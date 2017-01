SUA

Seisme

Un seism cu magnitudine 3,9 a zguduit, joi, regiunea San Francisco, fără să provoace pagube materiale sau victime omeneşti, în timp ce California era pregătită de simularea anuală a Big One, devastatorul cutremur de pământ temut atât de seismologi, cât şi de locuitorii Golden State. Epicentrul seismului a fost localizat la trei kilometri de Universitatea Berkeley iar mişcarea telurică s-a simţit la San Francisco şi în golful acestui oraş. Cu o magnitudine frecventă în California, cutremurul s-a produs la câteva ore după simularea anuală a Big One, organziată de autorităţi pentru a pregăti populaţia în cazul unui seism major. Aproximativ 8,2 milioane de persoane s-au înscris pentru a participa la această simulare, ce constă, de exemplu, în clădirile de birouri, în adăpostirea câteva momente sub birou. Importanta activitate seismică a Californiei este cauzată de falia San Andreas care traversează cel mai populat stat al SUA pe o axă nord-sud. Seismologii apreciază la 99% probabilitatea unui cutremur devastator în California următorilor 30 de ani. Potrivit estimărilor, un cutremur de pământ cu magnitudinea de 7,8 s-ar putea solda cu 1.800 de morţi, 50.000 de răniţi şi avarierea a 300.000 de imobile. În 1994, un seism cu magnitudinea de 6,7 a provocat, la Los Angeles, moartea a 60 de persoane şi pagube în valoare de 10 miliarde de dolari. Cinci ani mai târziu, 67 de persoane au fost ucise la San Francisco, în urma unui cutremur cu magnitudinea 6,9.

CHINA

Moarte şocantă

Yueyue, fetiţa chineză în vârstă de doar 2 ani care a fost călcată de două maşini în timp ce oamenii treceau pe lângă ea, ignorând-o, a murit, la mai bine de o săptămână de la accident. Fetiţa a murit la spital, din cauza rănilor suferite, după ce a stat în comă peste o săptămână. Imaginile video cu incidentul au şocat întreaga lume şi au stârnit numeroase reacţii de revoltă. Imaginile au fost surprinse de camerele video din oraşul chinez Foshan din provincia Guandong şi arată cum fetiţa este lovită de o maşină care apoi părăseşte locul accidentului. Peste zece oameni au trecut pe lângă fetiţa care zăcea în drum, fără a-i acorda primul ajutor, iar aceasta a fost călcată de o a doua maşină. În cele din urmă, o femeie (cea de-a 19-a persoană care trece pe lângă fetiţă) o trage pe aceasta pe marginea drumului.

THAILANDA

Stare de dezastru

Premierul thailandez, Yingluck Shinawatra, a decretat, vineri, stare de dezastru, ca urmare a celor mai grave inundaţii din ultimele decenii, în Thailanda, care în ultimele zile ameninţă capitala ţării, Bangkok. Această decizie îi permite şefului Guvernului să conducă personal strategia naţională de luptă împotriva inundaţiilor. Shinawatra a explicat că a ordonat pază militară la principalele obiective civile din Bangkok, fiind mobilizaţi 50.000 de soldaţi şi 30.000 de poliţişti. Anterior, şefa Guvernului de la Bangkok nu a exclus dar a ezitat să decreteze stare de urgenţă, pentru a nu descuraja investiţiile străine în Thailanda. Thailanda se confruntă din iulie cu cele mai grave inundaţii din ultimele zeci de ani, care au provocat moartea a peste 340 de persoane. De două săptămâni, noul Guvern de la Bangkok, învestit în august, îşi dă măsura valorii, încercând să evite inundarea metropolei cu 12 milioane de locuitori.

JAPONIA

Seism puternic

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs vineri, pe insula japoneză Hokkaido, în nordul arhipelagului nipon. Nu au fost anunţate pagube sau victime şi nu a fost emis avertisment de tsunami. Seismul s-a produs la ora locală 17.03 iar epicentrul a fost localizat în centrul insulei, la o adâncime de 190 de kilometri. În 11 martie, un seism cu magnitudinea 9 şi tsunami-ul generat au provocat moartea a 15.800 de persoane, în timp ce 3.800 sunt date dispărute în continuare. Dublul dezastru a provocat şi o criză la centrala nucleară Fukushima Daiichi.

SLOVENIA

Dizolvarea Parlamentului

Preşedintele sloven, Danilo Turk, a semnat, vineri, decretul de dizolvare a Legislativului ţării, în vederea alegerilor anticipate prevăzute pentru 4 decembrie. Alegerile, primul scrutin anticipat de la proclamarea independenţei ţării în 1991, au loc după ce Parlamentul a respins, în septembrie, un vot de încredere în Guvernul de centru stânga condus de Borut Pahor. Criza politică a umbrit perspectivele de relansare economică şi de asanare a finanţelor publice ale statului, a apreciat, miercuri, agenţia de rating Standard and Poor\'s, care a depreciat nota pentru datoria suverană a Sloveniei, după ce Moody\'s şi Fitch făcuseră acelaşi lucru. Potrivit unui sondaj recent, actualul primar de centru-stânga al capitalei, Zoran Jankovic, care a anunţat, sâmbătă, crearea unui nou partid, ar fi deja favorit, cu 19,4% din intenţiile de vot. Pentru principala formaţiune de opoziţie de centru dreapta, Partidul Democrat Sloven SDS al fostului premier Janez Jansa, ar vota 19,3% dintre alegători. Cu doar 4,1% dintre intenţiile de vot este cotat Partidul Social-Democrat SD al lui Borut Pahor.

SUA

Inculpaţi oficial

Cei doi bărbaţi implicaţi în presupusul complot de asasinare a ambasadorului Arabiei Saudite în SUA au fost puşi sub acuzare, a anunţat, joi, biroul procurorului general din Manhattan. Cei doi au fost inculpaţi de conspiraţie pentru uciderea unui oficial străin, conspiraţie în vederea călătoriei în străinătate şi folosirea facilităţilor de comerţ interstatal şi extern pentru ordonarea unui asasinat, conspiraţie pentru folosirea unei arme de distrugere în masă (explozibili) şi conspiraţie pentru a comite un act de terorism naţional. Doi bărbaţi originari din Iran, Manssor Arbabsiar, în vârstă de 56 de ani, cu cetăţenie americană şi Gholam Shakuri, aparent membru al Quds, ar fi conspirat în vederea uciderii unui oficial străin, conspiraţie armată şi conspiraţie în vederea comiterii unor acte de terorism internaţional, a declarat, săptămâna trecută, procurorul general Eric Holder. Complotul a fost conceput în Iran, de forţa Quds, o parte a Gardienilor Revoluţiei. Arabsiar, care a fost arestat pe aeroportul JFK din New York, în 29 septembrie, a pledat vinovat. El riscă închisoare pe viaţă, dacă va fi găsit vinovat pentru toate acuzaţiile. Shakuri s-ar afla în Iran. Teheranul neagă acuzaţiile.

EGIPT

Schimb de prizonieri

Egiptul a convenit să dea la schimb un israelian, arestat la Cairo, sub acuzaţia de spionaj, pentru prizonierii egipteni din Israel, a anunţat, vineri, televiziunea publică. Guverul le-a ordonat Ministerului de Externe şi agenţiilor de securitate să ia toate măsurile necesare pentru repatrierea tuturor prizonierilor egipteni din Israel, în schimbul lui Ilan Grapel, de 27 de ani, arestat la Cairo, în iunie, fiind suspectat că spiona pentru Mossad. Egiptul a fost prima ţară arabă care a semnat un tratat de pace cu Israelul, în 1979, dar relaţiile sunt tensionate de la căderea regimului Mubarak, în februarie. Ilan Grapel, ofiţer din Mossad, a fost arestat în 12 iunie. Potrivit serviciilor secrete egiptene, Grapel a incitat manifestanţi egipteni să atace militarii şi poliţia. Aproape toţi egiptenii închişi în Israel sunt acuzaţi de intrare ilegală în ţară, trafic de droguri sau posesie ilegală de arme.