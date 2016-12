TURCIA

Explozie pe plajă

Un număr de 15 persoane au fost rănite, ieri, după ce o explozie s-a produs pe o plajă din staţiunea turcă Kemer. Plaja este chiar lângă hotelul Olympus, iar deflagraţia s-a produs în jurul orei locale 10.00, printre şezlonguri. Explozia a fost provocată de o grenadă, dar deocamdată circumstanţele acestui incident sunt sub investigaţie. Ambasada României la Ankara a confirmat că în acest incident doi cetăţeni români au fost răniţi. Dintre cele 15 victime, şapte sunt cetăţeni ruşi, iar restul norvegieni.

MAREA BRITANIE

Crimă feroce

Un român este dat în urmărire în Marea Britanie pentru a fi interogat în legătură cu moartea unui bărbat ucis într-o agresiune susţinută şi feroce la domiciliul său din Birmingham. Românul a fost identificat drept Florian Baboi şi este cunoscut în regiunea West Bromwich, locul unde a fost văzut ultima oară, şi sub porecla de Jildow. Are legături în West Midlands, dar şi la Londra. Este căutat urgent de poliţie pentru a fi interogat în legătură cu moartea lui David McArthur, un bărbat de 63 de ani ucis în bătaie la domiciliul său din Birmingham. Motivul pentru care victima a fost bătută nu se cunoaşte. Poliţia spune că există posibilitatea ca David McArthur să-l fi cunoscut pe agresor. Victima a fost descoperită după ce vecinii au devenit îngrijoraţi că bărbatul nu fusese văzut în timpul weekend-ului. Autopsia a conchis că bărbatul a fost ucis în bătaie şi a murit din cauza traumelor căpătate în timpul atacului. Presa locală a notat că este mai puţin obişnuit ca poliţia să dea publicităţii numele şi fotografia unui suspect în legătură cu un astfel de incident. Mai mult, poliţia a avertizat populaţia să nu se apropie de român, ci doar să semnaleze prezenţa lui.

AUSTRALIA

Români suspecţi

Doi presupuşi traficanţi români de heroină, un bărbat şi o femeie, au fost arestaţi săptămâna acesta la Perth, în Australia, poliţia suspectând că marfa vândută, de mare puritate, ar fi la originea morţii recente a opt persoane, între care un actor şi un artist plastic. Sindicatele române şi asiatice ale crimei organizate, care importă în Australia de Vest heroină de înaltă puritate şi metamfetamină, au primit săptămâna această o lovitură din partea poliţiei în două operaţiuni separate. În urma unor investigaţii ale brigăzii de crimă organizată din Australia de Vest, autorităţile au confiscat, la Perth şi Sydney, 680 de grame de heroină, cu o valoare de piaţă de aproape 500.000 de dolari, şi 1,2 kilograme de metamfetamină în valoare de peste 700.000 de dolari şi 10.000 de dolari bani gheaţă. Heroina va fi testată pentru a vedea dacă are legătură cu opt cazuri recente de deces provocat prin supradoză, înregistrate la Perth. Un bărbat de 45 de ani, de origine română, a fost arestat după ce poliţia l-a scos, miercuri, din maşina sa sub ameninţarea armei. Şi o româncă de 35 de ani a fost arestată vineri, tot la Perth. Ambii au fost puşi sub acuzare pentru diverse infracţiuni legate de traficul cu droguri. Arestările făcute sunt cele mai importante din ultimii doi ani în lupta împotriva traficanţilor şi alte anchete sunt în curs de desfăşurare.

UCRAINA

Furtună ucigaşă

Două persoane s-au înecat în timpul unei furtuni în Crimea, Ucraina. Este vorba despre doi tineri, un copil de 13 ani şi un bărbat de 26 de ani, care au intrat în apă în ciuda avertismentelor salvamarilor. Opt persoane au încercat să-i salveze pe cei doi, dar nu au reuşit să-l aducă la mal decât pe tânărul de 26 de ani, care însă nu şi-a mai recăpătat cunoştinţa şi a murit la spital. Adolescentul originar din Moscova a fost dat dispărut, autorităţile aşteptând acum ca marea să-i aducă trupul la mal.

BRAZILIA

Tramvai deraiat

Cinci persoane au murit şi cel puţin 27 sunt rănite după ce un tramvai a deraiat, sâmbătă, în centrul oraşului Rio de Janeiro, ce va găzdui Campionatul Mondial de Fotbal în 2014 şi Jocurile Olimpice din 2016. Inaugurat în 1896, tramvaiul din Rio este unul dintre cele mai vechi sisteme electrice de transport din America de Sud. A fost declarat monument naţional în 1988 şi imaginea sa este folosită extensiv în materialele promoţionale, care au ajutat Rio să intre în competiţia pentru Jocurile Olimpice din 2016. Tramvaiul care a deraiat sâmbătă a alunecat circa 50 de metri, apoi s-a izbit de un stâlp de iluminat. Accidentul s-a petrecut pe o linie de tramvai istorică, ce leagă centrul oraşului de cartierul Santa Teresa. Accidentul intervine la două luni după ce un turist francez a murit căzând dintr-un tramvai ce traversa un pod la Rio, dar autorităţile speră că aceste tragedii nu vor afecta turismul din oraş. Totuşi, linia de tramvai a fost suspendată până la stabilirea cauzelor accidentului. Tramvaiul este o atracţie populară, oferind imagini panoramice ale oraşului.

NIGERIA

Inundaţii

Cel puţin 20 de persoane au murit în sud-vestul Nigeriei din cauza inundaţiilor provocate de ploile torenţiale care afectează ţara de vineri. Cel mai afectat oraş este Ibadan, un important centru universitar, situat la 140 de kilometri la nord de Lagos, capitala economică a Nigeriei. Mii de persoane au rămas fără locuinţe.

INDIA

Grevă întreruptă

Militantul anticorupţie Anna Hazare a pus capăt grevei foamei începută în urmă cu 12 zile la New Delhi, un eveniment care a mobilizat o amplă mişcare socială şi a fost intens mediatizat. Anna Hazare, în vârstă de 74 de ani, a acceptat un pahar de suc de fructe din partea unei fetiţe de cinci ani. Gestul său intervine la o zi după ce parlamentarii indieni şi-au exprimat sprijinul pentru schimbările pe care militantul le propune în legislaţia anticorupţie a ţării. Totuşi, votul ca atare nu a avut încă loc. Anna Hazare declarase că nu va pune capăt grevei foamei până când nu va fi votată legea, dar doctorii au avertizat că starea sa de sănătate se deteriorează rapid. În cele 12 zile, militantul a pierdut şapte kilograme şi a refuzat să dea curs sfaturilor de a accepta să-i fie pusă o perfuzie pentru hidratare.

NIGERIA

Nou bilanţ

Atentatul comis vineri, la sediul ONU din Abuja, s-a soldat cu 23 de morţi şi 81 de răniţi, conform unui nou bilanţ comunicat în capitala Nigeriei de un purtător de cuvânt al Naţiunilor Unite. „Este un atac contra păcii mondiale şi împotriva umanităţii întrucât cei care lucrează aici provin din diferite ţări\'” a afirmat secretarul general adjunct al ONU Asha-Rose Migiro, după ce a efectuat, ieri, o vizită la locul „şocantului incident”, după cum s-a exprimat acesta. Atacul sinucigaş a fost revendicat de un bărbat care susţine că este purtător de cuvânt al sectei islamiste Boko Haram. Preşedintele ţării, Goodluck Jonathan, care a vizitat sâmbătă sediul avariat al ONU din Abuja, a refuzat să facă vreo referire la autorii atentatului.