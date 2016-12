BELGIA

11 români închişi

Tribunalul Corecţional din Bruxelles a condamnat, miercuri, 11 cetăţeni români la câte 18 luni de detenţie, pentru că au furat mai multe maşini de lux, de la aeroportul din capitala belgiană. Cei 11 au fost condamnaţi în lipsă, însă instanţa le-a dat o pedeapsă mai grea, din cauză că faptele datau din 2007. Tribunalul nu a cerut nici arestarea lor imediată. Potrivit Parchetului din Bruxelles, românii veneau cu avionul la Bruxelles, unde închiriau una sau mai multe maşini de lux, cu care plecau imediat în ţara lor de origine. Autoturismele erau vândute apoi pe piaţa neagră din România. Banda nu a operat numai pe aeroportul din Bruxelles, ci şi pe alte aeroporturi din Europa Occidentală.

GRECIA

Grevă generală la Atena

Capitala Greciei, Atena, a fost paralizată, ieri, de o grevă generală în transporturi, declanşată ca reacţie la noile măsuri de austeritate anunţate de Guvern, în speranţa evitării falimentului statului şi menţinerii în Zona Euro. Încetări ale lucrului au prevăzut şi profesorii şi angajaţii municipalităţii. Controlorii de trafic aerian au întrerupt activitatea, patru ore, companiile aeriene fiind obligate să îşi anuleze sau amâne zborurile. Sectorul public va fi în grevă în ziua de 5 octombrie, iar o grevă generală este prevăzută pentru 19 octombrie. Mişcările sociale reflectă furia, neîncrederea şi consternarea populaţiei în faţa noilor măsuri anunţate miercuri de Executiv. Guvernul socialist a decis reducerea pensiilor de peste 1.200 euro, trimiterea în şomaj tehnic a 30.000 salariaţi din sectorul public, până la sfârşitul anului şi scăderea pragului minim de impozitare. Grecia vrea să îşi convingă creditorii internaţionali, FMI, BCE şi Zona Euro, să deblocheze a şasea tranşă, de opt miliarde de euro, din împrumutul convenit în mai 2010, în lipsa căreia riscă să intre în încetare de plăţi în octombrie.

TURCIA

Seism

Un seism cu magnitudinea de moment 5,5 s-a produs ieri dimineaţă, în estul Turciei, anunţă institutul american de geofizică USGS. Cutremurul a avut loc la ora locală 6.22. Epicentul a fost localizat la 70 de kilometri vest de oraşul Erzincan şi la 500 de kilometri est de Ankara, la o adâncime de 4,4 kilometri. În martie 2010, un cutremur cu magnitudinea de moment 5,9, produs la o adâncime de 10 kilometri, a avut loc în estul Turciei, iar 42 de persoane au murit. Seismele sunt frecvente în Turcia, ţară traversată de mai multe falii seismice active. Două cutremure puternice, produse în august şi noiembrie 1999, s-au soldat cu circa 20.000 de morţi în nord-vestul industrial al ţării.

CEHIA

Austeritate

Guvernul de coaliţie de centru-dreapta ceh a adoptat un proiect de buget pentru anul 2012 ce prevede reduceri importante ale cheltuielilor de stat, a anunţat premierul ceh, Petr Necas. Guvernul lui Necas speră să reducă deficitul finanţelor publice, în 2012, la 3,5% din PIB, faţă de 4,2% în acest an. În 2013, deficitul ar putea ajunge la 2,9% din PIB, sub pragul de 3% fixat de criteriile de la Maastricht, iar în 2014, la 1,9% din PIB. Proiectul prevede un deficit bugetar de 105 miliarde de coroane (circa 4,23 miliarde de euro) în contextul unor venituri de 1.084 de miliarde de coroane şi al unor cheltuieli de 1.189 de miliarde de coroane. Deficitul ar urma să fie mai mic cu 30 de miliarde de coroane raportat la cel din acest an şi cu 51 de miliarde prin raport cu 2010. Pentru a intra în vigoare, proiectul va trebui ratificat de Parlament, unde coaliţia aflată la putere din 2010 dispune de o majoritate confortabilă de 115 fotolii din cele 200 disponibile în Camera Inferioară.

BULGARIA

Susţinere germană

Cancelarul german, Angela Merkel, îl susţine pe Rosen Plevneliev, candidatul partidului de centru-dreapta GERB, la preşedinţia Bulgariei. Merkel a avut, marţi seară, o întâlnire tete-a-tete cu Plevneliev, la Berlin. Formaţiunea premierului Boiko Borisov s-a lăudat în repetate rânduri cu relaţiile strânse cu Merkel şi cu partidul său, CDU. Merkel s-a întâlnit cu Plevneliev în marja unei conferinţe consacrate creşterii economice sustenabile, organizată la sediul CDU. Merkel i-ar fi dat asigurări lui Plevneliev că Bulgaria are o imagine foarte bună pe scena internaţională şi şi-a exprimat speranţa că Guvernul premierului Boiko Borisov va continua această tendinţă. În replică, Pleveneliev i-a mulţumit lui Merkel pentru susţinere şi pentru ajutorul acordat de Germania în lupta împotriva corupţiei şi infracţionalităţii, precum şi în domeniul economic. Pleveneliev este antreprenor în construcţii şi şi-a desfăşurat o mare parte din activitate în Germania. El a servit timp de doi ani în Ministerul bulgar pentru Dezvoltare Regională, înainte de a fi desemnat, luna aceasta, candidat GERB la alegerile prezidenţiale din 23 octombrie.

JAPONIA

Bilanţul taifunului

Taifunul Roke, care traversează teritoriul Japoniei de la nord la sud, a provocat moartea a nouă persoane iar alte opt sunt date dispărute, a anunţat, ieri, agenţia de presă Kyodo. În total, 1,2 milioane de persoane au primit ordin de evacuare. Circulaţia trenurilor de mare viteză şi a garniturilor de metrou a fost oprită, mai multe autostrăzi au fost închise iar peste 600 de zboruri au fost anulate. 1.984 de case au fost inundate, inclusiv unele din oraşul Onagawa din prefectura Miyagi, unde se află un adăpost temporar pentru victimele seismului şi tsunamiului din luna martie. Taifunul Roke a ajuns pe uscat miercuri după-amiază, lovind insula Honshu şi blocând eforturile de aducere sub control a centralei nucleare de la Fukushima. Există temeri că ploile torenţiale ar putea duce la o scurgere a apei radioactive de la Fukushima în mare sau în pânza freatică.

THAILANDA

Inundaţii mortale

Cel puţin 130 de persoane au murit în urma inundaţiilor produse în ultimele două luni, în Thailanda, a anunţat, miercuri seară, Guvernul de la Bangkok, care depune eforturi pentru a proteja capitala de efectele creşterii nivelului apelor. Premierul Yingluck Shinawatra a cerut forţelor armate să staţioneze nave cu motoarele pornite pe fluviul Chao Praya, care traversează capitala, în speranţa că mişcarea elicelor va accelera curenţii şi va facilita evacuarea apei. Inundaţiile au afectat iniţial nordul ţării, extinzându-se ulterior în 56 de provincii şi avariind locuinţele a 1,9 milioane de persoane.

SUA

”Veste formidabilă”

Eliberarea celor doi excursionişti americani care erau deţinuţi în Iran de doi ani sub acuzaţia de spionaj este o ”veste formidabilă”, a apreciat, miercuri, preşedintele american, Barack Obama. Cei doi americani, Shane Bauer şi Josh Fattal, ambii de 29 de ani, au ajuns miercuri seară la Muscat, capitala sultanatului Oman, care a intermediat eliberarea acestora. Preşedintele Obama a salutat, de asemenea, eforturile neobosite ale familiilor lor, în ultimii doi ani. Obama le-a mulţumit sultanului Qaboos din Oman, preşedintelui irakian, Jalal Talabani şi Guvernului elveţian, pentru rolul jucat în eliberara celor doi americani. Ambasada Elveţiei reprezintă interesele SUA în Iran, de când Washingtonul a rupt relaţiile diplomatice cu Teheranul, la scurt timp după revoluţia islamică din 1979. Shane Bauer şi Josh Fattal au fost condamnaţi de tribunalul revoluţionar din Teheran, în luna august, la câte 3 ani de închisoare, pentru pătrundere ilegală pe teritoriul ţării şi 5 ani pentru spionaj în favoarea unei agenţii americane. Cei doi şi americanca Sarah Shourd au fost arestaţi în iulie 2009, la graniţa cu Irakul, pe care au afirmat că au traversat-o din greşeală, după ce s-au rătăcit în munţii Kurdistanului irakian. Sarah Shroud a fost pusă în libertate în septembrie 2010, din motive medicale.