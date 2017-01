Telegraf & TV Neptun şi… Liga Campionilor

Duminică, la Sala Sporturilor, se anunţă o nouă zi maraton, partidele din etapa a doua a celei de-a 16-a ediţii a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, urmînd să se încheie seara tîrziu. Primul meci al reuniunii va fi Municipal - ITC, în Grupa D, iar cele mai aprige dispute se anunţă în confruntările Arca ANR - Portul, în Grupa B, Alpha - CS Eforie, în Grupa A, şi Dinamo - Jamdarmii Dobrogea, în Grupa C.

Onoarea de a juca la o oră de Liga Campionilor, 21.45, a revenit formaţiilor Telegraf & TV Neptun şi Cosmos, în Grupa B, ambele echipe învingînd în prima etapă. Telegraf & TV Neptun vrea să obţină a doua victorie galactică, după ce a produs surpriza în partida cu Real, jurnaliştii fiind în cantonament de o săptămînă, la sediul redacţiei, după debutul cu dreptul la ediţia din 2007.

Iată şi programul partidelor din etapa a II-a, programată duminică, 14 ianuarie, la Sala Sporturilor, după întîlnirea de handbal masculin dintre reprezentativele României şi Georgiei, din preliminariile Campionatului European - ora 13.30: Municipal - ITC (Grupa D); ora 14.15: Săgeata Stejaru - Intersport (Grupa C); 15.00: FC Constanţa - Real (Grupa B); ora 15.45: Voinţa - Julius (Grupa A); ora 16.30: Perla Basarabi - Frontiera Tomis (Grupa A); ora 17.15: Arca ANR - Portul (Grupa B); ora 18.00: Elox - Capitol ’84 (Grupa D); ora 18.45: Alpha - CS Eforie (Grupa A); ora 19.30: Recolta Cumpăna - Tomis Millenium (Grupa D); ora 20.15: Steaua Mării Techem - SNC (Grupa C); ora 21.00: Dinamo - Jandarmii Dobrogea (Grupa C); ora 21.45: Telegraf & TV Neptun - Cosmos (Grupa B).

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic

Sponsorul echipei Telegraf & TV Neptun: Restaurantul La Pătrunjelu’

Clasamente

GRUPA A

1. Alpha 1 1 0 0 9-2 3

2. Frontiera Tomis 1 1 0 0 4-1 3

3-4. Voinţa 1 0 1 0 2-2 1

3-4. CS Eforie 1 0 1 0 2-2 1

5. Julius 1 0 0 1 1-4 0

6. Perla Murfatlar Basarabi 1 0 0 1 2-9 0

GRUPA B

1. Telegraf & TV Neptun 1 1 0 0 4-1 3

2. Cosmos 1 1 0 0 3-2 3

3-4. Portul 1 0 1 0 2-2 1

3-4. FC Constanţa 1 0 1 0 2-2 1

5. Arca ANR 1 0 0 1 2-3 0

6. Real 1 0 0 1 1-4 0

GRUPA C

1. Săgeata Stejaru 1 1 0 0 6-0 3

2. Intersport 1 1 0 0 5-1 3

3. Dinamo 1 1 0 0 3-1 3

4. SNC 1 0 0 1 1-3 0

5. Jandarmii Dobrogea 1 0 0 1 1-5 0

6. Steaua Mării Techem 1 0 0 1 0-6 0

GRUPA D

1. Municipal 1 1 0 0 5-2 3

2. Elox 1 1 0 0 4-3 3

3-4. Capitol '84 1 0 1 0 2-2 1

3-4. Tomis Millenium 1 0 1 0 2-2 1

5. ITC 1 0 0 1 3-4 0

6. Recolta Cumpăna 1 0 0 1 2-5 0