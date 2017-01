aTAIWAN

Bilanțul exploziilor - 25 de morți

O serie de explozii de gaz în oraşul Kaohsiung din sudul Taiwanului s-a soldat cu cel puţin 25 de morţi şi aproximativ 270 de răniţi, joi seara, au anunţat autorităţile locale, îngrijorate că bilanţul ar putea creşte. Aceste explozii au fost, foarte probabil, provocate de scurgeri de gaz, raportate joi seara de mai mulţi rezidenţi ai cartierului Cianjen. Puterea exploziilor a provocat distrugeri pe autostrăzi. O şosea a fost denivelată de deflagraţiile care au format o crăpătură în care au căzut maşini şi autospeciale. ”Am văzut flăcări care s-au ridicat, poate, la înălţimea unei clădiri cu 20 de etaje după o explozie, iar camioane de pompieri şi maşini au fost proiectate în aer. Erau numeroase cadavre pe stradă”, a povestit un martor pentru AFP. Potrivit ministrului taiwanez pentru Afaceri Economice, Chang Chia-chu, cauzele scurgerii de gaze nu sunt deocamdată cunoscute, însă cel mai probabil este vorba despre propen. Majoritatea focarelor de incendii erau stinse vineri. Peste 1.100 de locuitori din cartierul devastat au fost adăpostiţi în clădirile unor şcoli, iar armata a mobilizat 1.400 de persoane pentru a participa la operaţiunile de intervenţie şi de curăţare a zonei afectate. În 1997, o explozie de gaze a provocat cinci morţi şi 20 de răniţi în Kaohsiung, fiind produsă în momentul în care angajaţi ai companiei publice Chinese Petroleum Corp. desfăşurau lucrări în oraş. Exploziile de la Kaohsiung intervin la nici o săptămână după accidentul unui avion al companiei TransAsia Airways în Taiwan, care s-a soldat cu 48 de morţi.

IRAK

Militari uciși de insurgenți

Cel puţin 17 militari irakieni au fost ucişi, vineri, în confruntările cu insurgenţi sunniţi, la sud de Bagdad, anunţă surse medicale şi militare. Confruntările armate au avut loc în zona Jurf al-Sahr, situată la sud de capitala Irakului. Potrivit unor surse medicale, în confruntările armate au murit şi 23 de membri ai grupului terorist Stat Islamic, care deţine controlul, din iunie, asupra unor vaste regiuni din nord-estul Irakului.

FRANȚA

50 kg de cocaină dispărute de la Poliție

Autorităţile franceze au demarat o anchetă după dispariţia inexplicabilă a peste 50 de kilograme de cocaină de la sediul Poliţiei judiciare din Paris. Dispariţia drogurilor, cu o valoare de vânzare estimată la câteva milioane de euro, a fost descoperită joi şi confirmată de Prefectura Poliţiei din Paris, care a anunţat deschiderea unei anchete judiciare de către Parchetul parizian şi a unei anchete administrative încredinţate Inspecţiei Generale a Poliţiei Naţionale (IGPN). Cocaina fusese confiscată, la începutul lui iulie, de Brigada Antidrog. Aceasta fusese depozitată, ca de obicei, într-un loc securizat şi blindat, sub sigiliu. Cocaina era încă acolo la 23 iulie, însă joi s-a constatat că lipseşte. Poliţia judiciară din Paris a mai fost afectată de un scandal în aprilie. Patru poliţişti ai Brigăzii de Căutare şi Intervenţie (BRI), aflată în apropiere de Brigada Antidrog, au fost arestaţi sub suspiciunea că ar fi violat o femeie de naţionalitate canadiană, în vârstă de 34 de ani, chiar în sediul lor. Doi dintre aceşti poliţişti au fost puşi sub acuzare pentru viol în grup organizat şi plasaţi sub control judiciar.

ALBANIA

Scandal la Banca Centrală

Şapte angajaţi ai Băncii Centrale din Albania au fost arestaţi şi puşi sub acuzare pentru furtul a cel puţin şapte milioane de dolari din rezervele bancare în cursul ultimilor patru ani, a anunţat, vineri, Poliţia albaneză. Cinci angajaţi ai Băncii Centrale, acuzaţi de furt şi abuz de putere, au fost arestaţi joi seară, la câteva zile după arestarea altor două persoane, responsabili într-un centru de depozitare a bancnotelor. Autorităţile din cadrul Poliţiei au anunţat că ancheta continuă şi că alte persoane, printre care responsabili ai unor filiale ale băncii, ar putea fi, de asemenea, puse sub acuzare. Potrivit presei locale, unul dintre suspecţi, Ardian Bitraj, responsabil cu depozitarea bancnotelor, a recunoscut furtul şi a declarat că a pierdut toţi banii la pariuri sportive. La rândul lor, autorităţile bancare albaneze au confirmat furtul şi au afirmat că au luat măsuri imediate pentru consolidarea nivelului de securitate şi recuperarea pagubelor. Guvernatorul Băncii Centrale, Adrian Fullani, a afirmat miercuri că rezervele de bani depuse la Banca Albaniei nu au fost afectate şi sunt păstrate în condiţii de înaltă securitate. Şeful comisiei parlamentare de specialitate, Erjon Braçe, a pledat în favoarea unei reforme profunde a organizării sistemului de control al Băncii Centrale, afirmând că incidentul a afectat imaginea băncii şi a ţării.

RUSIA

Arestare respinsă

Justiţia rusă a refuzat, vineri, să-l aresteze pe principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, aflat sub arest la domiciliu şi vizat de mai multe proceduri judiciare, respingând un recurs în acest sens al Parchetului rus. Parchetul a dispus arestarea lui Navalnîi, într-o audiere cu uşile închise, într-un tribunal din Moscova, în cadrul unui proces pentru deturnare în detrimentul firmei franceze de cosmetice Yves Rocher, potrivit unui apropiat al opozantului, Nikolai Liaskin. Parchetul a afirmat că dispune de dovezi potrivit cărora Navalnîi ar fi folosit internetul, încălcând dispoziţiile arestului la domiciliu, a declarat avocata lui Aleksei Navalnîi, Olga Mihailova. Opozantul Aleksei Navalnîi a denunţat în mai multe rânduri corupţia în rândul elitelor ruse. El este acuzat, împreună cu fratele său Oleg, de deturnarea a 27 de milioane de ruble (546.000 de euro) în detrimentul firmei franceze de cosmetice Yves Rocher, pentru care riscă o pedeapsă de 10 ani de închisoare. Aflat sub arest la domiciliu din februarie, cu interdicţia folosirii internetului şi telefonului, Navalnîi, de profesie avocat, a mai fost condamnat, în octombrie 2013, la cinci ani de închisoare cu suspendare, într-un alt dosar de deturnare. Opozant al Kremlinului, Navalnîi, în vârstă de 38 de ani, a respins toate acuzaţiile care i se aduc şi a afirmat că acestea vizează intimidarea sa.