ITALIA

Un român și-a înjunghiat mortal mama

Un român de 29 de ani a fost arestat la Torino pentru că și-a ucis mama, înjunghiind-o de mai multe ori cu un cuţit. Surse din Poliţie au declarat pentru presa locală că tânărul criminal este din Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare. Din primele informații, este posibil ca Alexandru Ferencz să fi acționat sub influența drogurilor. Potrivit vecinilor, acesta nu avea un loc de muncă şi era dependent de droguri, având deseori un comportament violent cu Maria, mama sa. Trupul neînsuflețit al femeii a fost găsit de un alt fiu al acesteia, care a alertat imediat carabinienii. Când au sosit la faţa locului, aceştia l-au găsit pe fratele său ţinând în mână cuţitul plin cu sânge.

FILIPINE

Bilanț tragic

Primul taifun al sezonului care a traversat Filipine a cauzat moartea a 38 de persoane, potrivit unui bilanţ publicat ieri şi care ar putea să crească, în pofida unui ordin de evacuare a sute de mii de persoane. Guvernul a evacuat aproximativ 400.000 de oameni înainte de trecerea taifului Rammasun prin arhipelag, în noaptea de marţi spre miercuri. Zeci de persoane au murit după ce au fost lovite de copaci sau de stâlpi de electricitate. Bilanţul ar putea să fie şi mai mare, pe măsură ce se vor restabili comunicaţiile cu zonele cele mai afectate (coasta de est). Filipinezii sunt afectaţi în fiecare an de circa 20 de furtuni violente, dintre care multe se soldează cu victime. Arhipelagul Filipine este prima zonă de uscat ce se interpune în calea taifunurilor formate deasupra apelor calde ale Pacificului. În noiembrie, taifunul Haiyan a cauzat moartea a 7.300 de persoane în estul ţării.

POLONIA

Tragedie

Şapte persoane au murit asfixiate şi înecate într-o fosă septică, ieri, în satul Karczowka din vestul Poloniei. Medicii au constatat decesul a şapte persoane, iar o a opta a fost internată în stare gravă, a declarat purtătorul de cuvânt al pompierilor din regiune. Accidentul s-a produs într-o fermă, iar victimele sunt în majoritate membri ai aceleiaşi familii, potrivit televiziunii. O femeie care conducea un tractor a căzut în fosa septică de 50 de metri pătraţi şi adâncă de trei metri. Celelalte şapte persoane au încercat să o salveze, însă şi-au pierdut viaţa, potrivit echipelor de salvare.

BULGARIA

După potop

Situaţia începe să revină la normal în sudul litoralului bulgăresc, după inundaţiile provocate de ploile de marţi şi miercuri, dar în municipalităţile Sozopol şi Ţarevo va fi menţinută starea de urgenţă. Autorităţile au precizat că starea de urgenţă poate fi ridicată la Primorsko şi Biala, în condiţiile în care situaţia revine la normal, după ce ploile torenţiale de marţi şi miercuri au dus la revărsarea râurilor Diavolska şi Ropotamo. Traficul a fost reluat pe drumul principal dintre Sozopol şi Primorsko, care fusese inundat de ploile torenţiale. În oraşul Primorsko, o staţiune turistică populară, plaja a suferit daune importante provocate de apele revărsate ale râului Diavolska, iar aeroportul a fost inundat, pentru câteva ore arătând ca un lac, potrivit unor martori citaţi de site-ul Dariknews.bg. Turiştii au fost evacuaţi din zeci de hoteluri care au suferit inundaţii la parter. În Sozopol s-au înregistrat pagube atât la nivelul infrastructurii, cât şi al plajelor.

AFGANISTAN

Atac ratat

Un atac al insurgenţilor talibani asupra aeroportului de la Kabul s-a încheiat ieri dimineaţă, cei patru autori fiind ucişi, au declarat mai mulţi oficiali afgani. Atacul s-a terminat, zona a fost eliberată de insurgenţi, iar toţi cei patru teroriști care au luat aeroportul cu asalt şi care s-au baricadat într-o clădire aflată în construcţie au fost ucişi, a declarat directorul Poliţiei de la Kabul. Potrivit altui oficial afgan, atacul viza aeroportul militar de la Kabul, unde sunt staţionate elicoptere aparţinând forţelor aeriene afgane. Talibanii au revendicat atacul ieri dimineaţă. Zona ultrasecurizată a aeroportului de la Kabul a mai fost ţinta unor atacuri din partea insurgenţilor. La 3 iulie, trei rachete au fost trase în direcţia instalaţiilor aeroportului, fără să provoace victime. Însă mai multe elicoptere, inclusiv cel al preşedintelui afgan, Hamid Karzaï, au fost avariate.

SUA

Pedeapsa cu moartea este neconstituţională

Un tribunal federal din California a apreciat miercuri că pedeapsa cu moartea este neconstituţională, evaluând întregul sistem şi considerându-l disfuncţional. ”Întârzieri imprevizibile şi dezordonate au avut drept consecinţă un sistem al pedepsei cu moartea în care foarte puţini dintre cei câteva sute de condamnaţi sunt efectiv executaţi de stat. Acest lucru are drept consecinţă un sistem în care factori arbitrari decid cine va fi cu adevărat executat”, argumentează judecătorul Cormac Carney. Acesta trebuia să se pronunţe privind o cerere de anulare a pedepsei capitale împotriva lui Ernest Dewayne Jones, condamnat în 1995 pentru că a violat-o şi a ucis-o pe mama prietenei lui. ”Sistemul pedepsei cu moartea din California este neconstituţional. Prin urmare, tribunalul elimină sentinţa lui Jones”, adaugă Carney. În plus, întârzierile, menţinerea condamnaţilor în aşteptarea execuţiei timp de mai mulţi ani sau chiar decenii, foarte puţini fiind efectiv executaţi şi pentru motive arbitrare, seamănă, în opinia judecătorului, cu o încălcare a celui de-al optulea amendament din Constituție, care interzice pedepsele crude şi neobişnuite. În prezent, 748 de persoane aşteaptă să fie executate în California. Diann Rust-Tierney, directoarea asociaţiei National Coalition to Abolish the Death Penalty, consideră că aceasta este o decizie cu adevărat importantă. În opinia ei, este o decizie cu atât mai notabilă cu cât vine de la un judecător conservator, care a fost numit de George W. Bush, un preşedinte american ce nu se opunea pedepsei cu moartea. Potrivit acesteia, decizia se înscrie în cadrul unui consens tot mai mare împotriva pedepsei cu moartea în SUA, în condiţiile în care şase state americane au abolit-o din 2006 şi un moratoriu a fost decis de guvernatorul din Oklahoma.

UNGARIA

Împotriva imigranţilor

Un sondaj realizat de institutul ungar Tarki arată că 39% dintre maghiari sunt împotriva imigranţilor care sosesc în Ungaria, relatează MTI. Doar 10% dintre respondenţii acestui sondaj, realizat în aprilie, consideră că autorităţile ar trebui să le acorde imigranţilor azil. Aproximativ 50% dintre aceştia consideră că cererile de azil ar trebui să fie acordate în mod individual. În ce priveşte naţionalitatea imigranţilor şi preferinţele maghiarilor, 67% dintre cei intervievaţi afirmă că imigranţii chinezi sunt nedoriţi în Ungaria, iar 78% ar fi împotriva arabilor. De asemenea, 70% dintre maghiari susţin că imigranţii români nu sunt bineveniţi, faţă de 77% în 2007 şi 63% în 2010. Institutul Tarki a efectuat sondaje similare începând din 1992, iar în prezent constată o creştere a numărului de xenofobi în Ungaria.

KOSOVO

Criză politică

Kosovo riscă să fie cuprins de o criză politică, în urma unor divergenţe importante apărute ieri între partidul premierului în exerciţiu, Hashim Thaci, şi coaliţia formaţiunilor de opoziţie, la formarea Parlamentului, după alegerile legislative din iunie. Partidul Democratic din Kosovo (PDK), al premierului Hashim Thaci, a câştigat scrutinul şi deţine 37 de mandate din cele 120 ale Parlamentului din Kosovo. În consecinţă, PDK revendică funcţia de preşedinte al Parlamentului. În schimb, Liga Democratică din Kosovo (LDK), Alianţa pentru Viitorul Kosovo (AAK) şi Iniţiativa pentru Kosovo dispun împreună de 47 de mandate în Parlament şi afirmă că, potrivit Constituţiei, funcţia trebuie să le revină. Coaliţia partidelor de opoziţie a boicotat, ieri, votul pentru alegerea preşedintelui Parlamentului propus de PDK, însă ulterior s-a reunit în absenţa formaţiunii premierului în exerciţiu şi l-a ales pe candidatul său, Isa Mustafa, cu o majoritate de 65 de voturi. Formaţiunea premierului în exerciţiu nu a reacţionat deocamdată la iniţiativa opoziţiei, însă şi-a anunţat intenţia de a sesiza Curtea Constituţională, situaţie care riscă să amâne desemnarea de către şeful statului a noului premier. Fost lider al gherilei kosovare care a luptat cu forţele Belgradului în perioada 1998-1999, Hashim Thaci, în vârstă de 46 de ani, conduce Kosovo din 2007, cu un an înainte de proclamarea unilaterală a independenţei Kosovo.