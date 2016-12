FRANŢA

Români arestaţi

Doi cetăţeni români au fost arestaţi la opt zile după sechestrarea şi torturarea unei pensionare de 70 de ani din satul Villecerf, în Franţa. Bărbatul de 30 de ani, Marius, şi concubina sa de 25 de ani, care se prostituează la pădurea din Fontainebleau, au fost prezentaţi vineri după-amiază Parchetului din Melun. O anchetă judiciară a fost deschisă pentru tentativă de omucidere, sechestrare cu acte de tortură şi barbarie, furt agravat. Femeia este cercetată pentru tăinuire.

Anchetatorii au reuşit să prindă cuplul de români datorită telefonului mobil pe care Marius l-a furat de la bătrână, care a lucrat ca bijutier. Oprit până miercuri, telefonul victimei a fost activat la un hotel din Rubelles. Acesta era în posesia concubinei lui Marius. Conform primelor elemente ale anchetei, Marius, care se declară fără domiciliu fix, se află de două luni în Franţa. Acesta locuieşte adesea în maşina sa, unde poliţiştii au găsit o valiză aparţinând victimei ce conţinea obiecte furate din casă. Marius a negat acuzaţiile care îi sunt aduse. Agresorul, care purta o cagulă în momentul atacului, a lovit-o pe bătrână în cap cu o grindă de lemn. Căutând bijuterii şi bani, bărbatul a stat cinci ore în casa pensionarei, pe care a legat-o cu cabluri pe un scaun şi i-a pus un căluş în gură. A încercat să o stranguleze şi a plecat doar când a crezut că este moartă. Femeia a reuşit însă să se elibereze singură şi să ajungă în grădină pentru a chema ajutor.

RUSIA

Control asupra gazoductelor

Rusia va prelua controlul asupra societăţii belaruse Beltransgaz, care asigură tranzitul gazului rus către Europa, achiziţionând, cu 2,5 miliarde de dolari, 50% din această companie în care deja deţinea jumătate din capital, a anunţat Gazprom. Gigantul rus achiziţionase deja în mai 2007 jumătate din capitalul Beltransgaz, tot cu 2,5 miliarde de dolari. Oficialii de la Moscova şi Minsk negociau de mai multe luni pentru ca Rusia să preia şi cealaltă jumătate a companiei, dar nu se înţelegeau în privinţa preţului. Urmare a acestei tranzacţii, cele două părţi au căzut de acord asupra unei scăderi a preţului gazelor ruseşti furnizate Belarusului începând din 2012. Preţul a fost stabilit la 165,6 dolari pentru 1.000 de metri cubi, iar oficialii de la Minsk s-au angajat să achiziţioneze anul viitor 22,5 miliarde de metri cubi de gaz. În plus, cele două ţări au semnat un acord care prevede un credit din partea Rusiei pentru construirea unei centrale nucleare în Belarus.

GERMANIA

Protestele ecologiştilor

Ecologiştii şi forţele de ordine poartă un adevărat război de hărţuire în nordul Germaniei, unde este aşteptat un tren cu deşeuri radioactive din Franţa. Acestea provin de la centrale nucleare şi urmează să fie depozitate într-o salină dezafectată. Activiştii de mediu susţin că mina nu prezintă suficientă siguranţă şi poate deveni oricând o sursă de contaminare radioactivă pentru regiuni intinse.

YEMEN

Noi violenţe

Cel puţin 24 de persoane au fost ucise, ieri, după ce un grup militant şiit a atacat un oraş sunnit din nordul Yemenului. Militanţii şiiţi din gruparea Houthi au atacat oraşul Saaada, majoritar sunnit. Cel puţin 61 de sunniţi au fost răniţi după ce casele lor au fost ţinta unor atacuri cu grenadă. Martorii oculari susţin că răniţii nu au putut primi îngrijiri medicale, întrucât întreg oraşul era sub asediu. Atacurile grupării Houthi s-au concentrat asupra centrului religios sunnit, după ce toate eforturile de a media încetarea ostilităţilor au eşuat. Houthis, o mişcare pro-şiită din Yemen, şi-a radicalizat acţiunile de când au început protestele vizând îndepărtarea preşedintelui Saleh de la putere. Liderii opoziţiei şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu amploarea pe care o ia mişcarea şi afirmă că nu pot negocia cu reprezentanţii ei, pentru că nu este nicio diferenţă între Houthis şi al-Qaida. Houthis resping transferul de putere care a avut loc la Riyad la începutul acestei săptămâni şi susţin că nu recunosc acordul prin care preşedintele Saleh a fost de acord să renunţe la putere, după 33 de ani.

OSEŢIA DE SUD

Alegeri

Al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din republica separatistă Osetia de Sud, a cărei independenţă a fost recunoscută de Moscova după războiul cu Georgia din august 2008, a avut loc ieri. În primul tur, desfăşurat pe 13 noiembrie, ministrul pentru Situaţii de Urgenţă Anatoli Bibilov a obţinut 25,44% din voturi, iar fostul ministru al Educaţiei Alla Djioeva a primit 25,37% din sufragii. Preşedintele în exerciţiu Eduard Kokoitî, care a avut două mandate, nu mai poate candida, potrivit Constituţiei, pentru un al treilea mandat consecutiv. La al doilea tur de scrutin, alegerile sunt valide dacă peste 30% dintre alegători participă la vot. Pe 13 noiembrie, alegătorii din Oseţia de Sud au votat şi în cadrul unui referendum, prin care au fost de acord ca rusa să fie limbă de stat.

UCRAINA

Probe incontestabile

Parchetul General al Ucrainei dispune de dovezi incontestabile ale implicării fostului premier Iulia Timoşenko în asasinarea parlamentarului Evgheni Cerban, în 1996, la Doneţk, a anunţat prim-adjunctul procurorului general al ţării, Renat Kuzmin. Banii au fost transferaţi în conturile asasinilor de companii aparţinând lui Pavel Lazarenko, fost premier ucrainean, şi Iuliei Timoşenko. În luna august, acelaşi responsabil declara că justiţia americană dispune de informaţii privind eventuala implicare a Iuliei Timoşenko. Parlamentarul ucrainean Evgheni Cerban şi soţia sa au fost asasinaţi pe aeroportul din Doneţk. Parchetul General atribuie această crimă lui Pavel Lazarenko, în prezent încarcerat în SUA pentru spălare de bani. În anii \'90, Iulia Timonşenko avea relaţii politice şi de afaceri cu Pavel Lazarenko.

Iulia Timoşenko a fost condamnată la 11 octombrie la şapte ani închisoare pentru că nu a consultat guvernul pe care îl conducea atunci când a semnat contractele cu Rusia pentru gaze. Mulţi consideră că acest proces a avut motivaţii politice. Acordul de asociere pe care trebuia să-l semneze Ucraina cu UE este în pericol de a fi amânat, din cauza nemulţumirii UE faţă de cazul Timoşenko.

MAROC

Victoria moderaţilor

Partidul Dreptăţii şi Dezvoltării din Maroc (PJD), de factură islamistă moderată, a câştigat alegerile parlamentare şi va avea dreptul să formeze Guvernul, dar nu beneficiază de majoritate în Parlament. Potrivit rezultatelor provizorii, PJD a câştigat 80 din cele 395 de locuri din Parlament şi a devenit cea mai importantă formaţiune politică. Convocarea alegerilor legislative face parte dintre reformele prin care regele Mohamed al VI-lea speră să pună capăt protestelor aduse de Primăvara Arabă. Liderul PJD, Abdelilah Benkirane, estima, înainte de alegeri, ca partidul său va câştiga între 90 şi 100 de locuri şi spera să repete succesul partidului islamist Ennahda din Tunisia, care a câştigat alegerile luna trecută. Premierul în exerciţiu al Marocului, Abbas Al Fassi, a anunţat că partidul său naţionalist Istiqlal, a câştigat 45 de locuri, şi este dispus să intre într-o coaliţie cu PJD. Rata de participare la vot a fost de 45,4%, o îmbunătăţire faţă de alegerile din 2007, când a fost de 37%, sub cele 51,6 procente înregistrate în 2002. Aproape 13,5 milioane de marocani au dreptul de a vota.

BELGIA

O nouă tentativă

Crearea Guvernului Belgiei este aşteptată în cursul săptămânii viitoare, după ce negociatorii formaţiunilor francofone Partidul Socialist, Mişcarea Reformatoare şi Centrul Democrat Umanist au ajuns, sâmbătă, la un acord asupra bugetului ţării pentru următorii trei ani. Liderul socialiştilor flamanzi, Bruno Tobback, şi cel al liberalilor flamanzi Alexander De Croo, au anunţat că nu intenţionează să deţină vreo funcţie în viitorul Guvern belgian. Bugetul federal belgian pentru 2012 va cuprinde măsuri fiscale fără precedent. Belgia trebuie să facă economii de 11,3 miliarde de euro pentru bugetul de anul viitor şi de aproape 20 de miliarde de euro până în 2015. Este vorba de un efort uriaş împotriva căruia sindicatele belgiene au făcut deja apel la organizarea de manifestaţii pe 2 decembrie. Guvernul ar urma să fie condus de liderul socialiştilor Elio Di Rupo, principalul actor în negocierile începute după alegerile legislative anticipate din 13 iunie 2010, negocieri care au fost suspendate de mai multe ori. În prezent, Belgia are un Guvern cu atribuţii limitate, condus de Yves Leterme.

NIGERIA

Biserici incendiate

Cel puţin patru persoane au murit într-un atac asupra oraşului Geidam, din nord-estul Nigeriei, o regiune populată de creştini, aflată în apropierea graniţei cu Nigerul. Atacul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, fiind distruse cel puţin opt biserici şi alte clădiri ce adăposteau o serie de firme locale. Martori afirmă că a fost atacat şi distrus şi un post local de poliţie. Noul atac vine după unul similar petrecut pe data de 4 noiembrie în capitala Abuja, în care şi-au pierdut viaţa peste o sută de persoane. Acest atac a fost revendicat de secta musulmană Boko Haram.

VENEZUELA

Repatrierea rezervelor de aur

Venezuela a primit primul transport cu lingouri de aur, după ce preşedintele Hugo Chavez a ordonat repatrierea a 85% din rezervele ţării. Primul transport de aur a fost descărcat din avion şi transportat, sub pază strictă, până la Banca Centrală din Caracas. Sute de soldaţi au fost aliniaţi pe străzile din Caracas, de-a lungul traseului, în timpul ce vehiculele blindate de securitate au transportat lingourile până la bancă. Preşedintele Chavez şi-a explicat decizia prin faptul că acesta este un act de suveranitate, care va proteja rezervele Venezuelei de turbulenţele economice globale. Totuşi, criticii susţin că este o acţiune costisitoare şi nenecesară, o măsură populistă menită să-i sporească popularitatea preşedintelui înainte de alegerile prezidenţiale de anul viitor, când Hugo Chavez va candida pentru un nou mandat. Alţii au sugerat că Chavez procedează aşa de teamă că bunurile pe care Venezuela le are în străinătate ar putea fi îngheţate la un moment dat, prin sancţiuni internaţionale, aşa cum s-a întâmplat în cazul prietenului şi aliatului său, fostul lider libian Mummar Gaddafi. Venezuela vrea să aducă acasă circa 160 de tone de aur, care valorează peste 11 miliarde de dolari. Aurul vine din ţările europene, dar nu au precizat ce cantitate a fost adusă în acest prim transport, invocând motive de securitate. Majoritatea rezervelor de aur pe care Venezuela le are în străinătate sunt în Liban.