ITALIA

Români vandali

Doi cetăţeni români au fost arestaţi la Roma după ce au distrus o statuie din perioada Imperiului Roman. Cei doi au furat capul statuii şi au fugit. Un italian a sesizat imediat poliţia iar cei doi hoţi au fost prinşi în apropiere de locul infracţiunii. Potrivit presei italiene, cei doi români vroiau să vândă piesa la un centru pentru reciclarea materialelor.

IRAK

Condamnări pentru răpirea românilor

Doi irakieni au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă pentru răpirea celor trei jurnalişti români în 2005, în Irak, a decis Curtea Penală Centrală irakiană. Potrivit instanţei, împotriva acestora s-au găsit dovezi concludente ce includ mărturii şi chiar planul răpirii. Nu se ştie însă exact ce rol au jucat în răpire cei doi condamnaţi. Marie Jeanne Ion, Sorin Mişcoci şi Ovidiu Ohanesian au fost răpiţi în martie 2005 şi eliberaţi două luni mai târziu. Justiţia din România l-a condamnat pe Omar Hayssam, un om de afaceri de origine siriană, la 20 de ani închisoare pentru ordonarea răpirii celor trei. Acesta a fost arestat şi închis în mai 2005, însă, un an mai târziu, a fost eliberat din motive de sănătate. La scurt timp după aceea, Omar Hayssam a fugit din ţară. În noiembrie 2010, preşedintele sirian a anunţat că Omar Hayssam se află în închisoare în Siria. România şi Siria au semnat un tratat de extrădare în aceeaşi lună.

NEPAL

Accident aviatic

Un avion de mici dimensiuni, cu 19 persoane la bord, majoritatea turişti indieni, s-a prăbuşit în Nepal, în apropiere de Katmandu. Potrivit oficialilor, avionul Buddha Air a pierdut contactul cu turnul de control al aeroportului Katmandu la ora locală 7.31. La bord se aflau 16 turişti, care fuseseră să vadă Muntele Everest şi alte vârfuri, şi se întorcea în capitala Nepalului. Avionul avea trei membri ai echipajului. Majoritatea turiştilor erau cetăţeni indieni. Posturile locale de televiziune au anunţat că martori au văzut flăcări ieşind din avion, înainte ca acesta să se prăbuşească. În zonă era ceaţă. Autorităţile au demarat o anchetă asupra cauzelor accidentului.

Accidentele aviatice în care sunt implicate aparate de mici dimensiuni nu sunt rare în Nepal. În decembrie 2010, 22 de persoane şi-au pierdut viaţa când un avion mic de pasageri s-a prăbuşit la est de Katmandu. În august 2010, un avion care se îndrepta spre Everest s-a prăbuşit, iar toţi cei 14 pasageri aflaţi la bord au murit.

LIBIA

Groapă comună

O groapă comună cu peste 1.270 de cadavre a fost descoperită ieri la Tripoli de către insurgenţi, au anunţat surse ale Consiliului Naţional de Tranziţie. Cadavrele ar aparţine unor opozanţi ai regimului colonelului Gaddafi, iar masacrul ar fi fost comis în 1996, la închisoarea Abu Salim. „Este vorba despre peste 1.270 de martiri\", care trebuie identificaţi comparând probele ADN ale acestora cu cele ale unor membri ai familiilor lor”, a indicat o sursă medicală libiană.

JAPONIA

Gaz inflamabil

Într-o conductă a unui reactor de la centrala nucleară de la Fukushima a fost detectat un gaz inflamabil neidentificat, a anunţat TEPCO, administratorul centralei. Tokyo Electric Power Co (TEPCO) a spus că nu a identificat gazul, dar a eliminat posibilitatea unei explozii în reactor. Compania a injectat azot în reactor, pentru a scădea nivelul oxigenului din interior şi a preveni astfel o explozie. Muncitorii au constatat însă prezenţa unui gaz inflamabil într-o conductă a reactorului nr. 1 al centralei. „Nu se ştie exact care este originea acestui gaz şi nici cum a ajuns în conductă.

SERBIA

Scut periculos

Bazele americane antirachetă din România ar putea reprezenta o ameninţare pentru Serbia, care riscă să devină victimă colaterală într-un posibil atac cu rachete, a declarat profesorul sârb de studii de securitate Slobodan Mişovici. Acesta crede că amplasarea scutului antirachetă în România îi va obliga pe oficialii de la Belgrad să facă o alegere dificilă: să nu investească în apărare şi să îşi reducă nivelul de securitate sau să îşi crească cheltuielile. „NATO nu va exercita presiuni asupra Serbiei să adere oficial la Alianţă după instalarea scutului antirachetă în România”, a afirmă Slobodan Mişovici, adăugând că scopul acestui sistem este să exercite presiuni psihologice şi economice asupra Rusiei, nu să declanşeze un război nuclear.

MAREA BRITANIE

Acuzaţii oficiale

Un bărbat de 30 de ani suspectat în cazul de presupus sabotaj al cutiilor de Nurofen Plus luna trecută în Marea Britanie a fost pus sub acuzare sâmbătă. Christopher McGuire, şomer şi fără domiciliu fix, a fost arestat cu o zi înainte la Bromley, în sudul Londrei. Bărbatul va compărea azi în faţa unui tribunal, fiind acuzat de contaminarea mărfurilor şi administrare de substanţe nocive. Grupul britanic Reckitt Benckiser care fabrică medicamentele Nurofen Plus, suspectând un sabotaj, a fost nevoit să retragă, la sfârşitul lunii august, pastilele de piaţa britanică după ce a descoperit medicamente antipsihotice şi antiepileptice introduse în cutii de Nurofen Plus. Compania a estimat la momentul respectiv că 250.000 de cutii de Nurofen Plus se aflau în circulaţie pe pieţele britanice. Decizia de a retrage de pe piaţă aceste medicamente a fost luată pe 26 august, după ce s-au descoperit patru cutii de Nurofen Plus care conţineau Seroquel XR, un antipsihotic folosit în schizofrenie şi tulburarea afectivă bipolară, şi o cutie ce conţinea un antiepileptic, Neurontin.

SIRIA

Embargo internaţional

Numeroase companii occidentale importante, printre care Sony, Philips, Sharp şi Tefal, au suspendat vânzarea produselor lor în Siria. În urmă cu trei zile, Guvernul sirian a interzis importurile de mărfuri străine în ţară, cu excepţia materiilor prime şi produselor alimentare. Această măsură vizează păstrarea rezervelor naţionale în devize străine şi relansarea producţiei naţionale, au anunţat autorităţile. Potrivit unui manager al centrului comercial Sham, unul dintre cele mai mari din Damasc, măsura va duce, probabil, la o creştere a preţurilor cu 40%, ceea ce ar explica decizia societăţilor occidentale de a suspenda vânzarea articolelor importate deja, preferând să le comercializeze mai târziu, la un preţ mai mare.

TURCIA

Interceptare

Oficialii de la Ankara au anunţat interceptarea unei nave sub pavilion sirian încărcată cu armament. Premierul turc Recep Tayyip Erdogan nu a precizat unde sau când a fost oprit vasul, dar a avertizat că toate armele destinate omologilor de la Damasc ce vor tranzita spaţiul aerian sau maritim turc vor fi confiscate. Premierul Erdogan l-a criticat în repetate rânduri pe preşedintele sirian Bashar al-Assad pentru înăbuşirea violentă a manifestanţilor. Săptămâna trecută, oficialul turc a afirmat că era dictatorilor s-a încheiat. Incidentul marchează o deteriorare a relaţiilor dintre cele două ţări, în condiţiile în care Ankara este din ce în ce mai nemulţumită de refuzul omologilor de la Damasc de a discuta despre reforme politice. Potrivit ONU, peste 2.200 de persoane şi-au pierdut viaţa în Siria de la începutul protestelor antiguvernamentale, în urmă cu peste de cinci luni.

BAHREIN

Alegeri legislative

Urnele s-au deschis, sâmbătă, în Bahrain, unde alegătorii trebuie să desemneze 14 din totalul de 40 de parlamentari. Al-Wefaq, cel mai mare partid de opoziţie din ţară, a renunţat în luna februarie la cele 18 locuri pe care le avea în Parlament, în semn de protest faţă de înăbuşirea violentă a protestelor din ţară, soldată du cel puţin 30 de morţi. Patru dintre locurile vacante au fost ocupate deja, după ce numai câte un candidat a rămas în cursă, pentru că restul s-au retras înainte de alegeri. Sute de cetăţeni ai Bahrainului care locuiesc în străinătate au votat deja săptămâna aceasta, la secţiile deschise la ambasadele şi consulatele din întreaga lume. În total, 84 de candidaţi, dintre care nouă femei, sunt înscrişi în cursa electorală. Aproape toţi sunt independenţi, pentru că toate partidele şi mişcările de opoziţie boicotează scrutinul. Guvernul a intensificat măsurile de securitate din ţară, în condiţiile în care erau aşteptate noi ciocniri cu activiştii de opoziţie.

CHILE

Pană de curent

O pană de curent uriaşă a aruncat în întuneric sâmbătă seară capitala Santiago şi mai multe regiuni din Chile timp de mai multe ore, afectând aproape zece din cele 17 milioane de chilieni, a anunţat Biroul naţional pentru situaţii de urgenţă. Electricitatea a revenit progresiv în cursul serii. 45% dintre gospodăriile afectate au început să fie, din nou, alimentate cu electricitate la circa două ore după începutul panei, la fel ca şi peste 90% din locuinţele din capitală. Pana a fost cauzată de o disfuncţionalitate în sistemul central de interconexiune. Cauza sa precisă este însă necunoscută. Pana a fost dublată de o problemă a sistemului informatic de recuperare, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată până în prezent. Autorităţile au precizat atunci că instabilităţile din reţea ar putea dura luni de zile.