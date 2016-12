MAROC

Accident aviatic

78 de persoane au murit şi trei au fost rănite grav, ieri, după ce un avion militar de tip Hercule C-130 s-a prăbuşit la Guelmin, în sudul Marocului. Avionul s-a prăbuşit într-o zonă muntoasă, iar cauzele accidentului nu se cunosc deocamdată, dar în zonă fusese semnalată ceaţă. Aeronava s-a ciocnit de un perete muntos în timp ce se pregătea să aterizeze pe aeroportul militar aflat la opt kilometri de oraşul Guelmin, un oraş aflat în vecinătatea deşertului. Avionul venea din sud, de la Dakhla, şi trebuia să ajungă la Kenitra, în nord-vest. Avioanele de acest tip sunt folosite de armata marocană să transporte trupele, dar şi familiile lor. Este cel mai grav accident petrecut în Maroc, în ultimele decenii.

GERMANIA

Epidemie încheiată

Centrul naţional de prevenire a maladiilor a anunţat că epidemia mortală de E.coli enterohemoragică este declarată încheiată în Germania. Institutul Robert Koch a anunţat că nimeni nu s-a mai îmbolnăvit de ECEH în ultimele trei săptămâni, perioada de incubare a bolii. În total, de la izbucnirea epidemiei de ECEH au existat 52 de morţi la nivel mondial, dintre care 50 în Germania şi câte unul în SUA şi Suedia. Tulpina de E.coli a provocat un număr neobişnuit de mare de cazuri cu complicaţii severe care pot duce la blocaj renal. Nu mai puţin de 4.321 de persoane s-au îmbolnăvit de ECEH în Germania, dintre care 825 au dezvoltat complicaţii. Încă circa 140 de cazuri s-au înregistrat în alte 15 ţări.

BULGARIA

Sancţiuni

Patru judecători de la Tribunalul Sofia vor fi vizaţi de sancţiuni disciplinare, iar alţi patru magistraţi vor primi avertismente, pentru întârzieri nerezonabile în procedurile judiciare, a anunţat Inspectoratul Consiliului Judiciar Suprem al ţării. Verificările au fost făcute în perioada 1 ianuarie 2010 - 16 iunie 2011. Trei judecători, Emilia Koleva, Andrei Anghelov şi Atanas Atanasov, vor fi lăudaţi pentru excelenţă în îndeplinirea atribuţiilor. Un judecător va fi raportat Consiliului în urma eşecurilor repetate de a rezolva problema proceselor amânate fără motiv, în pofida avertismentelor şi sancţiunilor impuse anterior. Raportul Comisiei Europene privind progresele în reforma justiţiei, lupta anticorupţie şi lupta împotriva crimei organizate, dat publicităţii săptămâna trecută, a fost destul de critic în ceea ce priveşte Bulgaria, căreia i se cer mai multe eforturi şi i se semnalează o serie de eşecuri.

LIBIA

Ambasadă recâştigată

Personalul diplomatic al ambasadei libiene la Sofia, condus de Ibrahim al-Furis, persona non grata în Bulgaria începând din 25 iulie, a preluat controlul asupra clădirii şi a anunţat că se alătură forţelor rebele. Grupul de diplomaţi a coborât drapelul libian, a distrus un portret al lui Khaddafi şi a luat sigiliul misiunii şi cutia cu bani. Şeful interimar al ambasadei libiene şi secretarul său au fost reţinuţi temporar pentru că au refuzat să îl denunţe pe colonelul Khaddafi. Angajaţii bulgari ai misiunii nu şi-au oprit activitatea şi nu au primit informaţii despre ce urmează să se întâmple. Ministerul bulgar al Afacerilor Externe a explicat că decizia de a-l declara pe al-Furis persona non grata nu a fost luată pentru că el s-a alătura rebelilor de la Benghazi, ci în baza articolului 9 al Convenţiei de la Viena. Articolul 9 al Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice afirmă că o ţară gazdă poate notifica oricând şi fără să fie obligată să explice că şeful misiunii sau orice membru al echipei diplomatice a misiunii este persona non grata. Între timp, autorităţile bulgare au suspendat contactul cu ambasada libiană la Sofia, până când situaţia se clarifică.

SUA

Sentinţă pe viaţă

Un bărbat care a mărturisit că a împuşcat doi soldaţi în faţa unui centru de recrutare din Arkansas a pledat vinovat şi a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Abdulhakim Muhammad a pledat vinovat de crimă şi tentativă de crimă, în urma incidentului armat din 2009. Acesta a încheiat luni un acord cu procurorii, pentru a evita pedeapsa cu moartea. Bărbatul de 23 de ani l-a ucis pe soldatul Williams Andrew Long şi l-a rănit pe Quiton Ezeagwula, care îşi finalizase recent stagiul de pregătire. Abdulhakim Muhammad a recunoscut că a mers cu maşina la centrul de recrutare din capitala statului federal Arkansas, Little Rock, şi i-a împuşcat cu o puşcă de asalt pe cei doi, în timp ce aceştia fumau în faţa clădirii. Ulterior, le-a spus autorităţilor că ar fi ucis mai mulţi soldaţi, dacă ar fi avut ocazia. Carlos Bledsoe şi-a luat numele Abdulhakim Muhammad după ce s-a convertit la Islam, în timpul colegiului. Nu avea, însă, aparent, legături cu grupări teroriste.

KOSOVO

Forţe speciale

Kosovo a desfăşurat forţe speciale ale poliţiei în nordul regiunii, unde populaţia majoritar sârbă se opune embargo-ului impus de Priştina produselor din Serbia, provocând reacţia Belgradului, care a informat ONU, UE şi NATO, avertizând că există riscul escaladării violenţelor. Poliţia kosovară afirmă că a preluat controlul asupra unuia dintre cele două posturi de frontieră din regiune, dar locuitorii din zonă au blocat drumul care duce spre celalalt punct de trecere. Cele două posturi de frontieră au fost atacate şi incendiate în momentul proclamării independenţei Kosovo, în luna februarie 2008, iar autorităţile kosovare nu mai exercită din acel moment niciun control în zonă. Oficialii de la Priştina a decis săptămâna trecută să interzică toate importurile din Serbia şi a impus o taxă de 10% pentru produsele provenind din Bosnia-Herţegovina. Cele două ţări blochează exporturile kosovare, după ce autorităţile de la Priştina şi-au declarat unilateral independenţa în februarie 2008, noul stat fiind recunoscut până în prezent de 76 de ţări, printre care SUA şi majoritatea statelor membre UE. Cei aproximativ 60.000 de etnici sârbi care trăiesc în nordul Kosovo nu recunosc statul kosovar şi continuă să considere Belgradul drept capitală.

Incidentele intervin într-un moment în care Belgradul şi Priştina au început discuţii privind viitorul Kosovo, iar o nouă întâlnire între cele două părţi este programată în septembrie. Serbia exportă spre Kosovo mărfuri în valoare de 260 de milioane de euro, în timp ce exporturile kosovare spre Serbia sunt neglijabile.