SUA

Bărbat de origine română, mort într-un accident aviatic

Un bărbat de origine română a murit după prăbuşirea unui avion uşor, pe care îl pilota, în statul american New York, relatează publicaţia ”Times Union”. Potrivit autorităţilor, la manşa avionului de tip Cessna 180 se afla un bărbat de origine română, Ciprian Marius Ivașcu, în vârstă de 33 de ani, proprietarul unei companii din New York - NYaerialshots.com, specializată în fotografii aeriene. Anterior, Ivașcu a fost antrenorul lotului de parașutism al SUA. Avionul s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază, în zona Saratoga Springs din statul american New York. Din cauze rămase încă necunoscute, avionul a pierdut altitudine şi s-a lovit de copaci. În accident au murit cele două persoane aflate la bordul aparatului, pilotul Ciprian Marius Ivașcu şi Jon S., în vârstă de 61 de ani, pasager. Avionul s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială situată la 200 de metri de aerodromul de unde decolase.

ELVEȚIA

Deţinutul român care evadase s-a predat

Deţinutul român care evadase împreună cu un albanez dintr-un penitenciar elveţian s-a predat, a anunţat, ieri, Departamentul elveţian pentru Securitate. Potrivit autorităţilor elveţiene, românul în vârstă de 43 de ani s-a prezentat la poliţie împreună cu avocatul său, fiind plasat în arest preventiv. Celălalt deţinut evadat, un albanez în vârstă de 27 de ani, este în continuare în libertate. Cei doi deţinuţi, condamnaţi pentru furt calificat, au evadat în cursul nopţii de duminică spre luni, din închisoarea de la Arlesheim, din nordul Elveţiei.

MAREA BRITANIE

Imigrant român condamnat

Un român specializat în furturi de telefoane mobile la concerte desfăşurate în Marea Britanie a fost condamnat la un an şi două luni de închisoare, scrie ”Manchester Evening News”. Românul Costel Ştefan, în vârstă de 30 de ani, a furat cel puţin 27 de telefoane mobile de la fani adunaţi la un concert al formaţiei Limp Bizkit desfăşurat în februarie, în oraşul Manchester. Bunurile furate au fost găsite într-un sac, în apartamentul din Charlton al românului, daunele fiind de circa 9.000 de lire sterline (11.000 de euro). În trecut, românul a fost condamnat şi pentru furturi comise la festivalul muzical de la Reading. De asemenea, el a fost condamnat pentru furturi din conturile unor clienţi ai băncilor din Marea Britanie. Costel Ştefan a susţinut la început că telefoanele găsite în locuinţa sa sunt ale unui prieten, dar pe parcursul anchetei şi-a recunoscut vina, fiind condamnat la 14 luni de închisoare cu executare.

SUEDIA

Cele mai grave incendii de pădure din istoria modernă

O persoană şi-a pierdut viaţa în Suedia, în cele mai grave incendii de pădure din istoria modernă a ţării, favorizate de temperaturile caniculare, a anunţat, ieri, Poliţia. Incendiul, aflat ieri în cea de a şasea zi, s-a întins pe aproape o sută de kilometri pătraţi, în regiunea Sala, şi a determinat, luni, evacuarea a peste 1.000 de persoane. Pompierii au descoperit în noaptea de luni spre marţi, pe un drum, un bărbat decedat din cauza arsurilor suferite, în timp ce un şofer de camion a fost spitalizat cu arsuri grave. Italia şi Franţa au răspuns la apelul Centrului de Coordonare pentru Reacţie de Urgenţă (ERCC) al UE şi au trimis ieri, fiecare, câte două avioane pentru stingerea incendiilor. Căldura şi seceta cu care se confruntă Suedia de la jumătatea lunii iulie şi izolarea unora dintre pădurile afectate îngreunează intervenţia pompierilor. În regiunea Sala au fost înregistrate cele mai ridicate temperaturi din 1992 încoace, cu peste 34 de grade Celsius. Autorităţile consideră că vor fi necesare mai multe săptămâni pentru a stinge incendiul, a cărui origine nu este deocamdată cunoscută. Focurile de pădure sunt frecvente în Suedia vara, dar sunt, în general, limitate la suprafeţe mici. În 2006, un incendiu care a durat o lună, în regiunea Boden, a distrus mai puţin de doi kilometri pătraţi de pădure.

BULGARIA

Inundații

Inundaţiile au făcut prăpăd în Bulgaria. Un om a murit, iar sute de persoane şi-au văzut gospodăriile distruse în oraşul Mizia, după ce râul care trece prin apropiere a ieşit din matcă. Jumătate din oraş a fost inundată, iar peste 800 de oameni au avut la dispoziție 10 minute pentru a-şi părăsi casele. Mulţi s-au refugiat pe acoperişuri şi terase, de unde au fost salvaţi de pompieri. Au fost cazuri în care oamenii au stat chiar şi 24 de ore pe acoperişuri, pentru că nu au vrut să-şi părăsească locuinţele. 200 de militari, peste 100 de pompieri şi voluntarii de la Crucea Roşie au venit în ajutorul sinistraţilor. O mare problemă rămâne alimentarea cu apă potabilă și cu energie electrică. Doar câteva clădiri din oraş mai au curent electric, pentru că multe transformatoare sunt sub ape.

SUA

Furtuni în California

E stare de urgenţă în mai multe localităţi dintr-o zonă muntoasă din sudul Californiei. Un bărbat a murit şi 500 de copii sunt blocaţi într-o tabără, după ce furtunile au provocat inundaţii şi alunecări masive de teren. Şase turişti care plecaseră în drumeţie pe munte sunt daţi dispăruţi. ”Ne confruntăm cu inundaţii şi alunecări de teren în Forest Falls. Acest lucru se întâmplă frecvent în timpul verii, când plouă torenţial în zonă. Drumurile sunt complet blocate de noroi, pietre şi stânci, iar oraşul este practic rupt în două”, spune pompierul Ryan Beckers. Zeci de buldozere încearcă să elibereze drumurile, pentru ca pompierii să ajungă la sinistraţi. 500 de copii care erau într-o tabără în regiune sunt blocaţi, după ce viiturile şi alunecările de teren au distrus porţiuni mari din căile de acces către oraşul Forest Falls. Puhoaiele au măturat şi un loc preferat de turiştii care îşi petrec vacanţa la cort sau la rulotă. Din fericire, toţi au fost evacuaţi la timp. Pompierii au răspuns la zeci de apeluri de urgenţă din partea locuitorilor din oraşul Forest Falls. Mulţi şoferi au fost surprinşi de viituri în timp ce se aflau la volan. Un bărbat s-a înecat în propria maşină.

AFGANISTAN

General american ucis

Un general american a fost ucis şi alţi 15 militari au fost răniţi, după ce un ofiţer afgan a deschis focul, ieri, asupra militarilor NATO, la o academie militară din apropiere de Kabul, a anunţat un oficial american. Potrivit ”New York Times”, este vorba de primul general american ucis în operaţiunile din Afganistan, iniţiate în anul 2001. Bilanţul total al acestui atac nu a fost precizat, dar autorităţile germane au informat că un general german se află în rândul răniţilor. Autorităţile afgane de la Kabul au anunţat, la rândul lor, că trei militari afgani au fost răniţi. Atacul a avut loc în incinta Afghan National Army Officers Academy (ANAOA), care instruieşte ofiţerii armatei afgane cu sprijinul consilierilor din forţa NATO originari din Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Norvegia şi Danemarca. Armata britanică i-a ajutat pe afgani să înfiinţeze această academie după modelul academiei militare Sandhurst din Marea Britanie. Mai multe atacuri mortale comise de soldaţi sau poliţişti afgani împotriva militarilor NATO, care îi instruiesc de la înlăturarea regimului taliban la sfârşitul lui 2001, au avut loc în ultimii ani. Acestea au fost mai rare în ultimele luni. Incidentele alimentează neîncrederea între forţele afgane şi ISAF şi au determinat forţa NATO să mobilizeze soldaţi suplimentari pentru a preveni aceste atacuri în cursul operaţiunilor comune. ISAF, compusă în majoritate din soldaţi americani, trebuie să se retragă din Afganistan la sfârşitul anului. După acest termen, numai o forţă de circa 10.000 de soldaţi americani va putea rămâne în ţară pentru a susţine Guvernul afgan, ameninţat de rebeliunea talibanilor, dacă autorităţile de la Kabul vor semna un acord de securitate cu Washingtonul.

MAREA BRITANIE

Alertă teroristă în aer

Un avion de pasageri al companiei Qatar Airways a fost escortat, ieri, de un aparat de vânătoare al forţelor aeriene britanice, până la aeroportul din Manchester, unde a aterizat în siguranţă, din cauza informaţiilor privind prezenţa unui colet suspect la bord. ”Trimiterea unui avion de vânătoare al forţelor aeriene regale a fost rezultatul informaţiilor prezentate de pilot privind prezenţa unui dispozitiv suspect la bord”, a declarat John O'Hare, purtătorul de cuvânt al poliţiei din Manchester. ”Nu ştim dacă ameninţarea este reală, dar a fost absolut vital să tratăm situaţia ca o urgenţă”, a explicat oficialul britanic. Posturile Sky News şi BBC News au difuzat imagini care surprind avionul, de tip Airbus A330, în timp ce era escortat de un aparat de vânătoare Typhoon.

BULGARIA

Premier interimar

Preşedintele bulgar, Rosen Plevneliev, l-a numit ieri pe conferenţiarul în drept constituţional Gheorghi Bliznaşki premier interimar, până la alegerile anticipate din 5 octombrie. Bliznaşki va avea patru adjuncţi. Ekaterina Zaharieva, şeful de personal al Preşedinţiei, va îndeplini funcţia de vicepremier pentru Afaceri economice şi ministru pentru Dezvoltare Regională. Iordan Hristoskov va fi vicepremier pentru Afaceri sociale şi ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale. Iliiana Ţanova va fi vicepremier pentru Afaceri europene şi fonduri UE, iar Hristo Ivanov, cel de-al patrulea vicepremier, va fi şi ministru al Justiţiei. Iordan Bakalov, parlamentar conservator, va conduce Ministerul de Interne, iar Daniel Mitov va prelua portofoliul Afacerilor Externe. Ministru al Apărării va fi numit Velizar Şalamanov, iar ministru de Finanţe - Rumen Porojanov. La ceremonia de ieri, preşedintele Rosen Plevneliev a anunţat, de asemenea, că va semna un decret care stabileşte data alegerilor anticipate şi va dizolva Parlamentul, care s-a întrunit luni pentru ultima dată, pentru a vota bugetul şi amendamentele privind cheltuielile pentru Sănătate.