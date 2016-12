ISLANDA

Liber pentru muncitorii români

Guvernul de la Reykjavik a luat decizia de liberalizare totală a pieţei islandeze a muncii pentru cetăţenii români, începând cu 1 ianuarie 2012, anunţă Ministerul român al Afacerilor Externe, care salută această măsură. Membră a Spaţiului Economic European şi a Spaţiului Schengen, stat candidat la aderarea la UE, Islanda a aplicat măsuri de drept intern vizând accesul cetăţenilor români pe piaţa locală a forţei de muncă, impunând o perioadă de tranziţie de şapte ani (în format 2+3+2). Prin eliminarea restricţiilor privind accesul muncitorilor români pe piaţa islandeză, Executivul de la Reykjavik transmite un semnal clar atât în sprijinul principiului european al liberei circulaţii a forţei de muncă, cât şi în acord cu ansamblul valorilor şi drepturilor care stau la baza construcţiei europene, apreciază MAE. Măsura adoptată de Guvernul islandez reprezintă, totodată, un factor favorizant în consolidarea relaţiilor economice româno-islandeze şi un element de susţinere a comunităţii româneşti din Islanda, mai spune MAE.

FRANŢA

Români la furat

Poliţiştii francezi au arestat, luni, 35 de cetăţeni români, pentru furt şi tăinuire de cupru, precum şi pentru muncă la negru. Patru sute de jandarmi şi poliţişti au descins în cinci tabere de romi din Montpellier şi Lattes, în cadrul unei anchete pentru trafic în bandă organizată. La finalul percheziţiilor, 35 de cetăţeni români au fost reţinuţi şi plasaţi în arest preventiv, a declarat procurorul Brice Robin. Această reţea a furat într-un an între 350 şi 450 de tone de cupru, prejudiciind SNCF (Căile Ferate), France Telecom şi EDF, între altele, în Herault şi în alte 15 departamente, apreciază colonelul Steiger, de la Jandarmeria din Herault. Cu un curs care variază între 6.000 şi 7.000 de euro tona de cupru, anchetatorii estimează valoarea traficului acestei reţele la peste două milioane de euro!

BULGARIA

Rom condamnat

Bulgaria l-a condamnat pe un bărbat rom care s-a căsătorit cu o fată de 15 ani, într-un efort de a pune capăt acestui gen de căsătorii. K Atanasov, un rom de 29 de ani din Varna, a fost condamnat pentru că s-a căsătorit cu o minoră şi are un copil cu aceasta. El a fost eliberat condiţionat şi a primit o mustrare publică. De asemenea, va face 150 de ore de muncă în serviciul comunităţii, pe o perioadă de un an. Bărbatul trăia cu fata de 15 ani din aprilie, iar cuplul aşteaptă acum al doilea copil. Miresele şi mamele minore sunt numeroase în satele bulgare din respectiva zonă. În urmă cu doi ani, Bulgaria a intrat în atenţia internaţională după ce o fată de 11 ani, de etnie romă, a născut în ziua nunţii.

INDIA

Busculadă mortală

Cel puţin 16 persoane au murit ieri, într-o busculadă produsă în oraşul indian sfânt Haridwar. Bilanţul anterior era de şase morţi. Busculada s-a produs la o ceremonie religioasă ce marca 100 de ani de la naşterea fondatorului unei secte hindu. Circa cinci milioane de persoane veniseră din întreaga ţară pentru ceremonia în onoarea lui Sri Ram Sharma, eveniment care a început duminică şi durează cinci zile. Cel puţin 50 de persoane au fost rănite. Haridwar, situat la 173 kilometri nord de New Delhi, este un oraş înţesat cu temple şi este considerat un loc hindu sacru. O busculadă produsă la o ceremonie în Kerala, în ianuarie, s-a soldat cu peste 100 de morţi.

RUSIA

Pilot drogat

Un pilot rus şi o însoţitoare de bord au consumat marijuana înainte de a urca la bordul unui avion cu 192 de pasageri, starea acestora fiind observată în ultimul moment, ceea ce a necesitat înlocuirea echipajului. În timpul examinării medicale de dinaintea zborului, comportamentul comandantului, al copilotului şi al unei stewardese au stârnit suspiciunea medicilor, motiv pentru care zborul a fost întârziat, a declarat un purtător de cuvânt al Autorităţii Aeronautice ruse. Analizele ulterioare au confirmat că pilotul comandant şi stewardesa consumaseră marijuana, dar nu şi copilotul. Avionul care urma să decoleze din regiunea Magadan din Extremul Orient rus cu destinaţia Moscova a plecat cu o întârziere de 12 ore, cu un alt echipaj. La 21 iunie, un avion Tupolev 134 al unei companii ruse s-a prăbuşit lângă localitatea Petrozavodsk, provocând moartea a 47 de pasageri. Ulterior s-a descoperit că pilotul navigator se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, lucru considerat în raportul investigaţiei ca fiind una dintre cauzele accidentului.

JAPONIA

Seism puternic

Un puternic cutremur, cu magnitudinea 6,8 pe Scara Richter, s-a produs ieri, în larg de Okinawa, în sudul Japoniei, dar nicio alertă la tsunami nu a fost declanşată, au anunţat agenţiile seismologice americană şi niponă. Epicentrul seismului, produs la 11.59, a fost localizat în Marea Chinei de Est, la 218 km vest de Naha, capitala prefecturii Okinawa, a precizat Centrul american de Geofizică, ce măsoară puterea unui cutremur pe scara magnitudinii de moment, Mw. Epicentrul a fost calculat la 222 km adâncime.

TUNISIA

Extrădarea fostului premier libian

Un tribunal din Tunisia a ordonat, ieri, extrădarea fostului premier libian Baghdadi al-Mahmoudi, acesta fiind căutat de Tripoli, sub acuzaţia de corupţie. Curtea de Apel din Tunis a spus că Libia a oferit asigurări în scris că fostul premier nu va fi supus la rele tratamente, a declarat un avocat. Mahmoudi a fost arestat în Tunisia, la 21 septembrie, după ce a fugit din Libia, în urma căderii regimului Gaddafi. El a fost condamnat la şase luni de închisoare, pentru că a intrat ilegal în ţară. La 27 septembrie, Curtea de Apel a decis eliberarea sa, dar a fost imediat arestat din nou, după ce Libia a emis un mandat internaţional de arestare.

SIRIA

Bilanţ tragic

Mai mult de 3.500 de persoane au murit în revoltele din Siria, care au izbucnit în martie, a anunţat, ieri, ONU. Un purtător de cuvânt al ONU a vorbit despre “brutala reprimare a acţiunilor de disidenţă”. ONU a spus că, de săptămâna trecută, când Liga Arabă a anunţat că Siria a cceptat propunerea de pace, peste 60 de persoane au fost ucise, majoritatea în Homs. Guvernul sirian a anunţat săptămâna trecută că a eliberat deja deţinuţii politici, ca un prims pas în implementarea procesului de pace. Totuşi, ONU a subliniat că, în pofida eliberărilor, mii de persoane continuă să rămână în detenţie şi zeci sunt arestate arbitrar, zilnic. Liderul clerului sunnit sirian, Ahmed Badereddine Hassoun, a declarat că preşedintele ţării, Bashar al-Assad, îşi doreşte să implementeze reforme, după care vrea să se retragă şi să lucreze din nou ca medic oftalmolog.

CROAŢIA

Sanader nu scapă

Un tribunal din Zagreb a decis, ieri, reunirea în acelaşi proces a două dosare de corupţie în care fostul prim-ministru Ivo Sanader este inculpat pentru corupţie. Fostul premier este acuzat că ar fi primit mită echivalentul a 480.000 de euro de la banca austriacă Hypo Group Alpe Adria (HGAA), pentru a înlesni un credit către Croaţia şi accesul acestei bănci pe piaţa din ţara sa. Conform procurorilor, banii i-ar fi fost livraţi lui Sanader în mai multe tranşe, între ianuarie şi martie 1995, pe când era ministru adjunct de Externe, acuzaţii faţă de care ex-premierul a pledat, săptămâna trecută, nevinovat. Fostul premier mai era inculpat, de la sfârşitul lunii septembrie, pentru primirea unei mite de 10 milioane de euro de la grupul petrolier ungar MOL, care ar fi încercat astfel să îşi asigure controlul asupra companiei petroliere croate INA. Procesul se va relua mâine, prin citirea unui nou act de acuzare ce va reuni cele două dosare.

SUA

Încă o acuzaţie

O a patra femeie îl acuză pe candidatul la învestitura republicană Herman Cain de agresiune sexuală, spunând că i-a băgat mâna sub fustă şi a încercat să o forţeze să facă sex oral, când aceasta îşi căuta un loc de muncă, în anii \'90. Sharon Bialek, fostă angajată a unui grup de lobby pentru restaurante, este prima femeie care îl acuză pe Cain public. Ea susţine că politicianul, fost magnat al pizza, i-a băgat mâna sub fustă şi a încercat să îi aplece capul spre şliţul pantalonilor săi. Femeia a povestit, într-o conferinţă de presă organizată la New York, că l-a întâlnit pentru prima dată pe Cain la un dineu oferit de asociaţia unde lucra, la care a stat lângă el. La conferinţa de presă de la New York, femeia a fost flancată de avocata sa, Gloria Allred, care a reprezentat mai mulţi clienţi cunoscuţi, inclusiv o presupusă amantă a lui Tiger Woods. Avocata a precizat că are la dispoziţie două declaraţii sub jurământ, de la iubitul lui Bialek şi de la un prieten al acesteia, potrivit cărora femeia le-ar fi povestit despre comportamentul lui Cain, la scurt timp după incident. Un purtător de cuvânt al echipei de campanie a lui Cain, JD Gordon, a declarat că Allred este un donator important al democraţilor şi a acuzat-o că îi aduce acuzaţii false lui Cain. Datele Comisiei Electorale Federale arată că Allred i-a dat 1.000 de dolari lui Hillary Clinton şi 2.300 de dolari lui Barack Obama, în timpul campaniei prezidenţiale din 2008. Bialek este a patra femeie care îl acuză pe Cain, unul dintre favoriţii la învestitura republicană, de agresiune sexuală. În urmă cu o săptămână, publicaţia online Politico a scris că cel puţin două femei s-au plâns de agresiune sexuală în timp ce Cain era şeful grupului de lobby Asociaţia naţională a restaurantelor, în anii \'90. O a treia femeie a făcut acuzaţii similare, câteva zile mai târziu. Cain a admis săptămâna trecută că una dintre aceste femei a primit bani de la Asociaţia naţională a restaurantelor pentru a nu depune acuzaţii.

MEXIC

Mai bine ca afară

Un grup de 19 prostituate, doi saci de marijuana şi circa 100 de cocoşi pentru lupte au fost descoperiţi de poliţie în timpul unei inspecţii inopinate la închisoarea din Acapulco, au anunţat, luni, autorităţile statului mexican Guerrero. Această intrevenţie realizată de aproximativ 500 de poliţişti federali a avut loc în noaptea de duminică spre luni, cu ocazia transferului a circa 60 de deţinuţi către închisorile de mare securitate. În închisoarea Acapulco, ce include zone separate pentru bărbaţi şi femei, poliţia a găsit, de asemenea, şase deţinute în zona rezervată bărbaţilor, precum şi arme albe şi articole de lux, în special televizoare cu plasmă. “Anchetăm asupra posibililor responsabili”, a declarat purtătorul de cuvânt al operaţiunii federale, declanşată în octombrie, pentru a reduce violenţele legate de confruntările dintre grupurile de traficanţi de droguri în această regiune. Cu 1.348 de asasinate în primele nouă luni ale lui 2011, statul Guerrero se situează pe locul al treilea în rândul statelor mexicane cu cel mai mare număr de crime în această perioadă, după Chihuahua şi Nuevo Leon, frontaliere cu SUA.