THAILANDA

Tragedie rutieră

Cel puţin 15 persoane, dintre care 13 copii care plecaseră într-o excursie şcolară, au murit şi peste 30 au fost rănite într-un accident produs, vineri dimineaţă, în estul Thailandei, în provincia Prachinburi, între un camion şi autocarul cu două etaje care transporta elevi cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani. Cinci dintre persoanele rănite sunt în stare gravă. Este posibil ca sistemul de frânare al autocarului să fi cedat sau şoferul să fi adormit. Două autocare de la aceeaşi şcoală din provincia Nakhon Ratchasima, care transportau în total 100 de elevi, mergeau într-o excursie şcolară în staţiunea balneară Pattaya. Accidentele rutiere sunt foarte frecvente în Thailanda, care are unul dintre cele mai ridicate niveluri de decese pe şosele din lume. Un raport recent al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) vorbeşte despre 38,1 morţi în accidente rutiere la 100.000 de locuitori în Thailanda, faţă de o medie de 18,5 în toată Asia de sud-est. Cel puţin 29 de persoane au murit, în decembrie, când maşina în care se aflau a căzut într-o prăpastie, în nordul ţării.

LIBAN

Aviaţia siriană atacă!

Avioane ale armatei siriene au efectuat, vineri, raiduri în spaţiul aerian al Libanului, fiind bombardată o zonă din Valea Bekaa pe unde trec, de obicei, oameni care vor să se refugieze din calea războiului, fiind însă şi o rută folosită de combatanţii forţelor de opoziţie. Agenţia de presă libaneză NNA, care a anunţat raidurile, a precizat că au fost trase patru rachete asupra unor locaţii din apropiere de Kherbet Yunin, localitate situată la câteva zeci de kilometri de graniţa cu Siria. Nu există deocamdată informaţii despre posibile victime.

SUA

Salvat de fiica de trei ani

O fetiţă de trei ani din SUA şi-a salvat tatăl de la moarte. Ea a deblocat telefonul mobil şi a sunat la linia de urgenţă 911, după ce părintele ei aproape şi-a retezat mâna în timp ce tăia un copac din curtea casei. Deşi speriată, fetiţa a dat dovadă de stăpânirea de sine a unui adult. ”Am apăsat acest buton şi apoi am tastat 911. Am pus telefonul la urechea tatălui meu şi el a vorbit cu Poliţia. Am plâns, dar apoi am fost curajoasă”, a povestit Elisha Powers. Ambulanţa a venit în câteva minute şi l-a dus urgent la spital. Medicii i-au salvat viaţa bărbatului, cu toate că acesta pierduse destul sânge. Este conştient că, fără fetiţa lui, n-ar fi avut nicio şansă. După tragedia evitată cu ajutorul fetiţei de trei ani, familia ei recomandă părinţilor să nu ezite să îşi înveţe copiii să folosească telefoanele, pentru că acest lucru le poate salva viaţa.

ITALIA

Sardinia, de vânzare

O petiţie pentru vânzarea insulei italiene Sardinia către Elveţia a fost lansată pe un site de socializare, iniţiatorii explicând că nivelul de trai ar creşte, iar Roma ar putea reduce astfel din datoria internaţională. Aproape 4.000 de persoane au semnat petiţia Canton Marittimo, lansată pe Facebook, cerând anexarea Sardiniei de către Elveţia. ”Locuitorii Sardiniei au luptat mereu pentru independenţă, iar autonomia pe care ar conferi-o Constituţia Elveţiei ne-ar permite să exploatăm resursele în avantajul nostru”, afirmă autorul iniţiativei, Andrea Caruso, care admite că planul de secesiune intră în contradicţie cu Constituţia Italiei. Un sondaj de tip „vox populi“ realizat de site-ul elveţian Bluewin relevă că trei sferturi dintre cititori sunt favorabili iniţiativei, care are sloganul: ”Da, în sfârşit, Elveţia va avea litoral!”.

ISRAEL

Tensiuni pe Esplanada Moscheilor

Poliţia israeliană a limitat accesul credincioşilor la rugăciunea de vineri, de pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, din cauza tensiunilor apărute ca urmare a unei revendicări a extremei drepte israeliene privind suveranitatea asupra acestui loc sfânt. Bărbaţii în vârstă de până la 50 de ani nu au putut intra în zonă, pentru a preveni eventuale ciocniri cu poliţia. Esplanada Moscheilor din Ierusalimul de Est a fost, marţi, scena ciocnirilor violente între poliţişti israelieni şi manifestanţi palestinieni, înainte de o dezbatere controversată în Parlamentul israelian cu privire la suveranitatea asupra acestui loc sfânt pentru Islam şi iudaism. Potrivit Poliţiei israeliene, în urma incidentelor, doi membri ai forţelor de ordine au fost răniţi cu pietre, în timp ce trei manifestanţi au fost reţinuţi. Surse palestiniene au informat că 15 protestatari au fost răniţi de gloanţe din cauciuc, iar alţi patru au fost arestaţi. Parlamentul a dezbătut, marţi seară, o moţiune foarte controversată a deputatului Moshe Feiglin, membru al celei mai radicale facţiuni a Likud (dreapta naţionalistă), partidul premierului Benjamin Netanyahu. Iniţiativa legislativă prevede aplicarea suveranităţii israeliene asupra Esplanadei Moscheilor, al treilea loc sfânt al Islamului, unde se află Domul Stâncii şi Moscheea Al-Aqsa. Dezbaterea nu a fost urmată de vot şi va continua la o dată ulterioară. Premierul iordanian, Abdullah Nsour, a cărui ţară este gardianul tuturor locurilor sfinte ale musulmanilor în Ierusalim, a avertizat miercuri că Ammanul ar putea cere revizuirea tratatului de pace încheiat în 1994 cu Israelul.

CIPRU

Demisia Guvernului

Toţi membrii Guvernului cipriot şi-au înaintat, vineri, demisia preşedintelui Nicos Anastasiades, în timpul unei reuniuni extraordinare a Cabinetului. Era de aşteptat ca doar cei patru miniştri din partidul Diko să demisioneze în urma deciziei formaţiunii politice de a părăsi coaliţia de guvernare, însă, la scurt timp după începerea şedinţei, s-a anunţat că toţi cei 11 miniştri din Guvern şi-au prezentat demisia. Ministrul de Externe, Ioannis Kasoulides, a anunţat presa că preşedintele Anastasiades le-a cerut miniştrilor să rămână la post până pe 15 martie. Şeful statului va prezenta, la mijlocul lunii martie, un nou Guvern, după decizia partidului de centru Diko de a părăsi coaliţia, pe fondul dezacordului privind reluarea negocierilor cu partea turcă. Această criză politică survine în contextul unui blocaj parlamentar privind adoptarea unei legi referitoare la privatizări. Adoptarea acestei legi este crucială pentru deblocarea unei noi tranşe din ajutorul internaţional obţinut de Cipru, după ce insula s-a aflat la un pas de faliment, în urmă cu un an.

R. MOLDOVA

Demisia ministrului Apărării

Ministrul moldovean al Apărării, Vitalie Marinuţa, şi-a anunţat demisia, vineri, afirmând că decizia a fost motivată de criticile preşedintelui Nicolae Timofti referitoare la reforma armatei. El a apreciat că armata trebuie să fie condusă de o persoană civilă, pentru a fi evitate situaţiile complicate. Vitalie Marinuţa a mai afirmat că a reuşit să realizeze mai multe lucruri importante în cei patru ani şi jumătate în care s-a aflat la conducerea Ministerului Apărarii. El a acuzat că i se cere să stopeze unele reforme iniţiate, fără a detalia. Preşedintele Nicolae Timofti a participat, joi, la o reuniune cu reprezentanţii Ministerului Apărării, unde a criticat activitatea conducerii instituţiei şi lipsa de reacţie privind numeroasele cazuri de sinucideri în rândul militarilor. Vitalie Marinuţa a fost propus în 2009, de Partidul Liberal, pentru conducerea Ministerului Apărării. El a fost un susţinător al consolidării cooperării între R. Moldova şi NATO, atrăgându-şi criticile opoziţiei comuniste, în condiţiile în care Constituţia prevede statutul permanent de neutralitate al Chişinăului.

RUSIA

Arest la domiciliu

Un tribunal de la Moscova a dispus, vineri, plasarea sub arest la domiciliu a principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, în cadrul unei anchete pentru escrocherie în detrimentul mărcii franceze de cosmetice Yves Rocher. Măsura se aplică până la 28 aprilie, a anunţat Ana Veduta, o purtătoare de cuvânt a opozantului, precizând că acesta va avea dreptul să vorbească doar cu membrii familiei sale şi că nu mai are dreptul să utilizeze telefonul sau internetul.

VATICAN

Cardinal demisionar

Papa Francisc a acceptat, vineri, demisia Arhiepiscopului de Koln, cardinalul Joachim Meisner, pe fondul polemicilor declanşate după ce clericul a criticat comunitatea musulmană din Germania. Monseniorul Meisner are 80 de ani. Potrivit reglementărilor în vigoare, cardinalii pot demisiona din funcţiile administrative la vârsta de 75 de ani. La sfârşitul lunii ianuarie, monseniorul Meisner a stârnit polemici după ce a declarat în faţa credincioşilor creştini: ”Fiecare dintre voi valoarează pentru mine cât trei familii musulmane”.

GRECIA

Proteste

Sute de funcţionari vizaţi de planul de restructurare a sectorului public adoptat de Guvernul grec au manifestat vineri, la Atena, pe fondul discuţiilor între reprezentanţii creditorilor internaţionali şi oficialii eleni. Grecia s-a angajat în faţa creditorilor - UE, BCE şi FMI - să facă aproximativ 11.500 de concedieri în 2014, în sectorul public, după alte 3.500 decise anul trecut, pentru reducerea cheltuielilor publice şi obţinerea celorlalte tranşe din împrumutul internaţional. Manifestaţiile sunt frecvente la Atena, în timpul vizitelor reprezentanţilor din troica formată din Uniunea Europeană, Banca Central Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, care au criticat Guvernul elen pentru întârzierile în planul vizând restructurarea administraţiei publice şi a planului de mobilitate, în timp ce 20.000 de funcţionari au fost trimişi în şomaj parţial în ultimii ani, obiectivul fiind de 25.000 de persoane până la sfârşitul anului.

VENEZUELA

Bilanţ tragic

Cel puţin 17 persoane au murit în protestele studenţeşti care afectează Venezuela din 4 februarie, alte 261 fiind rănite, a declarat procurorul general al Venezuelei, Luisa Ortega Diaz. Justiţia venezueleană a început 27 de anchete privind încălcări ale drepturilor omului.

CHILE

Prima femeie preşedinte al Senatului

Senatoarea socialistă Isabel Allende, fiica fostului preşedinte Salvador Allende, răsturnat de la putere printr-o lovitură de stat, va deveni prima femeie aflată în fruntea Senatului chilian şi îi va înmâna eşarfa prezidenţială socialistei Michelle Bachelet, care îşi va prelua mandatul pe 11 martie. Partidele coaliţiei Noua Majoritate, care a dus stânga la putere în urma alegerilor generale desfăşurate în noiembrie, în Chile, au încheiat, joi, un acord privind desemnarea lui Isabel Allende ca preşedintă a Senatului, cu două săptămâni înainte ca noul Congres să intre în funcţie.