ITALIA

Deţinut român în greva foamei de 47 de zile

Consulatul General de la Milano a solicitat autorităţilor locale instituirea măsurii extraordinare a tratamentului sanitar obligatoriu asupra cetăţeanului român Florin Istrati, care se află în greva foamei de 47 de zile, în penitenciarul Bollate din Milano, pentru viol şi proxenetism. Consulatul General al României la Milano are în atenţie cazul cetăţeanului român aflat în greva foamei, a precizat, ieri, directorul general al Departamentului Comunicare din MAE, Doris Mircea. Ea a adăugat că cetăţeanul român beneficiază de asistenţa consulară, medicală şi juridică corespunzătoare în astfel de cazuri. O condamnare pentru o faptă comisă acum 17 ani l-a determinat pe român să intre în greva foamei pe o perioadă nelimitată. Florin Istrati, în vârstă de 43 de ani, originar din comuna Matca, judeţul Galaţi, a fost condamnat de Secţia a 9-a Penală a Tribunalului din Milano la şase ani de închisoare, dintre care pentru un an a beneficiat de o amnistie. Aventura judiciară a românului în Italia începe în 1994, când o conaţională a făcut plângere la poliţie în care spunea că peştele ei a bătut-o şi a violat-o. În plângere a specificat datele lui Istrati. În primăvara aceluiaşi an, Istrati spune că şi-a pierdut paşaportul şi că l-a declarat pierdut. Tot Istrati susţine însă că prima dată a tranzitat Italia în 2002, cu opt ani mai târziu faţă de data la care a fost comisă fapta. În dosar nu există alte probe împotriva românului decât respectiva declaraţie a victimei. În 2000 a fost condamnat în baza respectivei declaraţii, iar sentinţa a fost modificată de o amnistie din 2007, care i-a redus un an din pedeapsă. Sentinţa a devenit definitivă în 2008, fără că Istrati să fi avut posibilitatea să se apere. În tot acest timp, românul susţine că nu a primit nicio citaţie, deşi a avut acelaşi domiciliu din România, în comuna Matca. În 19 martie, anul trecut, a fost oprit de o patrulă de carabinieri pentru un control de rutină în localitatea Gazoldo degli Ippoliti. În acel moment, Istrati se afla în maşină cu soţia lui, la fel ca şi în 2002, în tranzit prin Italia. După circa două ore de verificări ale datelor, românul a fost reţinut. Într-o scrisoare pe care Istrati a trimis-o cotidianului “Adevărul” din penitenciar, el a explicat atât momentul arestului, cât şi episoadele succesive care l-au adus în situaţia de a refuza hrana. Principala lui nemulţumire este legată de decizia Curţii de Casaţie, care nu i-a redeschis procesul, deşi legea italiană prevede această posibilitate, fără a fi necesară eliberarea condiţionată. Avocaţii românului susţin l-au reprezentat bine în proces, dar că este vorba de o eroare juridică, pe care oricum nu o va rezolva greva foamei.

BRAZILIA

Atac armat într-o şcoală din Rio

13 persoane au murit şi 22 au fost rănite de un bărbat care a deschis focul într-o şcoală din Rio de Janeiro, au informat surse ale poliţiei. Potrivit agenţiei EFE, printre morţi se numără opt elevi, precum şi agresorul, un bărbat de 24 de ani, care a dat buzna şi a deschis focul într-o şcoală din cartierul Realengo din Rio de Janeiro, după care s-a sinucis. Agenţia France Presse scrie că poliţia a precizat că trăgătorul era un fost elev al şcolii Wellington Menezes de Oliveira şi că a lăsat o scrisoare în care scria că vrea să se sinucidă.

SUA

Bombardier prăbuşit

Un avion bombardier de vânătoare F/A-18 american s-a prăbuşit miercuri, în apropierea unei baze aeronavale din California, provocând moartea celor doi piloţi. Accidentul a avut loc aproape de miezul-nopţii (22.00 ora României), într-o tabără din apropiere de baza aeronavală Lemoore, în California. Pentru moment nu au fost oferite detalii despre cauza accidentului. Leemore este baza principală a flotei Pacificului, aici aflându-se 170 de avioane F/A-18.

MEXIC

Ferma cu cadavre

Cel puţin 40 de cadavre au fost descoperite marţi, într-o fermă din San Fernando, în statul mexican Tamaulipas, vecin cu SUA, au anunţat, ieri, autorităţile judiciare locale. Corpurile neînsufleţite au fost găsite de o patrulă militară. Tot în împrejurimile San Fernando, autorităţile mexicane au descoperit, în august, cadavrele a 72 de imigranţi din America Centrală şi de Sud, asasinaţi, potrivit unui supravieţuitor, de membrii cartelului de droguri Zetas.

RUSIA

Bombă pe stradă

Poliţia rusă a descoperut, ieri, un dispozitiv explozibil cu puterea echivalentă a 400 de grame de TNT, într-o maşină din centrul Moscovei, au declarat surse din serviciile de securitate. Ofiţerii au descoperit dispozitivul explozibil improvizat în portbagajul unei maşini Mercedes Benz, după ce au oprit vehiculul pe strada Kutuzovski Prospekt, folosită zilnic de oficialii de al Kremlin. Dispozitivul era umplut cu şuruburi şi cuie. Şoferul, originar din regiunea budistă rusă Kalmikia, avea şi o armă asupra sa. El a fost arestat şi este în curs de interogare. Într-un incident separat, un dispozitiv explozibil cu o putere echivalentă a 200 de grame de TNT a fost descoperit într-o maşină oprită la sud-vest de Riazanski Prospekt din Moscova.

IORDANIA

Autoincendiere

Un iordanian şi-a dat foc, ieri, în faţa biroului premierului, în semn de protest faţă de eşecul Cabinetului în a-i şterge cazierul. Trecătorii a sărit să îl ajute şi bărbatul a fost dus la spital. El a suferit răni de o gravitate medie. Autorităţile au confirmat că un bărbat de 45 de ani, cu cazier, şi-a dat foc. Oficialii anchetează.

CEHIA

Se închide baza militară Brdy

Ministerul ceh al Apărării ar putea închide baza militară Brdy, unde urma să fie desfăşurat un radar în cadrul sistemului american de apărare antirachetă, a declarat ministrul ceh al Apărării, Alexandr Vondra. Administraţia americană a lui George W. Bush intenţiona să desfăşoare zece rachete de interceptare în Polonia şi un radar în Cehia, pentru a contracara o eventuală ameninţare balistică din partea Itanului. SUA au anunţat la 17 septembrie 2009 că administraţia Obama a făcut modificări şi propune desfăşurarea în patru etape a scutului antirachetă în Europa, având la bază principiul flexibilităţii. Astfel, prima fază a abordării adaptive în etape a scutului antirachetă prespune ca în cursul anului 2011 să fie desfăşurate sisteme disponibile şi testate de apărare antirachetă, inclusiv sistemul Aegis (ce intră în înzestrarea navelor de război), interceptorul SM-3 (Block IA) şi senzori de tipul AN/TPY-2 (radare mobile ce intră tot în înzestrarea forţelor navale ale SUA). Scopul desfăşurării acestor sisteme este de a furniza Europei şi cetăţenilor americani din Europa o apărare antirachetă regională. Faza a doua a abordării adaptive în etape a scutului antirachetă, ce are ca orizont de timp 2015 şi include şi România, presupune desfăşurarea după testări suficiente a unei versiuni mai capabile a interceptorului SM-3 (Block IB), atât în configuraţii pe mare, cât şi terestre, precum şi plasarea unor senzori avansaţi, pentru a extinde teritoriul apărat împotriva rachetelor cu rază scurtă şi lungă de acţiune. În faza a treia, care are ca orizont de timp 2018 şi unde intervine Polonia, vor fi desfăşurate, după dezvoltarea şi testarea completă, variante mai avansate ale interceptorilor SM-3 Block IIA, aflate în prezent în dezvoltare, pentru a contracara rachete cu rază scurtă, medie şi intermediară de acţiune. Faza a patra a scutului este prevăzută pentru 2020 şi prespune dezvoltarea unor interceptori de generaţie SM-3 Block IIB, care să poată contracara rachete cu rază medie şi intermediară de acţiune, dar şi potenţiale rachete balistice intercontinentale ce ar viza SUA.

MEXIC

Seism puternic

Un puternic seism cu magnitudinea 6,5 a lovit, ieri, provincia Veracruz din sud-estul Mexicului, a anunţat Institutul de Geofizică al SUA (USGS). Serviciul mexican de Protecţie Civilă nu a semnalat, pentru moment, victime sau pierderi materiale. Seismul s-a produs la ora locală 08.11 (13.11 GMT) la o adâncime de 167 kilometri, iar epicentrul său s-a aflat la 57 kilometri sud de oraşul Las Choapas, în statul mexican Veracruz. Datorită magnitudinii sale, cutremurul s-a simţit până la 500 kilometri distanţă spre vest, în capitala Mexicului, unde unele imobile şi restaurante s-au clătinat puternic. Seismul s-a simţit puternic şi în statul Chiapas din sud, la frontiera cu Guatemala.

SUA

Controlor de trafic aerian adormit în post

Autorităţile din cadrul Administraţiei Aviaţiei Civile (FAA) au anunţat miercuri că au dovedit, pentru a doua oară în două săptămâni, că un controlor de trafic aerian a adormit în post. Acest controlor era însărcinat să supravegheze traficul pe radar, în aeroportul din Knoxville, la 19 februarie. Ancheta a arătat că acesta a dormit în mod deliberat, timp de cinci ore, în timpul său de muncă. Incidentul nu a avut consecinţe, pentru că un controlor care se găsea într-un alt loc a preluat sarcinile colegului său, care nu răspundea. Vinovatul este în curs de concediere. La 23 martie, un controlor de trafic aerian care asigura singur serviciul de noapte, pe Aeroportul Ronald Reagan din Washington, a adormit timp de 20 de minute, obligând două avioane să aterizeze fără instrucţiuni din partea Turnului de Control, urmând procedurile de urgenţă, prevăzute pentru acest caz. Secretarul Transporturilor, Ray LaHood, a ordonat, atunci, Administraţiei Aviaţiei Civile, verificări ale personalului însărcinat cu realizarea controlului traficului aerian în toate aeroporturile din ţară.

RUSIA

Acuzaţiile unei foste balerine

O fostă balerină a Teatrului Balşoi, Anastasia Volocikova, acuză partidul de guvernământ Rusia Unită că i-a distrus cariera, după ce s-a retras din această formaţiune politică. Dansatoarea a demisionat în februarie din această formaţiune, criticând-o dur şi afirmând că a fost obligată să semneze o scrisoare deschisă împotriva lui Mihail Hodorkovski, un opozant al Kremlinului. Dansatoarea acuză formaţiunea condusă de premierul Vladimir Putin că a interzis două emisiuni televizate în care apărea ea, iar un concert programat pentru 26 aprilie, la Moscova, a fost anulat din motive inexplicabile. Partidul Rusia Unită a refuzat să facă vreun comentariu în legătură cu acest subiect. Potrivit lui Volocikova, chiar şi concertele programate în aprilie, în Belarus, în afara celui de la Minsk, au fost anulate. Organizatorii susţin că evenimentele au fost anulate pentru că nu se vânduseră suficiente bilete. În 2003, Anastasia Volocikova a părăsit Teatrul Balşoi, fiind acuzată că avea o greutate prea mare pentru partenerii masculini.