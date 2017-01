BELGIA

Explozii la Ikea

Trei explozii s-au produs în noaptea de luni spre marţi, în magazine Ikea din oraşul belgian Gent, în Lille, nordul Franţei şi Eindhoven, în Olanda. Nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. Prima explozie s-a produs într-un magazin Ikea din Gent. În urma unui mesaj de avertizare, două dispozitive au explodat în depozit. Mai târziu, o explozie s-a produs la un magazin din Eindhoven, iar a treia explozie s-a produs lângă Lille. Poliţia belgiană şi olandeză anchetează posibile legături între cazuri.

JAPONIA

Explozie la Fukushima

O explozie puternică s-a produs la unitatea 4 a centralei nucleare de la Fukushima, ieri dimineaţă. Nu s-au înregistrat răniţi şi nici vreo creştere a nivelului de radiaţii. Explozia s-a produs în apropierea unui buldozer controlat, care curăţa deşeuri radioactive. Fukushima a fost grav avariată de seismul şi tsunami-ul din 11 martie.

FRANŢA

Jandarmi ucigaşi

Luni, un autoturism al Jandarmeriei a lovit în plin un grup de elevi de şcoală primară, la Joué-les-Tours, provocând moartea unei fetiţe de 8 ani şi rănirea a 16 copii, dintre care şase se află în stare gravă. Şoferul Jandarmeriei a pierdut controlul asupra volanului la un sens giratoriu, lovind un grup de 25 de persoane, dintre care 23 erau copii cu vârste între 6 şi 11 ani care mergeau pe trotuar, spre terenul de sport. Luni seară, circa o sută de persoane s-au adunat la locul accidentului, pentru un marş în tăcere. Jandarmul care se afla la volan a fost plasat în arest provizoriu. El a afirmat că a pierdut controlul volanului, dar nu a putut furniza mai multe explicaţii. Potrivit Jandarmeriei, în urma analizelor prelevate s-a stabilit că şoferul nu băuse şi nu avea droguri în sânge.

RUSIA

Presupus asasin arestat

Un bărbat suspectat că ar fi asasinat-o pe jurnalista Anna Politkovskaia a fost arestat ieri. Rustam Mahmudov a fost arestat în Cecenia şi a fost dus la Moscova, a spus avocatul său. Anna Politkovskaia, jurnalistă la ”Novaia Gazeta” şi opozantă a Kremlinului, a fost împuşcată la Moscova, în 2007..Deocamdată, nicio persoană nu a fost condamnată în acest caz. Trei suspecţi au fost arestaţi, dar eliberaţi din lipsă de probe. La un moment dat s-a spus că asasinatul ar fi fost comandat de un politician din Rusia.

GERMANIA

Diplomat arestat

Un diplomat german a fost arestat la Berlin, fiind suspectat că a fost implicat în traficul cu fiinţe umane pentru Dubai, a anunţat, ieri, un procuror. Oficialul de 40 de ani conducea departamentul de vize al consulatului german din Dubai. Procurorul a spus că bărbatul este acuzat că a ajutat o bandă care aducea persoane din Afganistan în Germania, ignorând regulile de imigraţie.

BRAZILIA

Cadavre recuperate

75 de cadavre au fost găsite în carcasa avionului Air France prăbuşit în apele Braziliei, în urmă cu doi ani, a anunţat vicepreşedintele asociaţiei victimelor accidentului. Victimele nu au fost identificate, deocamdată. Avionul Air France 447 s-a prăbuşit în Atlantic, la 1 iunie 2009, toate cele 228 de persoane aflate la bord pierzându-şi viaţa. Resturile avionului au fost găsite anul acesta. Multe dintre cadavre se află încă în fuselaj şi doar circa 50 de cadavre au fost recuperate imediat după accident. ”Personal, aş fi preferat ca aceste cadavre să fie lăsate pe fundul mării”, a spus vicepreşedintele asociaţiei, care se opune recuperării cadavrelor.

AFGANISTAN

Avertisment prezidenţial

Preşedintele afgan, Hamid Karzai, a declarat ieri că nu mai pot fi permise raidurile NATO asupra caselor civililor. Cel puţin nouă persoane, printre care femei şi copii, au murit într-un raid NATO în Helmand, duminică. ”Dacă aceste raiduri vor continua, atunci prezenţa forţelor se va schimba dintr-un război împotriva terorismului la forţă de ocupaţie”, a spus Karzai. NATO a declarat că astfel de raiduri au loc numai cu aprobarea Guvernului afgan.

SUA

Afacerist egiptean arestat

Un om de afaceri egiptean a fost arestat la New York, sub acuzaţia că ar fi agresat sexual o cameristă, în hotelul de lux Pierre. Mahmoud Abdel Salam Omar, fost director al Băncii din Alexandria şi, în prezent, preşedinte al companiei El-Mex Salines, este acuzat că a agresat sexual o cameristă de culoare, în vârstă de 44 de ani, în camera lui de hotel. Omar este în arest preventiv, sub acuzaţia de hărţuire şi agresiune sexuală. Ziarul ”New York Daily News” a dezvăluit că omul de afaceri i-ar fi atins sânii cameristei şi ar fi pipăit-o. Cazul aminteşte de cel al fostului director FMI, Dominique Strauss-Kahn, de 62 de ani, acuzat de tentativă de viol şi agresarea sexuală a unei cameriste la Hotelul Sofitel din New York.

CHILE

Seism moderat

Un seism cu magnitudinea de 5,7 grade pe Scara Richter a afectat, luni, localitatea Colchane, situată în nordul Republicii Chile, la frontiera cu Bolivia. Nu au fost semnalate victime sau pierderi materiale. Seismul s-a produs la o adâncime de 285,2 kilometri. Potrivit Institutului de Geofizică al Universităţii Chile, mişcarea telurică s-a simţit la ora locală 13.29 iar epicentrul său s-a aflat la 130 kilometri sud-est de Colchane şi la 1.996 kilometri nord-est de Santiago de Chile.

GRECIA

TVA redus

Reprezentanţii FMI, UE şi Băncii Centrale Europene au acceptat scăderea taxei pe valoare adăugată cu trei procente în Grecia, în încercarea de a obţine un consens politic mai larg pentru măsurile de austeritate, a relatat, ieri, cotidianul elen ”Imerisia”. Astfel, TVA va scădea de la 23% la 20%, pentru o serie de produse (îmbrăcăminte, încălţăminte, telecomunicaţii, servicii, mobilă, articole de uz casnic), respectiv de la 13% la 10%, pentru alte mărfuri (alimente, băuturi nealcoolice, electricitate, gaz, bilete). Măsura ar urma să dea un respiro pieţei afectate de recesiune şi de reducerea consumului. Pierderea de venituri, ca urmare a reducerii TVA, ar urma să fie acoperită parţial prin trecerea unor servicii din categoria celor cu un TVA mai mic la cele cu TVA mai mare. La sfârşitul săptămânii trecute, principalele partide politice de la Atena nu au căzut de acord asupra noilor măsuri de austeritate propuse de Guvern împreună cu autorităţile financiare internaţionale. Grecia este pe punctul de a nu primi următoarea tranşă din împrumutul de la FMI, pentru că nu şi-a atins ţintele stabilite. Confruntată cu un deficit bugetar uriaş, Grecia a împrumutat, anul trecut, de la FMI şi UE, 110 miliarde de dolari, în schimbul promisiunii unor măsuri de austeritate care au generat ample mişcări sociale de protest.

BRAZILIA

Eradicarea sărăciei extreme

Preşedintele Băncii Mondiale (BM), Robert Zoellick, a început, ieri, o vizită în Brazilia, pentru a discuta cu autorităţile braziliene modalităţile în care instituţia poate sprijini în continuare programul de eradicare a sărăciei extreme. În ultimul deceniu, Brazilia a reuşit să ridice peste pragul sărăciei extreme 20 de milioane de oameni şi a pus bazele unui sistem economic care asigură o creştere puternică şi a dovedit capacitatea de a rezista crizei mondiale, subliniază BM. Recent, Brazilia a încheiat cu BM un acord pentru preplata sumei de 3,1 miliarde USD din datoria ţării, iar Brazilia se apropie de pragul maxim pentru împrumuturile acordate de BM, respectiv de 16,5 miliarde de dolari. În timpul vizitei în Brazilia, care va dura până pe 3 iunie, Zoellick se va întâlni cu preşedintele Braziliei, Dilma Roussef, cu fostul preşedinte al SUA, Bill Clinton şi cu primarul New York-ului, Michael Bloomberg. Conform BM, 1,4 miliarde de oameni, (25,7% din populaţia lumii) trăiau, în 2005, cu mai puţin de un dolar pe zi. BM şi-a propus ca în 2015, numărul celor care trăiesc în sărăcie extremă să se reducă la jumătate faţă de cifra din 2005.