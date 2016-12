OLANDA

Zboruri anulate

Câteva zeci de zboruri au fost anulate ieri, pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, din cauza ceţii. Este vorba atât de decolări, cât şi de aterizări, au indicat surse aeroportuare. Alte câteva zeci de curse au întârzieri de 30-45 de minute sau chiar mai mult, a precizat Geert van der Varst, purtător de cuvânt al aeroportului Amsterdam-Schiphol. Acesta a menţionat că, potrivit serviciilor meteorologice, vremea nu se va schimba mai devreme de mâine, iar ceaţa s-ar putea risipi abia joi. Niciun pasager nu este blocat pe aeroport, a adăugat purtătorul de cuvânt. Companiile aeriene şi-au cazat în hoteluri clienţii ale căror zboruri au fost anulate şi care nu s-au putut caza în altă parte.

SUA

Suspect arestat

Autorităţile din New York au anunţat, duminică, arestarea unui simpatizant al-Qaida, care ar fi fabricat bombe, pentru a ataca poliţia şi membri ai forţelor armate americane. Primarul oraşului New York, Michael Bloomberg, a anunţat că ”Jose Pimentel, în vârstă de 27 de ani, de origine dominicană şi convertit la islam, preconiza să utilizeze bombe împotriva maşinilor de poliţie, echipamentelor poştei şi a militarilor care revin din străinătate, putând ucide mulţi oameni”. Bloomberg a adăugat că înainte de arestarea lui Pimentel, au existat cel puţin 13 comploturi teroriste care au vizat New York-ul, după 11 septembrie 2001, iar acesta ar fi al 14-lea. Comandantul poliţiei, Ray Kelly, a afirmat că suspectul, monitorizat de doi ani, a construit, în ultimele luni, trei bombe artizanale în apartamentul său, după ce a cumpărat componentele din mai multe locuri şi s-a inspirat din instrucţiunile de pe Internet. Dar aceste bombe nu erau complet terminate când a fost arestat sâmbătă, potrivit actului de acuzare. Pimentel era un partizan al imamului radical americano-yemenit Anwar al-Awlaki, ucis la 30 septembrie, iar activităţile sale s-au intensificat după moartea imamului. Era un lup solitar, motivat de resentimentul său faţă de angajamentul trupelor americane în Irak şi Afganistan, inspirat de propaganda al-Qaida, a precizat primarul, adăugând că acesta nu face parte dintr-un complot mai vast de origine străină. Duminică, primarul New York-ului a amintit că aproximativ 1.000 de poliţişti sunt responsabili în fiecare zi cu lupta antiteroristă în oraş.

MAREA BRITANIE

Aeroporturi blocate de ceaţă

Mii de pasageri au rămas blocaţi pe aeroporturile din Londra, duminică, din cauza ceţii dense care a împiedicat sute de avioane să decoleze sau să aterizeze, au anunţat autorităţile. Aeroportul Heathrow, cel mai important din Marea Britanie, a anunţat anularea a 132 de zboruri, dintre care 50 ale companiei British Airways, din cauza ceţii. Conducerea aeroportului, care gestionează aproximativ 1.300 de zboruri pe zi, a precizat că a înregistrat anularea a 74 de zboruri la plecare şi a 58 de curse la sosire. Au fost de asemenea întârzieri şi pentru alte zboruri, iar aeroportul a recomandat pasagerilor să se informeze la companiile aeriene, înainte de călătorie. Aeroportul London City, din estul capitalei britanice, a înregistrat întârzieri sau devieri pentru 44 de zboruri. Serviciile meteorologice britanice au anunţat că ceaţa densă s-a mai diminuat ieri.

UNGARIA

Asistenţă financiară preventivă

CE a confirmat, ieri, primirea din partea Ungariei a unei cereri pentru o posibilă asistenţă financiară de la UE, de tip preventiv, o solicitare similară fiind adresată FMI. Amedeu Altafaj, purtător de cuvânt al vicepreşedintelui CE, Olli Rehn, responsabil pentru Afaceri Economice şi Monetare şi Euro, a spus că Executivul UE va examina această cerere, în consultare cu statele UE şi cu FMI şi că este vorba doar despre un posibil ajutor financiar. În ultimele două săptămâni, experţii CE şi ai FMI s-au aflat la Budapesta, în cadrul misiunii de supraveghere a aplicării primului program de asistenţă financiară internaţională pentru Ungaria, convenit în anul 2008. FMI a declarat că respectivul ajutor furnizat Ungariei va fi considerat unul de tip preventiv, de către autorităţile de la Budapesta. Într-un comunicat de presă semnat de directorul general al FMI, Christine Lagarde, forul internaţional a precizat că experţii săi aflaţi la Budapesta vor reveni la Washington, pentru a discuta actuala situaţie financiară din Ungaria. În urmă cu trei ani, Ungaria a devenit prima ţară din UE care a beneficiat de asistenţă financiară mixtă de la UE, FMI şi Banca Mondială, Budapesta beneficiind în total de 20 de miliarde de euro.

BELGIA

Demisia premierului

Premierul desemnat al Belgiei, socialistul Elio Di Rupo, şi-a prezentat, ieri, regelui Albert al II-lea, demisia, din cauza blocării negocierilor cu privire la buget, în vederea formării unui nou guvern. Regele îşi menţine în suspans decizia şi le-a cerut celor şase partide care iau parte la aceste negocieri să ia în calcul consecinţele unui eşec, în condiţiile în care criza politică a împlinit 526 de zile, conform unui comunicat al palatului. Ieri dimineaţă, agenţia de presă Belga a anunţat că partidele politice care încearcă să formeze un guvern cu puteri depline nu au reuşit să ajungă la un acord, în noaptea de duminică spre luni, din cauza unui blocaj prelungit asupra bugetului pentru anul viitor. Coaliţia trebuie să se pună de acord asupra bugetului federal pentru 2012, ce ar trebui să prevadă economii importante, pentru a se evita riscul ca Belgia să cadă victimă crizei datoriilor din Zona Euro. Regele Albert al II-lea a subliniat încă o dată, săptămâna trecută, urgenţa ajungerii la un acord privind formarea unui guvern. Belgia este fără guvern cu puteri depline din aprilie 2010, iar ratele sale de împrumut au ajuns la niveluri record, în contextul crizei datoriilor. Premierul în exerciţiu, Yves Leterme şi CE au făcut, în ultimele săptămâni, presiuni constante pentru ca Belgia să obţină un buget care să aducă deficitul public sub limita de 3% din PIB în 2012. În cazul în care nu se va atinge această ţintă, Belgia riscă să fie sancţionată de Executivul european.

MYANMAR

Seism

Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs ieri dimineaţă, în apropiere de frontiera dintre India şi Myanmar, fără a provoca pagube şi victime. Epicentrul a fost localizat în Myanmar, la 130 de kilometri de oraşul indian Imphal, capitala statului Manipur, a anunţat Institutul american de Geofizică (USGS). La Guwahati, localitate indiană situată la circa 300 de kilometri de epicentru, casele s-au mişcat între opt şi zece secunde din cauza seismului, determinând locuitorii să iasă din case, într-o mişcare de panică. Cutremurul nu a provocat decât fisuri uşoare la unele clădiri.

YEMEN

300 de militari ostatici

Triburile de opoziţie au luat ostatici 300 de militari yemeniţi în ciocniri soldate cu şapte morţi, a scris, ieri, presa de opoziţie. Triburile din districtul Arhab au luat cu asalt baza brigăzii de elită a Gărzilor Republicane. Cel puţin 40 de membri ai triburilor au fost răniţi, câţiva soldaţi au fost ucişi. Gărzile Republicane sunt conduse de fiul preşedintelui Saleh. Acesta, aflat la putere de 33 de ani, a respins apelurile la demisie.