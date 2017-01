TURCIA

Atentat

Explozia unei bombe formate dintr-un exploziv de putere medie şi amplasată pe o motocicletă a provocat, ieri, rănirea a şapte persoane, între care un poliţist, la Istanbul, în cartierul Ettiler. Explozia a provocat pagube în împrejurimi. Două autobuze, un taxi şi un autoturism au fost imobilizate, având geamurile sparte, în perimetrul de securitate instalat de poliţie, în eventualitatea unei noi explozii. Incidentul are loc cu cel puţin trei săptămâni înainte de alegerile legislative prevăzute pentru 12 iunie. Mai multe grupări armate, kurde, islamiste şi de extremă stânga au comis deja atentate la Istanbul.

RUSIA

Muniţii în flăcări

Autorităţile ruse au început, ieri, evacuarea locuitorilor din preajma unui depozit de muniţii care a luat foc în localitatea Urman din Başkortostan, în centrul Rusiei. Potrivit unor informaţii, explodau proiectile de 120 de milimetri, care săreau în toate direcţiile, însă din fericire nu s-au înregistrat victime.

INDIA

Tragedie aeriană

Zece persoane au murit după ce un avion folosit ca ambulanţă aeriană, pentru a transporta un pacient la un spital din New Delhi, s-a prăbuşit miercuri seară, într-o zonă rezidenţială de la periferia capitalei indiene. Pilotul avionului a pierdut controlul în urma unei furtuni de praf şi s-a prăbuşit de la circa 2.440 de metri. Avionul avea şapte pasageri la bord şi s-a prăbuşit la puţin timp după decolare, peste un imobil de locuinţe din oraşul Faridabad, în apropiere de New Delhi. În urma impactului avionul s-a rupt în două şi a luat foc, provocând avarii însemnate imobilului. La mai multe ore de la prăbuşire, coada avionului era încă pe acoperişul clădirii iar motorul putea fi văzut pe o alee din apropiere. Toţi cei şapte pasageri aflaţi la bordul avionului au murit, la fel ca şi trei oameni aflaţi în imobilul lovit. Alte două persoane au fost rănite. Avionul îl transporta pe un om de afaceri grav bolnav, din oraşul Patna la un spital din New Delhi. Din echipaj făceau parte doi piloţi, doi medici şi un asistent.

MEXIC

Masacru

Un schimb de focuri între bande rivale din nordul Mexicului s-a soldat cu moartea a 28 de persoane. Incidentul a avut loc miercuri, într-o intersecţie din oraşul Nayarit, pe coasta Pacificului. Poliţia ancheta iniţial o răpire, când a fost alertată de schimbul de focuri din zonă. Forţele de ordine au descoperit 28 de cadavre şi patru persoane rănite atunci când au ajuns la faţa locului. Circa 10 maşini erau abandonate în zonă. Peste 34.000 de persoane au murit în Mexic, de când preşedintele Felipe Calderon a lansat o operaţiune amplă împotriva cartelurilor de droguri, în decembrie 2006. În statul Nayarit este prezent unul din cele mai puternice carteluri de droguri din Mexic, Sinaloa, condus de cel mai căutat om din ţară, Joaquin Shorty Guzman.

CHINA

Atentate

Trei explozii s-au produs în faţa unor clădiri guvernamentale din provincia chineză Jiangxi, două persoane fiind ucise şi şase rănite. Potrivit unor informaţii neconfirmate, maşini-capcană au fost detonate în faţa birourilor procurorului general şi biroului pentru alimente şi medicamente. A treia explozie s-a produs la un birou al administraţiei locale. Oficialii anchetează cauza exploziilor. Cel puţin o maşină a fost distrusă şi alte 10 au fost avariate. O sursă guvernamentală a declarat că un fermier care ar fi dorit să se răzbune pe stat este suspectat că s-ar fi aflat în spatele exploziilor. Luna aceasta, peste 40 de persoane au fost rănite într-un atac cu bombă la o bancă, atac comis de un fost angajat.

AUSTRIA

Controale la frontieră

MAE informează cetăţenii români că începând cu data de 4 iunie (ora 00.00) până în data de 9 iunie 2011 (ora 23.59) vor fi reintroduse temporar controale la frontierele terestre, aeriene şi fluviale ale Austriei. Autorităţile austriece au luat această măsură pentru a organiza, în condiţii de securitate optime, lucrările Forumului Economic Mondial (Viena, 8-9 iunie 2011). Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne este în conformitate cu prevederile acquis-ului Schengen, precizează MAE.

GEORGIA

Proteste violente

Poliţia georgiană a folosit gaze lacrimogene, gloanţe de cauciuc şi tunuri de apă pentru a dispersa, în cursul nopţii de miercuri spre joi, câteva sute de demonstranţi care cereau demisia preşedintelui Mihail Saakaşvili. Demonstraţiile împotriva preşedintelui georgian au început sâmbătă, dar nu au reuşit să atragă mai mult de câteva mii de persoane. Liderii protestatarilor, încercând să atragă mai multă atenţie asupra demonstraţiei, au încercat să mute mulţimea din faţa parlamentului într-o piaţă din apropiere, unde în cursul zilei urma să aibă loc o paradă cu prilejul Zilei Independenţei. Cum autorizaţia de protest expira miercuri la miezul-nopţii, cu câteva minute înainte de ora limită poliţia a intervenit în forţă împotriva celor circa 1.500 de demonstranţi, folosindu-se de gaze lacrimogene, tunuri cu apă şi chiar de gloanţe de cauciuc. 18 poliţişti au fost răniţi în urma ciocnirilor, dintre care unul grav. Unul dintre liderii opoziţiei, fosta campioană mondială la şah Nona Gaprindaşvili, a declarat că zeci de demonstranţi au fost arestaţi.

POLONIA

Cer închis

Din motive de securitate, spaţiul aerian al Varşoviei va fi închis temporar pe parcursul prezenţei preşedintelui SUA la summit-ul liderilor central şi est-europeni. Deasupra capitalei poloneze vor putea zbura doar elicopterele forţelor de securitate şi cele care asigură transportul răniţilor către unităţile spitaliceşti. Astăzi şi mâine, Varşovia va găzdui cel de-al XVII-lea summit al ţărilor din Europa Centrală şi de Est. Obama se va întâlni mai întâi cu participanţii la summit, iar mâine va avea convorbiri cu preşedintele polonez, Bronislaw Komorowski şi cu premierul Donald Tusk. În timpul vizitei lui Obama, va fi restricţionat şi accesul către toate punctele de interes şi în special către hotelurile unde vor fi cazate oficialităţile. Obama, la fel ca şi alţi preşedinţi ai SUA care au vizitat Polonia, va sta la hotelul Marriott.

SPANIA

Reţea anihilată

Poliţia spaniolă a dejucat vânzarea de elicoptere şi alte echipamente militare Iranului şi Venezuelei, a anunţat, ieri, poliţia. Poliţia a arestat cinci oameni de afaceri spanioli, care acţionau sub acoperirea unei societăţi pentru repararea echipamentelor de zbor. De asemenea, au fost arestaţi trei iranieni. Iranienii veniseră în Spania pentru a primi nouă elicoptere militare americane Bell-212, folosite pentru transportarea trupelor şi armelor. Vânzarea lor către Iran ar fi încălcat sancţiunile ONU împotriva acestei ţări. Elicopterele erau ţinute în hangare lângă Mardid şi Barcelona, unde urmau să fie dezmembrate pentru transportul către Iran. Reţeaua este suspectată şi că pregătea vânzarea către Venezuela a unor de piese de schimb pentru elicoptere militare. Echipamentele confiscate sunt în valoare totală de 100 de milioane de euro.

YEMEN

Diplomaţi evacuaţi

SUA au anunţat, miercuri, că au ordonat familiilor personalului lor diplomatic şi angajaţilor neesenţiali să părăsească Yemenul. Această decizie intervine în timp ce preşedintele Barack Obama i-a cerut de la Londra preşedintelui yemenit, Ali Abdallah Saleh, să renunţe la putere. Confruntări violente au loc de luni la Sanaa, între forţele loiale preşedintelui contestat şi membri de trib înarmaţi, soldate cu cel puţin 44 de morţi în trei zile. Acestea au determinat închiderea aeroportului.

R. MOLDOVA

Inaugurare la Ungheni

Biroul Consular al României la Ungheni a fost inaugurat ieri, în prezenţa ministrului Afacerilor Externe, Teodor Baconschi şi a omologului său din R. Moldova, Iurie Leancă. Aproximativ o sută de persoane au participat la ceremonia de inaugurare. Scopul acestui birou este de a servi cât mai bine locuitorilor din regiune, ca şi în cazul consulatelor de la Cahul şi Bălţi (inaugurate în iulie 2010). Iurie Leancă a arătat că Biroul consular de la Ungheni va avea un rol important, nu doar prin eliberarea permiselor de mic trafic la frontieră, dar şi pentru stimularea circulaţiei persoanelor, schimburile culturale şi umanitare, precum şi dezvoltarea comerţului în regiunea de frontieră. Iniţial, Biroul Consular de la Ungheni eliberează doar permise de mic trafic, iar primele permise au fost acordate imediat după inaugurare.

SUA

Rusia cere explicaţii

Moscova vrea ca SUA să-şi precizeze intenţiile legate de defăşurarea de baze aeriene în Polonia, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei ruse. Barack Obama este aşteptat, astăzi, la Varşovia. Potrivit presei poloneze, el va anunţa intenţia de transferare în Polonia a trei escadroane de avioane F-16, care acum se află la Aviano, în Italia.