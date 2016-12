PAKISTAN

Rebeli ucişi

Cel puţin zece rebeli au fost ucişi, ieri dimineaţă, într-un nou atac cu avioane americane fără pilot, efectuat într-o zonă tribală din nord-vestul Pakistanului, unde presiunile se accentuează în favoarea unei operaţiuni militare a Guvernului pakistanez. Este vorba despre cel de-al doilea atac cu drone americane efectuat în nord-vestul Pakistanului, considerat un bastion al insurgenţilor care întreţin legături cu reţeaua teroristă al-Qaida. Un prim atac efectuat miercuri în satul Dargah Mandi, în Waziristanul de Nord, la zece kilometri vest de oraşul Miranshah, s-a soldat cu moartea a şase insurgenţi. Şase rachete au fost lansate de trei drone americane împotriva unor insurgenţi prezenţi într-un complex, a precizat, ieri, un oficial local din domeniul securităţii, adăugând că două vehicule au fost de asemenea vizate. Potrivit sursei citate, patru dintre cei şase insurgenţi ucişi miercuri erau uzbeci, iar ceilalţi doi - talibani din Punjab. Atacul a avut loc în timp ce talibanii pakistanezi şi mişcarea islamică Uzbekistan au anunţat că jihadişti uzbeci i-au sprijinit pe talibani în asaltul de peste 12 ore, soldat cu 37 de morţi, duminică şi luni, de la aeroportul din Karachi, cel mai mare din Pakistan. Acest asalt sângeros a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care un astfel de comando rebel a intrat într-una dintre zonele strategice ale ţării, în principiu cele mai securizate. Atacul a fost revendicat de Mişcarea Talibanilor din Pakistan (TTP), principalul grup rebel islamist din ţară şi apropiat de al-Qaida, ale cărui numeroase atacuri au provocat peste 6.000 de morţi din 2007 încoace.

CANADA

Alertă Interpol

Interpol a emis miercuri, la cererea Canadei, o alertă globală portocalie, după ce trei prizonieri, consideraţi extrem de periculoşi, au evadat pe 7 iunie, la bordul unui elicopter, dintr-un centru de detenţie din Quebec. Cei trei bărbaţi, Yves Denis, în vârstă de 35 de ani, Denis Lefebvre, de 53 de ani, şi Serge Pomerleau, de 49 de ani, urmau să fie judecaţi pentru trafic de stupefiante, crime şi banditism, precizează organismul internaţional de cooperare poliţienească, cu sediul la Lyon, în Franţa. Interpol a transmis această notificare celor 190 de ţări membre, pentru a ajuta Poliţia la localizarea şi arestarea fugarilor şi pentru a alerta cu privire la periculozitatea lor. Notificările portocalii sunt emise pentru orice act sau eveniment susceptibil să constituie un risc pentru siguranţa şi securitatea cetăţenilor din lumea întreagă, precizează Interpol.

TURCIA

Interzis la Google Plus

Autorităţile turce au blocat, ieri, accesul la reţeaua de socializare Google Plus. Interdicţia, pentru care nu s-a oferit niciun motiv, vine la o săptămână după ce Guvernul turc a deblocat accesul site-ului YouTube, de asemenea o subdiviziune a Google. În plus, reţeaua Twitter a fost interzisă în acest an, timp de două săptămâni, înainte de alegerile locale din martie, din Turcia.

JAPONIA

Protest diplomatic

Japonia l-a convocat, ieri, pe ambasadorul Chinei, pentru a protesta faţă de zborul unor avioane de vânătoare chineze periculos de aproape de avioanele japoneze, în spaţiul aerian al Mării Chinei de Est. Miercuri, potrivit Tokyo, două avioane SU-27 chineze au zburat la 30 de metri de avioane nipone într-un spaţiu în care zonele aeriene de identificare ale celor două ţări se întrepătrund. Un incident similar a avut loc la sfârşitul lui mai, în aceeaşi zonă. Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului japonez al Apărării, un avion de vânătoare SU-27 chinez a trecut foarte aproape de un avion de supraveghere OP-3C japonez. Un alt avion de vânătoare SU-27 chinez a zburat în apropierea unui YS-11EB japonez în acelaşi spaţiu aerian. Distanţa dintre cele două avioane a fost într-un caz de aproximativ 50 de metri, iar în celălalt de 30 de metri, a precizat purtătorul de cuvânt. China a protestat pe lângă japonezi, cerându-le să respecte drepturile legitime ale marinelor chineză şi rusă, care efectuau exerciţii comune. Relaţiile dintre Beijing şi Tokyo, cele două mari puteri asiatice, s-au deteriorat puternic în ultimii doi ani, din cauza unui contencios în Marea Chinei de Est şi a unor dispute legate de istorie.

SUA

Pătură antiglonţ

Un medic american, îngrijorat de atacurile armate care îi vizează pe copii în şcoli, a inventat o pătură antiglonţ sub care se pot refugia elevii în cazul unui atac, relatează Russia Today. Pătura este fabricată dintr-un material asemănător cu cel folosit de armata americană în conflictele armate. Ea oferă protecţie în faţa a 90% dintre tipurile de arme folosite în atacurile armate comise în şcoli, afirmă compania Pro Techt, cu sediul în Oklahoma. Invenţia medicului Steve Walker, în vârstă de 43 de ani, tatăl a doi copii, a apărut după tragedia care a avut loc în Newtown, Connecticut, în decembrie 2012, când 20 de elevi de la şcoala Sandy Hook au fost ucişi într-un atac comis de un tânăr cu probleme psihice. Pătura antiglonţ, care costă 1.000 de dolari, poate fi folosită şi în timpul tornadelor, cum a fost cazul calamităţilor care au afectat şcolile din Oklahoma, în mai 2013. De la tragedia produsă la şcoala Sandy Hook, cel puţin 74 de incidente implicând arme de foc, ceea ce înseamnă aproape un atac pe săptămână, au fost înregistrate în instituţiile de învăţământ americane, potrivit asociaţiei Every Town for Gun Safety, înfiinţată de fostul primar al New York-ului, Michael Bloomberg. Aproape jumătate dintre aceste incidente au provocat cel puţin un mort. Cel mai recent incident a avut loc marţi, într-un liceu din Oregon, unde un elev a fost ucis într-un atac armat. Autorul atacului, un adolescent, s-a sinucis.

ISRAEL

Secrete bine păzite

Departamentul de securitate internă al armatei israeliene a trimis sute de mesaje fictive, în limba arabă, în conturi de Facebook sau Instagram ale unor militari israelieni care au postat online informaţii confidenţiale, în cadrul unei operaţiuni de conştientizare a pericolelor la care se expun. „Operaţiunea este perfect legală şi vizează doar profilurile online cu caracter public; nu am pătruns ilegal în pagini sau conturi personale“, a declarat o sursă militară citată de site-ul Ynetnews. ”Nu vom pedepsi niciun militar, ci doar le vom explica ce este permis şi ce este interzis. Militarii sunt avertizaţi în limba arabă şi noi credem că, din curiozitate, vor încerca să traducă propoziţia şi să o citească. Mesajul în arabă este acesta: „Acum este Departamentul pentru securitate al armatei israeliene, dar mâine poate fi inamicul“. Va exista şi un link către reglementările privind utilizarea site-urilor de socializare”, precizează armata israeliană. Experţii militari avertizează că mişcarea şiită libaneză Hezbollah, susţinută de Iran şi Siria, urmăreşte activităţile armatei israeliene, inclusiv prin accesarea profilurilor online ale militarilor israelieni.