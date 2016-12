KENYA

Masacru islamist

Cel puţin 48 de persoane au fost ucise într-un atac lansat duminică seara asupra oraşului Mpeketoni, din estul Kenyei, de aproape 50 de atacatori care, cel mai probabil, aparţin islamiştilor somalezi al-Shabab, a anunţat, ieri, Crucea Roşie. Un membru al Poliţiei locale a declarat, sub acoperirea anonimatului, că bilanţul ar putea creşte, în condiţiile în care operaţiuni pentru căutarea altor victime sunt în curs de desfăşurare după atacul lansat duminică seara, care a continuat în noaptea de duminică spre luni. Operaţiunea teroristă, care nu a fost deocamdată revendicată, este cea mai sângeroasă după atacul ce a vizat centrul comercial Westgate din Nairobi, în septembrie 2013, revendicat de islamişti al-Shabab şi soldat cu cel puţin 67 de morţi. Aproximativ 50 de persoane înarmate au atacat, duminică seara, localitatea Mpeketoni, situată la 100 de kilometri de frontiera cu Somalia şi la 30 de kilometri de oraşul turistic Lamu, aflat în patrimoniul mondial UNESCO. Schimburile de focuri au continuat în cursul nopţii, însă calmul a revenit ieri dimineaţă, potrivit responsabililor locali. Numeroase clădiri, inclusiv hoteluri, restaurante, bănci şi sedii ale administraţiei locale, au fost distruse de incendiile declanşate în urma atacului. Kenya a fost scena unor atacuri după ce armata ţării a intrat în Somalia, în octombrie 2011, pentru operaţiuni vizând insurgenţii al-Shabab, în urma mai multor incursiuni ale islamiştilor pe teritoriul său. Atentatele, care au vizat în principal autobuze şi o piaţă, au luat amploare din luna martie. Atacul de la Mpeketoni ridică la cel puţin 76 numărul persoanelor ucise de la începutul anului în Kenya, în atentate atribuite islamiştilor al-Shabab şi susţinătorilor lor.

CHINA

13 execuţii

Ieri, 13 persoane condamnate pentru terorism şi alte acte de violenţă au fost executate în regiunea separatistă chineză Xinjiang, din nord-estul ţării, anunţă agenţia China Nouă. Aceste persoane sunt implicate în şapte dosare diferite, într-o regiune majoritar uigură, marcată de un conflict separatist. În unul din cazuri, trei acuzaţi au fost condamnaţi pentru organizarea şi coordonarea de atacuri teroriste care vizau o secţie de poliţie, un hotel și sediul unei instituţii; atacurile s-au soldat cu moartea a 24 de poliţişti şi civili, respectiv rănirea altor 23, în localitatea Lukqun, pe 26 iunie 2013, precizează China Nouă. Tot ieri, autorităţile chineze au anunţat condamnarea la moarte a trei terorişti, complici în atentatul sinucigaş comis în 2013 în Piaţa Tiananmen din Beijing.

ISRAEL

Palestinian ucis

Un tânăr palestinian a fost ucis de militari israelieni în tabăra de refugiaţi Jalazone, lângă Ramallah, în Cisiordania, au anunţat surse palestiniene medicale şi din domeniul securităţii. Ahmed Arafat, în vârstă de 19 ani, a fost atins mortal de un glonţ, la nivelul pieptului, în cursul unor confruntări cu militari israelieni. Victima fusese eliberată din închisoare în urmă cu o săptămână, potrivit surselor palestiniene din domeniul securităţii. Armata israeliană a refuzat să comenteze.

ITALIA

Furtună puternică

O furtună violentă ce a avut loc, ieri dimineață, în centrul istoric al Romei a dărâmat mai mulţi copaci în jurul Colosseumului. Ploile torenţiale au inundat Bulevardul Forumurilor Imperiale, situat în centrul istoric al Romei, o zonă foarte frecventată de turişti. De asemenea au fost inudnate bulevardele Romania, Pietralata şi Prenestina, situate în centrul capitalei Italiei. Ploi torenţiale însoţite de rafale puternice de vânt s-au înregistrat la Roma în cursul nopţii de duminică spre luni, dar şi ieri dimineaţă. Tot ieri, vulcanul Etna, din regiunea italiană Sicilia, a erupt din nou, forţând autorităţile să închidă aeroportul din Catania şi să anuleze numeroase curse aeriene.

FRANŢA

Atac cibernetic

Hackerii au spart serverele Domino’s Pizza din Franţa şi Belgia şi cer 30.000 de euro pentru a nu publica datele personale a peste 600.000 de clienţi, inclusiv topping-urile favorite ale acestora. Gruparea, care se autointitulează Rex Mundi, a postat detalii despre acest atac informatic, după care a cerut bani pe Twitter. ”La începutul săptămânii trecute am spart serverele Domino's Pizza Franţa şi Belgia, care se întâmplă să împartă aceeaşi bază de date vulnerabilă”, a scris Rex Mundi. Hackerii ar fi sustras datele a peste 592.000 de clienţi francezi (inclusiv parole) şi peste 58.000 de belgieni. Ei susţin că acestea includ nume întregi, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, parole şi instrucţiuni de livrare dar şi topping-ul lor favorit de pizza. Domino’s Franţa a recunoscut atacul informatic şi le-a recomandat clienţilor să îşi schimbe parolele, în timp ce şeful Domino’s Olanda, Andre ten Wolde, a declarat că sunt indicii clare că ceva s-a defectat în server. Grupul Domino's Pizza a fost înfiinţat în 1960, este listat la bursa din New York, iar în 2009 a avut vânzări de 5,6 miliarde de dolari, din care 3,1 miliarde de dolari în SUA. Grupul operează, sub nume propriu sau sub franciză, o reţea de 9.097 de pizzerii în SUA şi în străinătate. Domino's Pizza a deschis primul centru în Bucureşti în 2010.

PAKISTAN

Ameninţare talibană

Mişcarea Talibanilor din Pakistan (TTP), principala grupare rebelă din ţară, a ameninţat ieri că va ataca Guvernul de la Islamabad, în replică la ofensiva militară lansată împotriva combatanţilor din nord-vestul ţării. TTP cere, de asemenea, tuturor investitorilor străini, companiilor aeriene şi multinaţionale să părăsească imediat ţara, pentru a evita să devină ţinta atacurilor. Marile oraşe pakistaneze, începând cu capitala Islamabad, se aflau ieri în stare de alertă maximă, existând temeri în legătură cu posibile atentate comise de talibani după lansarea ofensivei militare vizând gruparea TTP şi combatanţii străini aliaţi aparţinând organizaţiei al-Qaida din Waziristanul de Nord. În afară de Islamabad, sediul Guvernului federal şi Rawalpindi, unde se află cartierul general al armatei, securitatea a fost consolidată în special la Karachi, metropola din sudul ţării, şi Peshawar, principalul oraş din nord-vest. Poliţia a crescut numărul patrulelor pe străzile principalelor oraşe ale ţării, începând cu capitala Islamabad. Temerile autorităţilor vizează în special eventuale atacuri ale talibanilor împotriva unor închisori, în încercarea de a elibera rebeli deţinuţi, după situaţiile din iulie anul trecut de la Dera Ismail Khan, unde 252 de deţinuţi au evadat, şi din aprilie 2012 din Bannu, unde 400 de deţinuţi au evadat. Armata pakistaneză a lansat, duminică, o ofensivă militară susţinută prin bombardamente, în urma cărora au fost ucise cel puţin 105 persoane, inclusiv rebeli uzbeci implicaţi în atacul de la Karachi. Bilanţul, care nu poate fi confirmat din surse independente, a fost însă contestat de surse locale, ce au evocat 150 de morţi. Bombardamentele continuau ieri dimineaţă. Un reprezentant local al forţelor de securitate a declarat că armata a bombardat, luni dimineaţă, două şcoli situate la vest de Miranshah, principalul oraş din Waziristanul de Nord, unde au fost ucişi cel puţin zece rebeli uzbeci.

JAPONIA

Seism la Fukushima

Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs ieri dimineaţă în largul prefecturii Fukushima din nord-estul Japoniei, fiind resimţit slab la Tokyo, dar fără a prezenta risc de tsunami. Seismul a afectat puternic zona unde se află centrala avariată Fukushima Daiichi, precum şi un al doilea complex atomic, Fukushima Daini. Totuşi, până în prezent nu a fost raportată nicio anomalie, nici de către compania gestionează centrala nucleară, Tokyo Electric Power (Tepco), nici de postul naţional NHK. Epicentrul cutremurului se afla în largul prefecturii Fukushima, iar hipocentrul său s-a situat la o adâncime de 50 de kilometri. În decursul mai multor săptămâni, seisme puternice, relativ frecvente, au afectat nord-estul Japoniei, devastat la 11 martie 2011 de un cutremur cu magnitudinea de 9, urmat de un tsunami gigantic.

MALAEZIA

Dispărut de 100 de zile

Zborul MH370 aparţinând Malaysia Airlines a dispărut în urmă cu exact 100 de zile, în circumstanţe misterioare şi fără să lase urme, au anunţat, ieri, autorităţile malaeziene. Avionul de tip Boeing 777 - care a decolat pe 8 martie, de la Kuala Lumpur către Beijing, cu 239 de persoane la bord - s-ar fi prăbuşit în sudul Oceanului Indian, în direcţia opusă faţă de destinaţie. Avionul este în continuare de negăsit, în pofida unor ample căutări efectuate de atunci. La fel ca numeroase familii chineze, francezul Guislain Wattrelos, ai cărui soţie şi doi copii se aflau la bord, s-a declarat convins că Boeingul a fost deturnat şi că a fost ascuns ceva. Rude ale pasagerilor vor să ofere suma de cinci milioane de dolari oricărei persoane ce deţine informaţii despre dispariţia avionului.