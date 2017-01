PERU

Tragedie rutieră

Cel puţin zece persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite, luni dimineaţă, după ce un autobuz a căzut într-o prăpastie aflată pe marginea unui drum din centrul statului Peru. Accidentul a avut loc la kilometrul 133 al drumului care asigură legătura între portul Chimbote (450 de kilometri nord de Lima) şi oraşul Huacrachuco, în regiunea Huanuco. Lipsa legăturilor telefonice în satele din zona în care a avut loc accidentul a întârziat sosirea serviciilor de salvare, anunţate după două ore de la producerea acestuia. Accidentele de circulaţie sunt frecvente în Peru, în special în Anzi. Ele sunt cauzate, în general, de parcul auto învechit, de reţeaua rutieră precară, dar şi de viteză, oboseala şoferilor, raritatea şi ineficienţa controalelor efectuate de poliţişti. În 2012, 4.050 de persoane şi-au pierdut viaţa pe drumurile din Peru, o ţară cu 30 de milioane de locuitori.

GRECIA

Presupus traficant, ucis

Un presupus traficant, aflat la bordul unui vapor bănuit că ar fi adus imigranţi în insula greacă Kos din sudul ţării, a fost ucis ieri, în Marea Egee, după ce gărzile de coastă au deschis focul. O patrulă a gărzilor de coastă a observat vaporul în insula Kos, unde a fost semnalată o debarcare a imigranţilor ilegali. Autorităţile i-au transmis semnale radio şi sonore, încercând să-l oprească, dar acesta a refuzat şi a intrat în coliziune cu ambarcaţiunea gărzilor de coastă, în mai multe rânduri, a anunţat un purtător de cuvânt al autorităţilor maritime locale. În urma incidentului, gărzile de coastă au deschis focul, vizând motorul vaporului, iar cel mai probabil, traficantul a fost atins de gloanţe. La începutul lunii martie, o femeie şi doi bărbaţi originari din Siria, care făceau parte dintr-un grup de imigranţi aflaţi pe o ambarcaţiune din largul insulei Chios, au fost răniţi în urma focurilor de armă trase de gărzile de coastă, vizând oprirea vaporului. Alături de Italia şi Spania, Grecia este una dintre porţile de intrare în UE pentru refugiaţii din zonele de conflict şi statele sărace.

LIBIA

Ambasador răpit

Ambasadorul Iordaniei în Libia, Fawaz Al-Itan, a fost răpit ieri, la Tripoli, de persoane necunoscute, a anunţat un purtător de cuvânt al Ministerului libian de Externe. Coloana sa oficială a fost atacată de un grup de bărbaţi cu cagule, care circulau la bordul a două maşini civile, a declarat Said Lassoued, care nu a putut oferi alte detalii. O sursă din serviciile de securitate libiene a confirmat răpirea, adăugând că şoferul ambasadorului a fost rănit de gloanţe în timpul atacului. Guvernul libian a deschis o anchetă pentru a elucida circumstanţele răpirii şi soarta ambasadorului. De la căderea regimului lui Muammar Gaddafi, în 2011, reprezentanţele diplomatice din Libia sunt frecvent ţinta atacurilor şi răpirilor. Astfel, cinci diplomaţi egipteni au fost răpiţi şi deţinuţi în februarie, timp de două zile, de o grupare rebelă. De asemenea, un angajat al ambasadei Tunisiei la Tripoli a fost răpit în martie. Soarta sa este în continuare necunoscută.

JAPONIA

Alertă de gripă aviară

Autorităţile japoneze au anunţat ieri că au terminat în două zile sacrificarea a aproximativ 112.000 de păsări în sud-vestul ţării, după confirmarea mai multor cazuri de gripă aviară, o reacţie al cărei scop este limitarea rapidă a primei epidemii de acest tip în Japonia, în trei ani. Funcţionarii au început duminică sacrificarea a 56.000 de păsări într-o fermă din Kumamoto, în sud-vestul Japoniei, unde testele ADN au confirmat prezenţa tulpinii H5 a virusului, după ce proprietarii au semnalat moartea subită a mai multor păsări din crescătoria lor. Un alt grup de 56.000 de păsări aparţinând aceloraşi proprietari a fost sacrificat integral. La Tokyo, ministrul Agriculturii, Silviculturii şi Pescuitului, Yoshimasa Hayashi, a promis să facă tot posibilul pentru a limita cât mai repede extinderea epidemiei. Ministerul a avertizat crescătorii împotriva riscurilor de infecţie, reamintind prezenţa persistentă a bolii în Asia.

INDIA

Al treilea gen

Curtea Supremă indiană a recunoscut, ieri, existenţa celui de al treilea gen, decizie salutată de grupările militante transsexuale. “Recunoaşterea transsexualilor ca un al treilea gen nu este o problemă socială sau medicală, ci o problemă ce ţine de drepturile omului”, a afirmat judecătorul K.S. Radhakrishnan. Astfel, Curtea Supremă le acordă recunoaştere legală transsexualilor, ceea ce le va da posibilitatea să aibă acces la toate drepturile, între care paşaport, carte de alegător şi permis de conducere. De asemenea, Curtea a cerut Guvernului indian să acorde acestei categorii acces la locuri de muncă şi la educaţie, precum şi la asistenţă medicală. “Şi transsexualii sunt cetăţeni ai Indiei. Este dreptul fiecărei fiinţe umane să-şi aleagă sexul, masculin sau feminin. Spiritul Constituţiei este acela de a acorda şanse egale fiecărui cetăţean pentru a se dezvolta şi a-şi atinge potenţialul, indiferent de castă, religie sau sex”, se arată în decizia Curţii.

SUA

Comemorare

Oraşul american Boston a adus un omagiu, ieri, în prezenţa vicepreşedintelui SUA, Joe Biden, victimelor atentatelor care au îndoliat celebrul maraton din oraş, la un an de la comiterea lor. Un moment de reculegere a fost respectat între orele 14.30 şi 15.00, la linia de sosire a maratonului. Atentatele de anul trecut au transformat în coşmar această cursă extrem de populară, care a atras, în centrul oraşului, mii de spectatori, pentru a încuraja participanţii. Două bombe artizanale amplasate în oale sub presiune au explodat aproape simultan, în apropierea liniei de sosire, cu puţin timp înainte de ora 15.00, provocând moartea a trei spectatori, între care un băieţel de 8 ani, şi rănind 264 de persoane, dintre care aproximativ 12 au suferit ulterior amputări de membre. Bombele ascunse în ruscacuri au fost amplasate de doi fraţi musulmani de origine cecenă care locuiau în Boston, identificaţi după câteva zile. Cel mai mare dintre ei, Tamerlan Ţarnaev, în vârstă de 26 de ani, a fost ucis la 19 aprilie, după o cursă de urmărire cu poliţia. Fratele său mai mic, Johar, în vârstă de 20 de ani, a fost arestat, grav rănit, câteva ore mai târziu. Student, el a fost naturalizat american în 2012 şi părea că s-a integrat în societate. Procesul său va începe la 3 noiembrie. El este inculpat în principal pentru folosirea unei arme de distrugere în masă care a provocat moartea şi atentat în spaţiul public. El riscă pedeapsa cu moartea. Maratonul din Boston, care este cel mai vechi din lume, are loc în fiecare an, în timpul Zilei Patrioţilor, o zi de sărbătoare. În acest an va avea loc la 21 aprilie. Numărul autorizat de participanţi a crescut la 36.000 faţă de 27.000 în ultimii ani, motiv pentru care startul se va face în patru valuri, faţă de trei anterior. Măsurile de securitate au fost intensificate.

AFGANISTAN

Oficial răpit

Un ministru adjunct afgan a fost răpit ieri dimineaţă, împreună cu şoferul său, de bărbaţi înarmaţi, în capitala Kabul. Ahmad Shah Waheed, numărul 2 în Ministerul Lucrărilor Publice, mergea la serviciu în jurul orei 7.00, în momentul în care a fost răpit în cartierul Khairkhana. Forţele de poliţie afgane au lansat o operaţiune pentru a-l găsi, a anunţat purtătorul de cuvânt al Poliţiei din Kabul, în timp ce talibanii au declarat că nu au nicio informaţie cu privire la această răpire, care nu a fost revendicată. Răpirile de personalităţi de către grupări mafiote, care vor să obţină recompense generoase în schimbul eliberării lor, sunt un fenomen curent în Afganistan. Această răpire are loc în timp ce Comisia Electorală Independentă numără rezultatele primului tur al alegerilor din 5 aprilie, care ar urma să permită alegerea unui succesor pentru preşedintele Hamid Karzai.