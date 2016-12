FRANŢA

Patru români morţi

Patru membri ai aceleeaşi familii, de origine română, au murit joi după-amiază, într-un accident rutier produs în Franţa, iar o altă persoană a fost grav rănită. Din motive încă nedeterminate, două vehicule au intrat în coliziune frontală, pe o porţiune dreaptă a drumului D994, la nivelul localităţii Roche-des-Arnauds din departamentul Hautes-Alpes. Cele patru persoane decedate, doi bărbaţi şi două femei, aveau vârste cuprinse între 20 şi 66 de ani şi erau stabilite în Franţa de mai mulţi ani, la Embrun (Hautes-Alpes). Persoana rănită, care se afla la bordul celui de-al doilea vehicul, are 64 de ani şi este originară din Saint-Julien-en-Beauchêne (Hautes-Alpes). Aceasta a fost transportată cu elicopterul la centrul medical din Gap. Brigada de jandarmerie din Veynes a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanţele acestui accident.

SPANIA

A scăpat de 515 ani de închisoare

Un bărbat condamnat la 515 ani de închisoare pentru rolul avut într-un atentat ETA asupra poliţiei a fost eliberat vineri, condamnarea fiind anulată de cea mai înaltă instanţă a Spaniei. Aitor Cotano a fost condamnat pentru presupusa implicare în atentatul din mai 2008 din oraşul basc Alava. Un poliţist a murit şi 27 au fost răniţi în atentat. Curtea a anulat condamnarea, spunând că declaraţiile incriminatorii date de Cotano poliţiei nu fuseseră analizate corespunzător de un judecător. ETA a anunţat recent că vrea să înceapă dezarmarea, după ce capacitatea de a lovi i-a fost afectată serios în urma mai multor arestări.

EMIRATELE ARABE UNITE

Avion prăbuşit

Un avion italian care a participat la un show aviatic s-a prăbuşit în Dubai, vineri, dar pilotul şi copilotul au supravieţuit, au anunţat oficiali din Emirate. Autorităţile au demarat o anchetă. Avionul a participat la show-ul aviatic din Dubai, care s-a încheiat joi.

AUSTRALIA

Incendiu la azil

Cel puţin nouă persoane în vârstă au murit vineri dimineaţă,, la Sydney, într-un incendiu izbucnit la un cămin de bătrâni, cel mai grav eveniment de acest gen înregistrat în ultimele trei decenii. Echipajele de pompieri au fost nevoite să se târască în mâini şi în genunchi, prin fumul gros, pentru a ajunge la paturi, în căutarea rezidenţilor. Focul a izbucnit în jurul orei locale 5.00, iar poliţia spune că nouă oameni şi-au pierdut viaţa, în timp ce 20 au fost duşi la spital, suferind de intoxicări cu monoxid de carbon şi arsuri. În jur de 100 de persoane au fost evacuate din clădire. Se pare că incendiul a izbucnit din două focare. Anchetatorii desfăşoară o investigaţie şi au fost chemaţi inclusiv detectivii de la omucideri. În cel mai grav incendiu de la un azil de bătrâni din Sydney au murit 16 persoane, în 1981.

SUA

Armă hipersonică testată

Armata americană a testat cu succes un prototip al unei arme hipersonice, a anunţat Pentagonul. Această bombă unică a fost lansată joi, de la baza Kauai din Hawaii. Arma a urmat o traiectorie relativ liniară, spre deosebire de o rachetă balistică, ce se ridică mult spre straturile superioare ale atmosferei, înainte de a se îndrepta spre ţintă. Bomba, care a zburat cu de cinci ori viteza sunetului, a lovit cu succes ţinta din poligonul Reagan din atolul Kwajalein. Pentagonul intenţionează să folosească tehnologia dezvoltată în cadrul acestui program pentru crearea unui sistem de atac strategic rapid.

SPANIA

Român arestat

Poliţia din insula Formentera, arhipelagul Baleare, a anihilat o reţea de hoţi specializaţi în furturi din locuinţe, condusă de un cetăţean român, membru al Partidului Socialist spaniol şi fost candidat la alegerile muncipale din regiune. Este vorba, potrivit publicaţiei ”El Mundo”, de Eugen Cotrobaşi, un român care, la precedentele alegeri municipale din insula Formentera, s-a aflat pe locul nouă pe lista candidaţilor Partidului Socialist Spaniol. Cotrobaşi a fost reţinut joi, alături de alţi trei bărbaţi şi o femeie, toţi de cetăţenie română, ca urmare a unei operaţiuni spectaculoase a poliţiei, menită să anihileze reţeaua de hoţi. Numeroase obiecte furate au fost identificate de Garda Civilă, după percheziţii în trei locuinţe. Secretarul general al Partidului Socialist spaniol din insula Formentera, Hilari Ferrer, a dat asigurări că, dacă ar fi cunoscut aceste date despre Cotrobaşi, acesta nu ar fi ocupat niciodată vreun loc pe lista partidului.

UNGARIA

Acord cu FMI la anu’

Negocierile dintre autorităţile de la Budapesta şi FMI pentru un nou tip de acord financiar ar putea începe înainte de Crăciun, iar un acord ar putea fi semnat la finele lunii ianuarie sau începutul lunii februarie 2012, a declarat, vineri, ministrul ungar al Economiei, Gyorgy Matolcsy. El a subliniat că, în acest moment, economia ungară se finanţează de pe piaţă şi că noul acord nu va fi utilizat pentru a finanţa datoria publică. De asemenea, Matolcsy a spus că noul acord cu FMI va fi unul diferit de cel semnat de precedentul guvern în 2008, scopul său urmând să asigure creşterea economică. În 2008, Ungaria a fost prima ţară din UE care a beneficiat de un plan de ajutor în valoare de 20 de miliarde de euro din partea FMI, UE şi Băncii Mondiale. Însă, la venirea sa la putere în 2010, premierul Viktor Orban a încetat colaborarea cu FMI, apreciind că Ungaria se poate finanţa singură de pe piaţă.

GRECIA

Ţintă ratată

Autorităţile elene au anunţat vineri că vor rata ţinta de deficit bugetar pe 2011 - de 7,4%, deficitul pe anul fiscal în curs fiind de 9%. Deficitul bugetar al Greciei pe 2011 va fi de 9% din PIB (19,68 miliarde de euro), ratând ţinta de 7,4% (17,1 miliarde de euro) stabilită împreună cu UE, BCE şi FMI. Pentru 2012, Atena intenţionează să-şi stabilească două ţinte de deficit bugetar. Una dintre ţinte este de 6,7% din PIB (14,2 miliarde de euro) dar această cifră nu ţine cont şi de discuţiile privind reducerea datoriei Greciei cu 100 de miliarde de euro faţă de creditorii privaţi. Cea de-a doua ţintă, care ia în calcul şi reducerea datoriei, este de 5,4% din PIB (11,43 miliarde de euro). Bugetul pe 2012, care a fost prezentat vineri Parlamentului, prevede o contractare a economiei cu 2,5%, dar şi o reducere a cheltuielilor bugetare în cel de-al patrulea an de recesiune. Parlamentul de la Atena urmează să voteze bugetul pe 2012 la 7 decembrie.

ITALIA

Vot de încredere

Noul guvern al premierului italian, Mario Monti, a primit, vineri, votul de încredere în Camera Deputaţilor, după ce joi l-a obţinut pe cel din Senat. El a promis să respecte programul Italiei de reechilibrare a bugetului până în 2013 şi de reducere a datoriei, dar a dat asigurări că măsurile de austeritate vor fi contrabalansate prin creştere economică şi corectitudine socială. Monti a precizat că intenţionează să reformeze sistemul de pensii, care prezintă ”disparităţi mari în tratamentele aplicate şi privilegii nejustificate pentru unele sectoare”. De asemenea, Monti a afirmat că va lupta împotriva evaziunii fiscale şi va face schimbări la sistemul de impozitare. El a explicat că lipsa unor taxe pe proprietate strânse la nivel local pentru case considerate locuinţe principale este o anomalie. Impozitul, cunoscut în Italia şi ca ICI, a fost eliminat de Berlusconi. Fostul comisar îşi propune şi să stimuleze companiile să angajeze mai multe femei şi mai mulţi tineri. Monti a subliniat că viitoarea creştere economică necesită şi eliminarea mafiei. Noul premier se confruntă deja cu proteste ample, la care participă oamenii nemulţumiţi de creşterea ratei şomajului şi de impunerea de noi măsuri de austeritate.

SUA

450 de membri Occupy arestaţi

Poliţia americană a arestat, joi, 450 de membri ai mişcării de protest Occupy, în timpul unei zile de acţiune marcând două luni de la izbucnirea manifestaţiilor, la New York. Potrivit organizatorilor, circa 30.000 de persoane au luat parte, joi, la manifestaţii pe tot teritoriul SUA. Cel puţin 300 de persoane au fost arestate la New York, pentru că au opus rezistenţă forţelor de ordine. Potrivit şefului poliţiei din New York, şapte agenţi au fost răniţi în două zile şi au avut nevoie de îngrijiri medicale. Alte 50 de persoane au fost arestate la Los Angeles, 48 în Portland (Oregon), 12 la Houston (Texas) şi 18 la Dallas (Texas). Manifestaţii au avut loc şi la Las Vegas, Chicago şi Washington.

EGIPT

Proteste la Cairo

Mii de manifestanţi, islamişti şi laici, au început să se adune de vineri dimineaţă în Piaţa Tahrir din Cairo, pentru a solicita ca armata să transfere rapid puterea unui guvern civil. Islamiştii egipteni, aflaţi la originea apelului, au protestat şi împotriva unui proiect de cartă constituţională propus de autorităţi, apreciind că acest prerogativ îi revine viitorului parlament, pentru care vor fi organizate alegeri începând cu 28 noiembrie. Manifestaţia, la care participă partide islamiste, dar şi liberale şi de stânga, precum şi formaţiuni pro-democraţie aflate la originea revoltei din ianuarie/februarie, a debutat la jumătatea zilei, după tradiţionala rugăciune musulmană de vineri însă mii de persoane erau deja prezente încă de dimineaţă în Piaţa Tahrir, emblematică pentru revolta care a provocat căderea preşedintelui Hosni Mubarak, la 11 februarie. Apelul la această manifestaţie a fost lansat miercuri, de Fraţii Musulmani, după decizia guvernului, care gestionează ţara sub tutela armatei, de a-şi continua proiectul de redactare a unei declaraţii de principii fundamentale ale Constituţiei. Reclamată iniţial de grupările liberale şi laice, această cartă ar putea limita marja de manevră a comisiei care va fi însărcinată cu redactarea viitoarei legi fundamentale. Membrii acestei comisii vor fi aleşi de următorul parlament, în care islamiştii, forţa de opoziţie cea mai structurată din ţară, speră să obţină majoritatea.