăţilor Grayline şi City Sights, care asigură circuite turistice în New York. Circulaţia în zona în care a avut loc accidentul a fost întreruptă, în timp ce numeroase ambulanţe şi maşini ale Poliţiei au venit la faţa locului pentru a oferi ajutor victimelor.

EGIPT

Polițiști uciși

Cinci poliţişti egipteni şi doi atacatori au fost ucişi marţi, în timp ce bărbaţi înarmaţi au deschis focul în direcţia unei maşini a Poliţiei care circula pe o autostradă între Alexandria şi Mersa Matruh, în apropiere de graniţa cu Libia. Poliţiştii au replicat deschizând focul, dar, în timpul ostilităților, maşina la bordul căreia se aflau s-a răsturnat şi a luat foc. Cei cinci poliţişti au murit carbonizaţi. Pe de altă parte, doi bărbaţi înarmaţi au fost ucişi în schimburile de focuri, iar ceilalţi au reuşit să fugă. Potrivit agenţiei oficiale Mena, Poliţia a lansat o vastă anchetă în regiune, pentru a-i găsi.

SPANIA

Cocaină la bordul unui velier al Marinei

Autorităţile spaniole au confiscat 127 de kilograme de cocaină la bordul velierului de pregătire al Marinei, „Juan Sebastian de Elcano“, unde a urmat stagiul militar actualul rege al Spaniei, Felipe al VI-lea, a anunţat, ieri, Garda Civilă. Drogurile au fost descoperite la o percheziţie într-una dintre încăperile ambarcaţiunii, după ce trei marinari suspectaţi de trafic de stupefiante au fost reţinuţi în iulie, la sosirea ambarcaţiunii în portul Marin din Galicia, după şase luni de antrenamente pe mare. Cei trei sunt suspectaţi că au încercat să vândă aproape 20 de kilograme de cocaină, cel mai probabil cumpărată din Columbia, traficanţilor de droguri din New York, într-o escală din mai, potrivit presei spaniole. Identitatea celor trei marinari nu a fost dezvăluită. Potrivit presei locale, ar fi vorba despre doi spanioli şi un ecuadorian. Autorităţile spaniole încearcă să afle dacă este pentru prima oară când velierul, care i-a avut printre elevi pe regele Felipe al VI-lea şi pe tatăl său, Juan Carlos, a fost folosit pentru transportarea drogurilor.

GERMANIA

Lege antistres

Ministrul Muncii dintr-un land german propune adoptarea unei legi antistres, care să le interzică şefilor să îşi contacteze subalternii în afara orelor de lucru, conform publicaţiei ”The Local”. Guntram Schneider, ministru al Muncii în landul Rhenania de Nord-Westfalia, cere ca perioadele în care angajaţii pot fi contactaţi de şefi să fie limitate prin lege. Un sondaj de opinie arată că angajaţii din Germania menţin contactul cu firmele la care lucrează şi în afara orelor de program, inclusiv în concedii. Guvernul de coaliţie de la Berlin a stabilit, anul trecut, o serie de planuri pentru îmbunătăţirea echilibrului între viaţa privată şi cea profesională a angajaţilor.

INDIA

Șobolani la bord!

Un avion al companiei Air India a fost nevoit să aterizeze după ce echipajul a descoperit şobolani în cabină, relatează ”Times of India” în ediţia de ieri. Avionul, care decolase din New Delhi, se îndrepta spre Calcutta. La bordul unui avion, şobolanii pot provoca o catastrofă, dacă încep să roadă cablurile electrice, a declarat un reprezentant al companiei, citat de cotidian. Air India nu a fost în măsură să confirme această informaţie, dar un oficial a dat asigurări, sub acoperirea anonimatului, că ”prezenţa şobolanilor în avioane este un fenomen curent în toată lumea. Aceştia urmăresc furgonetele de alimente până la avion, atraşi de miros”. Incidente similare au fost raportate în India în februarie şi în anul 2009.

CHINA

Bilanțul seismului

Cutremurul care a afectat duminică sud-vestul Chinei a provocat moartea a 589 de persoane, au anunţat, ieri, autorităţile, ceea ce marchează o creştere netă a bilanţului acestui dezastru. Alte nouă persoane sunt date dispărute în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a afectat o zonă muntoasă din provincia Yunnan, a anunţat Ministerul chinez al Afacerilor Civile. În plus, 2.401 persoane au fost rănite şi aproximativ 230.000 au fost evacuate de urgenţă, a precizat ministerul. Peste 80.000 de case s-au prăbuşit. În zonele sinistrate, la limita provinciilor Yunnan, Sichuan şi Guizhou, echipele de salvare îşi văd eforturile complicate de alunecări de teren şi torente de noroi, care blochează căile de acces. În orăşelul Longtoushan, situat în apropierea epicentrului şi grav afectat de cutremur, s-au făcut explozii controlate pe versant pentru a debloca stâncile ce ameninţau să cadă.

GEORGIA

Noi acuzaţii

Justiţia georgiană a anunţat, marţi, noi acuzaţii împotriva fostului preşedinte Mihail Saakaşvili, inculpat deja, la sfârşitul lui iulie, pentru abuz de putere în cursul reprimării unor manifestaţii guvernamentale, în noiembrie 2007. Saakaşvili este acuzat că a organizat un atac împotriva unui deputat al opoziţiei, Valeri Ghelaşvili, bătut crunt şi spitalizat cu traumatism cranian şi multiple fracturi în 2005, a anunţat Parchetul georgian. Acesta îl acuză pe Saakaşvili că i-a ordonat ministrului său al Apărării, Irakli Okruaşvili, să organizeze un atac împotriva deputatului, iar după refuzul ministrului, i-a dat un ordin similar ministrului de Interne, Vano Merabişvili, care a însărcinat o unitate din cadrul forţelor speciale ale ministerului său să pună la cale o operaţiune adecvată. Saakaşvili, exilat în SUA, nu s-a prezentat pentru a fi audiat de către Parchet, spunând că nu are încredere în noile autorităţi georgiene. Din 2012, când coaliţia Visul Georgian a câştigat alegerile legislative, mai mulţi aliaţi ai fostului preşedinte georgian au făcut obiectul unor anchete, iar unii au fost plasaţi în detenţie sub acuzaţii, între altele, de deturnare de fonduri.

TUNISIA

Elicoptere SUA... antitero

Tunisia a cerut SUA să-i furnizeze 12 elicoptere militare pentru ca forţele sale armate să lupte împotriva terorismului jihadist care ameninţă această ţară din Magreb, a declarat preşedintele tunisian, Moncef Marzouki, aflat în vizită la Washington. ”Am cerut SUA să ne dea aproximativ 12 elicoptere Black Hawk”, a declarat şeful statului tunisian în faţa unui centru de studii de la Washington, în marja unui summit SUA - Africa. El a apreciat că o astfel de achiziţie este extrem de scumpă şi că Tunisia ar avea nevoie de doi sau trei ani pentru a obţine elicopterele. În plus, Marzouki a mai cerut instrumente de vedere pe tip de noapte şi de comunicaţie pentru dotarea armatei ţării sale. El a invocat lupta contra terorismului, o nouă ameninţare reprezentată de terorişti extrem de bine antrenaţi în Mali sau timp de 20 de ani împotriva armatei algeriene. Tunisia se confruntă, de la revoluţia din 2011, cu o creştere a mişcării jihadiste. Din 2011 încoace, aproximativ 50 de militari, poliţişti şi jandarmi au fost ucişi în atacuri implicând grupări armate. Recent, al-Qaida în Magrebul Islamic (AQMI) a revendicat pentru prima dată atacuri în Tunisia. Secretarul de stat american, John Kerry, a declarat că vede în Tunisia ”o baliză de speranţă pentru lumea arabă”. În cursul tranziţiei către democraţie, Tunisia a fost afectată timp de câteva luni de o criză politică ce s-a încheiat abia în ianuarie, odată cu adoptarea unei Constituţii, apoi cu înlăturarea de la putere a Guvernului condus de islamiştii din cadrul Ennahda, înlocuit cu o echipă de tehnocraţi.