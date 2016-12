SUA

Avion prăbuşit

Un avion bimotor de turism cu şase persoane la bord s-a prăbuşit, în noaptea de miercuri spre joi, în munţii Superstition din statul american Arizona, au anunţat autorităţile, care declară că probabil nu există supravieţuitori. Echipe de salvare au reuşit să ajungă în zona muntoasă în care avionul a explodat, în apropiere de Apache Junction. Detectoarele cu raze infraroşii de la bordul elicopterelor nu au permis identificarea vreunei urme de supravieţuitor. Accidentul s-a produs înainte de sfârşitul de săptămână în care se sărbătoreşte Ziua Recunoştinţei, ocazie cu care milioane de americani pleacă în vacanţă. Avionul prăbuşit în statul american Arizona transporta trei copii într-o excursie de Ziua Recunoştinţei, au anunţat autorităţile. Copiii aveau vârste cuprinse între 5 şi 9 ani.

BULGARIA

Greva feroviarilor

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care doresc să călătorească în străinătate cu trenul că, începând de ieri, sindicatele feroviare din Bulgaria au anunţat intrarea în grevă pe termen nelimitat. În urma declanşării acestei mişcări de protest, circulaţia trenurilor în Bulgaria va fi afectată. Astfel, zilnic, în intervalul 08.00-16.00, traficul feroviar intern de călători va fi suspendat iar circulaţia trenurilor internaţionale care tranzitează teritoriul acestui stat dinspre România a fost restricţionată. Pentru a preveni apariţia unor situaţii neplăcute pe durata călătoriei în străinătate, MAE recomandă cetăţenilor români interesaţi să verifice, în prealabil, orarul trenurilor. În momentul în care vor apărea noi informaţii privind desfăşurarea grevei feroviare în Bulgaria, MAE va informa neîntârziat. În acest sens, cetăţenii români sunt sfătuiţi să consulte periodic pagina web a MAE (www.mae.ro), rubrica Sfaturi de călătorie – Alerte de călătorie.

POLONIA

Fost şef al unei agenţii de informaţii, arestat

Un fost şef al unei agenţii poloneze de informaţii şi alte patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de luare de mită în cursul privatizării unor companii de stat. Gromoslaw Czempinski, de 66 de ani, a fost arestat marţi seară, la Varşovia. El şi alte patru persoane sunt suspectate că au acceptat circa un milion de dolari mită în cursul privatizării companiei energetice Stoen şi încă 1,4 milioane de euro din vânzarea companiei LOT. Czempinski a condus biroul pentru protecţia statului, fostă agenţie de informaţii, din 1993 până în 1996.

UNGARIA

Un nou serviciu secret

Guvernul maghiar plănuieşte să înfiinţeze un nou serviciu secret, care va avea acces direct şi mai ales electronic la toate bazele de date din Ungaria. Centrul Naţional de Informaţii şi Analiză Criminalistică (NIBEK) va fi înfiinţat printr-un pachet de amendamente ce vizează zeci de legi, inclusiv cele referitoare la poliţie, securitate naţională, transportul aerian, sport, media şi asigurările obligatorii ale autovehiculelor. Conform acestor amendamente, toate instituţiile, organizaţiile şi fundaţiile care deţin o bază de date vor fi obligate să asigure accesul total la informaţii pentru poliţie, NIBEK şi Servicul Naţional de Apărare. În timp ce predecesorul NIBEK, Centrul de Coordonare Împotriva Crimei Organizate, putea cere managerilor bazelor de date să dea anumite informaţii, noua organizaţie va avea acces nelimitat. NIBEK va monitoriza şi va informa Guvernul cu privire la situaţia securităţii şi a criminalităţii în Ungaria şi va analiza datele obţinute. Condiţiile tehnice pentru fluxul de date va trebui să fie asigurate de furnizorii de date în situaţia în care nu au fost alocate fonduri în bugetul central în acest scop sau pentru înfiinţarea centrului.

IRAN

Agenţi CIA reţinuţi

Un influent parlamentar iranian a făcut cunoscut că autorităţile iraniene au arestat 12 agenţi ai Agenţiei Centrale de Informaţii a SUA. Parlamentarul Parviz Sorouri, membru al comisiei pentru politică externă şi de securitate naţională, a fost citat de IRNA spunând că agenţii CIA arestaţi intenţionau să lovească în interesele iraniene, cu ajutorul Israelului. El a menţionat că CIA viza sectoarele securităţii, militar şi nuclear.

MEXIC

Cadavre în camioane

Cel puţin 20 de cadavre au fost descoperite ieri dimineaţă, în trei camionete abandonate în oraşul mexican Guadalajara, anunţă autorităţile din statul mexican Jalisco. Au fost descoperite trei camionete şi numeroase cadavre. Din primele constatări, s-a stabilit că ar fi 20 de corpuri, a declarat Lino Gonzalez, purtătorul de cuvânt al procurorului din statul mexican Jalisco.

CHINA

Pensii pentru călugării tibetani

Guvernul regiunii autonome Tibet va acorda pensii şi asistenţă sanitară călugărilor budişti, începând din prima lună a anului viitor. Informaţia a fost dată publicităţii ieri, de către adjunctul secretarului Partidului Comunist Chinez în Tibet, Wu Yingjie. Acesta a explicat în detaliu decizia politică adoptată în urmă cu zece zile, precizând că vor beneficia de pensii călugării din toate mănăstirile din zonele cu populaţie tibetană din provinciile Sichuan şi Qinghai.

JAPONIA

Seism lângă Fukushima

Un puternic cutremur s-a produs ieri dimineaţă, în apropierea centralei nucleare japoneze de la Fukushima, lovită de un tsunami devastator la începutul acestui an, dar fără a exista rapoarte imediate asupra unor pagube sau victime. Institutul de Geofizică al SUA, USGS, a afirmat că seismul de magnitudine 5,9 s-a produs la ora locală 4.30, la 101 km est de centrala nucleară Fukushima Daiichi. Cutremurul a avut loc la 244 km nord-est de capitala Tokio, unde a fost resimţit. Centrul de Avertizare de Tsunami din Pacific nu a emis imediat o alertă la tsunami. Cutremure similare au lovit această regiune după un seism la 11 martie de magnitudine 9,0 urmat de un tsunami ce a măturat o parte din coasta de nord-est a Japoniei şi a făcut 20.000 de morţi sau dispăruţi. Tsunami din martie a provocat, de asemenea, o criză nucleară, avariind puternic centrala Fukushima şi forţând aproximativ 100.000 de persoane să îşi părăsească locuinţele. Ele înca nu au nicio idee când se vor putea întoarce. Regiunea se află pe Inelul de Foc, un arc de zone seismice şi vulcanice ce se întinde în jurul Pacificului. Aproximativ 90% dintre cutremurele produse în lume au loc în această regiune.

GRECIA

Lider sindical reţinut

Trupele speciale elene au evacuat zecile de protestatari din clădirea ce adăposteşte centrul de informare al corporaţiei energetice de stat (Public Power Corporation), reţinându-l pe liderul sindicatului din energie şi încă şapte sindicalişti. Este pentru prima oară în ultimii ani când un lider sindical este reţinut de forţele de ordine în Grecia. Preşedintele uniunii sindicale din energie, Nikos Fotopoulos şi alţi câţiva sindicalişti au fost conduşi la o secţie de poliţie. Dacă vor fi acuzaţi de încălcarea ordinii publice, ei riscă să rămână în arest. În drum spre secţia de poliţie, Fotopoulos a spus că sindicatele din energie vor continua acţiunile de protest. Membrii uniunii sindicatelor din energie au blocat, luni, centrul de informare al companiei energetice de stat, de unde se emit dispoziţiile privind deconectarea de la energia electrică a celor care nu şi-au plătit impozitul imobiliar, inclus în factura la energia electrică. Protestatarii au deconectat sistemul informatic al centrului de la reţea şi au împiedicat derularea oricăror operaţiuni. Noua taxă pe proprietate, instituită în septembrie, de autorităţi, oscilează între 3 şi 20 de euro pe metru pătrat, în funcţie de zonă. Astfel, impozitul pentru un apartament mediu de 100 de metri pătraţi într-un imobil nou într-o zonă centrală se ridică la 2.000 de euro pe an. Pentru păturile defavorizate, bunăoară şomerii, taxa se calculează începând de la 0,5 euro pe 1 metru pătrat.

GERMANIA

Neonazist arestat

Autorităţile germane au arestat, ieri, un neonazist suspectat că a ajutat o celulă ce a ucis nouă imigranţi şi o poliţistă între 2000 şi 2007. Procurorii din Karlruhe au spus că Andre E. de 32 de ani va fi acuzat de susţinerea unei organizaţii teroriste şi de complicitate la crimă. National Socialist Underground (NSU) a acţionat nestingherită până la 4 noiembrie, când doi dintre cei trei membri ai celulei au murit. Poliţia a făcut ulterior o legătură între ei şi zece crime neelucidate. Supravieţuitorul şi un bărbat care împrumutase grupului actele sale de identitate au fost arestaţi. A treia persoană în custodie, E, nu este acuzată de crimă, dar ar fi făcut o înregistrare video de propagandă în 2007. Procurorii au spus că E a fost arestat în zona Berlinului, iar poliţiştii îi percheziţionează locuinţa.

SUA

Mii de cărţi distruse

Mişcarea Occupy Wall Street (OWS) a anunţat miercuri că mii de cărţi au fost distruse când tabăra din New York a fost dezmembrată, la 15 noiembrie şi a cerut primarului să înlocuiască toate volumele distruse. Din aproximativ 4.000 de cărţi ce făceau parte din biblioteca formată pe parcusul a două luni de donaţii, doar 1.275 au fost recuperate, iar dintre acestea, doar 839 mai sunt utilizabile, a precizat avocatul Norman Siegel, o personalitate a apărării drepturilor civice. Lipsesc 3.161 de cărţi şi este probabil ca 68% din totalul acestora să fi fost distruse. Avocatul, împreună cu mica echipă care întreţinea această bibliotecă din piaţa Zuccotti a cartierului Wall Street, a cerut primarului Michael Bloomberg să înlocuiască fiecare carte ce lipseşte sau care a fost distrusă. Acesta a precizat că bibliotecarii au indexat toate operele donate mişcării anti-Wall Street, colecţie care includea cărţi cu autograf de la autori.

CHINA

Manevre în Pacific

Armata chineză a anunţat că va organiza, la sfârşitul lui noiembrie, manevre navale în vestul Oceanului Pacific, într-un context de tensiuni sporite privind teritoriile disputate cu vecinii săi. Marina chineză realizează în mod regulat astfel de manevre, după cum procedează şi alte ţări. Aceste manevre intervin imediat după o călătorie în Asia-Pacific a preşedintelui american, Barack Obama, în cursul căreia a anunţat că SUA îşi vor consolida prezenţa militară în Australia. Subiectul ambiţiilor Beijingului în regiunile maritime din vestul Pacificului a fost abordat la summit-ul anual al Asociaţiei statelor din Asia de Sud-Est (ASEAN), precum şi la summit-ul Asiei Orientale, care s-au desfăşurat săptămâna trecută, în Bali (Indonezia). Manevrele chineze sunt adesea considerate un răspuns la exerciţiile aeronavale comune SUA-Japonia, SUA-Filipine sau SUA-Coreea de Sud, care sunt interpretate drept avertismente adresate Beijingului şi Phenianului. Vietnam, Filipine şi Taiwan se confruntă cu China în ceea ce priveşte suveranitatea asupra insulelor din Marea Chinei Meridionale, bogată în hidrocarburi, în special a insulelor Spratleys, pe care Beijingul le consideră ale sale.

YEMEN

Protestatari omorâţi

Cel puţin patru protestatari au fost ucişi prin împuşcare la Sanaa, capitala Yemenului, de persoane loiale preşedintelui Ali Abdullah Saleh, care a acceptat miercuri să se retragă de la putere. Demonstranţii protestau faţă de acordul privind transferul de putere care prevede acordarea imunităţii juridice pentru Saleh şi rudele apropiate ale acestuia. Saleh, care se află în fruntea ţării de peste 30 de ani, a semnat acordul propus de Consilul Golfului, miercuri, în Arabia Saudită. După luni de proteste şi amânări, preşedintele a acceptat să-i transfere puterea vicepreşedintelui, urmând ca în trei luni să fie organizate alegeri prezidenţiale anticipate.

ISRAEL

Ciocniri la frontiera egipteană

Ciocniri armate s-au produs, miercuri seară, la frontiera israeliano-egipteană, a informat, ieri, armata israeliană. Schimburi de focuri s-au înregistrat între contrabandişti şi militarii istaelieni. Criminalii, care intraseră în Israel din Egipt, au refuzat să se oprească, în pofida somaţiilor şi au deschis focul. Un contrabandist a fost rănit, restul au reuşit să fugă. Armata a primit, ieri, ordin să intensifice patrulările la frontieră. Potrivit Egiptului, contrabandiştii atacaseră anterior grănicerii egipteni, ucigând doi. Israelul a subliniat că militarii săi nu au avut nicio legătură cu moartea grănicerilor egipteni.

EGIPT

Scuze pentru moartea protestatarilor

Conducerea militară din Egipt a prezentat scuze pentru moartea mai multor protestatari în ciocnirile cu poliţia, în timp ce violenţele au intrat în cea de a şasea zi. Consiliul Suprem al forţelor militare a spus că regretă ”moartea martirilor din rândul fiilor loiali ai Egiptului”. Violenţele, care au început vineri, s-au soldat cu cel puţin 35 de morţi. Protestatarii au respins promisiunea armatei de a accelera tranziţia către o putere civilă şi au spus că vor manifesta până la retragerea regimului militar. Şi în Alexandria au avut loc proteste, dar mai puţin intense decât la Cairo. Acestea sunt cele mai intense violenţe de la căderea regimului Mubarak, în februarie.

KOSOVO

Avertisment sârb

Ministrul sârb de Interne, Iviţa Dacici, a declarat că un atac împotriva sârbilor din Kosovo ar echivala cu un atac împotriva Belgradului, a anunţat B92. ”Hashmim Thaci trebuie să ştie că un atac împotriva sârbilor din Kosovo ar echivala cu atacarea Belgradului. Serbia nu va sta cu braţele încrucişate”, a spus el. Dacici a propus înainte divizarea Kosovo în două părţi - una sârbă, alta albaneză. Experţii au spus că declaraţia ministrului este destinată opiniei publice din Serbia şi că folosirea forţei de către Belgrad este practic imposibilă.

IRAK

Armata, pregătită de companii private

Până la 763 de angajaţi ai unor companii private şi 157 de militari americani vor participa la pregătirea forţelor de ordine irakiene după retragerea armatei americane, la sfârşitul anului 2011, sub rezerva undei verzi date de Guvernul de la Bagdad, a informat un responsabil al armatei americane. Aceşti formatori vor face parte din programul numit Office of Security Cooperation - Iraq (OSC-I), sub autoritatea ambasadei americane la Bagdad, a declarat locotenent-colonelul Tom Hanson, directorul pe probleme de comunicare al OSC-I. Obiectivul este de a ajuta forţele de securitate irakiene să-şi construiască capacităţile, să-şi dezvolte competenţele şi să-şi modernizeze echipamentul, a precizat Tom Hanson. Cifra de 763 de angajaţi privaţi a fost stabilită pe baza vânzărilor de arme americane către Irak, care necesită un antrenament specific, a explicat el. Sarcina lor va fi de a furniza echipament irakienilor şi de a-i ajuta să se folosească de el, fiind vorba fie de tancuri, avioane, sisteme de control al traficului şi radare, a spus el. Aceştia nu vor fi neapărat cetăţeni ai SUA. În ceea ce-i priveşte pe cei 157 de militari americani, care sunt deja prezenţi în Irak, cei mai mulţi dintre ei vor administra programe şi îi vor supraveghea pe angajaţii privaţi, a mai spus el. Aceşti militari se vor bucura de imunitate juridică vis-a-vis de legea irakiană, ca şi diplomaţii ambasadei, însă acest lucru nu se va aplica şi în cazul angajaţilor privaţi.