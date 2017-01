SUA

Incident aerian

Avioane de vânătoare au escortat un avion de pasageri în apropierea oraşului Washington D.C., după ce pilotul a raportat un atac la bord, ca urmare a unui incident între doi pasageri, în cursul nopţii de duminică spre luni. Totul s-a petrecut la bordul unui avion al United Airlines care decolase spre Ghana, cu 144 de pasageri la bord. Imediat după decolare, a intervenit un incident între doi pasageri, după ce unul dintre ei şi-a reglat scaunul, lovindu-l pe celălalt. Pentru despărţirea celor doi au intervenit o însoţitoare de bord şi un alt pasager, dar incidentul a fost raportat pilotului, care, auzind scandalul, a decis să revină pe aeroportul de origine. După 11 septembrie 2001, piloţii au devenit foarte precauţi, raportând orice incident violent de la bord, iar avioane de vânătoare sunt trimise imediat pentru escortarea oricărei aeronave care se confruntă cu probleme, de teama unor noi atentate.

UCRAINA

Cazuri de holeră

Serviciul rus pentru protecţia consumatorului din regiunea Rostov a înăsprit controalele la frontiera cu Ucraina, după izbucnirea unei epidemii de holeră în regiunea învecinată, Doneţk. Patru cazuri de holeră au fost înregistrate în oraşul ucrainean Mariupol, la 50 de kilometri de graniţa cu Rusia, la sfârşitul lunii mai. Toate victimele s-ar fi îmbolnăvit după ce au consumat peşte dintr-un râu din zonă. Şeful serviciului rus pentru protecţia consumatorului a spus că se îndoieşte că peştele a fost sursa contaminării şi a sugerat că bacteria Vibrio cholerae se transmite, probabil, prin sistemul de furnizare a apei. Holera s-a răspândit întotdeauna prin apă. Niciodată prin mâncare, a adăugat el.

TURCIA

Proteste mortale

Cel puţin un protestatar a murit şi o gardă de corp a premierului turc a fost rănită, în urma unor ciocniri care au izbucnit la un miting de campanie, marţi, cu două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Turcia. Violenţele s-au înregistrat în oraşul Hopa de la Marea Neagră, unde premierul Recep Tayyip Erdogan a ţinut un discurs. Televiziunea a arătat cum protestatarii aruncau cu pietre şi luau cu asalt baricadele poliţiei, în timp ce forţele de securitate făceau uz de gaze lacrimogene şi tunuri cu apă. Un medic a confirmat că un protestatar a suferit un infarct şi a murit. Însă, opoziţia a acuzat partidul premierului, AKP, că este responsabilă pentru moartea protestatarului. Mai târziu, câţiva manifestanţi a aruncat cu pietre în autobuzul de campanie al premierului. Una din pietre a lovit o gardă de corp, care a fost spitalizată. La un alt miting de campanie, premierul i-a numit pe protestatari ”bandiţi”. Potrivit sondajelor, partidul premierului va obţine un nou mandat la alegerile din 12 iunie. Partidul este la putere din 2002.

MAREA BRITANIE

Explozie în Gibraltar

14 persoane, dintre care 12 pasageri ai unui vas de crozieră, au fost rănite într-o explozie şi un incendiu produse în portul britanic Gibraltar, a anunţat Guvernul. Deflagraţia a avut loc la principalul depozit de combustibil din teritoriu, în partea de nord a portului. Capacul unui rezervor de combustibil a fost aruncat în aer. Doi sudori spanioli care lucrau la rezervor au fost răniţi, iar unul este în stare gravă. Turiştii - 11 răniţi uşor şi unul cu o mână fracturată - au fost trataţi la bordul vasului Independence of the Seas. Poliţia anchetează cauzele incidentului. Flăcările incendiului provocat de explozie au ajuns la câţiva metri înălţime, iar fum gros şi negru a acoperit portul. Vasul Independence of the Seas era acorat în apropiere şi a fost nevoit să iasă în larg, pentru siguranţă. Vaporul ajunsese marţi dimineaţă în Gibraltar, în cadrul unei croziere de 15 zile. Potrivit autorităţilor, explozia a fost provocată, probabil, de o scânteie sărită în timpul operaţiunilor de sudură. Incendiul la depozit a continuat în noaptea de marţi spre miercuri, iar Radio Gibraltar a anunţat că au fost auzite noi explozii. Poliţia a avertizat că este posibil ca rezervoarele de combustibil din apropiere să se supraîncălzească. Gibraltar este un teritoriu britanic de 6,5 kilometri pătraţi, cu o populaţie de circa 30.000 de oameni, în sudul Spaniei.

YEMEN

Bilanţ tragic

Cel puţin 40 de persoane au fost ucise în noaptea de marţi spre miercuri, la Sanaa, capitala Yemenului. Forţele de securitate se luptă cu susţinătorii şeicului Sadiq al-Ahmar, şeful unei uniunii tribale, după ce un armistiţiu a eşuat. Părţile se acuză reciproc de încălcarea acordului. Yemenul se confruntă cu din ce în ce mai multe proteste, după ce preşedintele Ali Abdullah Saleh a refuzat să demisioneze. ONU a cerut părţilor să găsească o soluţie paşnică, subliniind că vărsarea de sânge trebuie oprită. Marţi, ONU a anunţat că peste 50 de persoane şi-au pierdut viaţa în protestele din oraşul yemenit Taiz, începând de duminică.

IRAN

Înmormântare dublă

Fiica disidentului iranian Ezatollah Sahabi, care a murit marţi, a decedat la înmormântarea tatălui ei, au scris, ieri, mai multe site-uri iraniene. Haleh Sahabi a fost eliberată din închisoare marţi, pentru a se putea duce la înmormântarea tatălui ei. Site-urile de opoziţie spun că ea a căzut când poliţia a încercat să disperseze mulţimea care se strânsese la funeralii şi că a suferit un infarct. Sahabi a murit din cauza unui atac cerebral, marţi, într-un spital din Teheran, la vârsta de 81 de ani. Fiica sa avea 57 de ani.

CHILE

Seism puternic

Un seism de 6,3 grade s-a produs în Chile, ieri, a anunţat Institutul american de Geofizică. Epicentrul a fost localizat la 98 kilometri sud-vest de Concepcion, la o adâncime de 47 kilometri. Deocamdată nu exuistă informaţii despre victime sau pagube. Seismul a fost simţit în regiunea din Chile devastată anul trecut de un cutremur. La 27 februarie 2010, Chile a fost lovit de un seism care s-a soldat cu 700 de morţi. Seismologiii estimează că seismul din 2010 a fost atât de puternic încât ar fi scurtat durata zilei cu 1,26 microsecunde.

RUSIA

Sprijin belgian

Forţele de ordine belgiene au contribuit la arestarea presupusului asasin al jurnalistei ruse de investigaţii Anna Politkovskaia, a anunţat Comitetul rus de Investigaţii. Agenţiile de securitate din Belgia, unde acuzatul se ascunsese înainte, au contribuit la reţinerea lui Mahmudov. El a fost nevoit să părăsească Belgia, după ce forţele de ordine din ţară au intensificat operaţiunile de căutare a sa. Anna Politkovskaia, jurnalistă la ”Novaia Gazeta” şi opozantă a Kremlinului, a fost împuşcată la Moscova, în 2007. Deocamdată, nicio persoană nu a fost condamnată în acest caz. Trei suspecţi au fost arestaţi şi eliberaţi din lipsă de probe. La un moment dat s-a spus că asasinatul ar fi fost comandat de un politician din Rusia.

SIRIA

Amnistie generală

Preşedintele sirian, Bashar al-Assad, a dat un decret de amnistie generală, măsură descrisă, însă, drept superficială de liderii opoziţiei. Potrivit preşedintelui, amnistia vizează toată mişcările politice, inclusiv Fraţii Musulmani, aflaţi în afara legii. Măsura intervine după luni de proteste faţă de regimul lui Assad, reprimate violent. Potrivit activiştilor pro-democraţie, peste 1.000 de persoane au fost ucise şi 10.000 arestate. De asemenea, Guvernul a oferit o serie de concesii politice, însă manifestanţii le-au descris drept ”cosmetice”. Anunţul privind amnistia a intervenit după ce cel puţin trei persoane ar fi fost ucise marţi, în ciocnirile dintre forţele de securitate şi protestatari. Potrivit unui jurnalist britanic aflat în prezent în Siria, amnistia nu se va aplica, probabil, în cazul miilor de manifestanţi arestaţi în ultimele săptămâni.

JAPONIA

Reacţie exemplară

Reacţia Japoniei la accidentul de la centrala nucleară Fukushima a fost exemplară dar riscurile de tsunami au fost subestimate, a apreciat, ieri, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), cerând independenţa autorităţii nipone de reglementare în domeniul nuclear. Aceste comentarii sunt conţinute într-un raport preliminar remis Guvernului japonez, de un grup de experţi ai AIEA, care a încheiat o misiune de anchetă de o săptămână asupra centralei nucleare Fukushima Daiichi, devastată de un seism şi un tsunami uriaş, care au afectat nod-estul Japoniei la 11 martie. Alimentarea electrică a complexului atomic a fost întreruptă de un val de 14 metri înălţime, oprind sistemele de răcire a reactoarelor, ceea ce a provocat o serie de explozii şi o topire parţială a combustibilului nuclear. Experţii AIEA s-au declarat profund impresionaţi de devotamentul muncitorilor japonezi în faţa acestui accident nuclear fără precedent şi au calificat drept exemplară reacţia Japoniei.