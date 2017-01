Elveţia

Avalanşă ucigaşă

Trei schiori germani au fost ucişi ieri, de o avalanşă, în sudul Elveţiei. Este al doilea accident de acest fel soldat cu victime din rândul turişitlor străini, înregistrat în mai puţin de o săptămână, în Elveţia. Victimele făceau parte dintr-o echipă de şapte schiori din oraşul Friedrichshafen din Germania, care traversa muntele prin valea Anniviers, în apropiere de graniţa cu Italia. Incidentul s-a produs în apropiere de locul unde sâmbăta trecută, trei schiori francezi au fost surprinşi de o altă avalanşă. Serviciul naţional de monitorizare a avalanşelor din Elveţia emisese starea de alertă, ieri, după ce vremea s-a încălzit uşor, producând subţierea stratului de zăpadă.

GRECIA

Seism puternic

Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 a fost resimţit, vineri după-amiază, în insulele elene Rhodos şi Creta, dar deocamdată nu au fost semnalate victime sau daune materiale. Institutele de Fizică a Pământului din Atena şi Salonic au anunţat că magnitudinea a fost de 6,2, precizând că seismul a avut loc la ora locală 16.29. Institutul american de Fizică a Pământului (USGS) a comunicat că seismul a avut magnitudinea de 5,9. Conform experţilor greci, epicentrul seismului a fost localizat la 20 de kilometri de insula Karpathos, la 360 de kilometri sud-est de Atena. În Karpathos, Creta şi Rhodos nu au fost semnalate victime sau daune materiale majore. Seismul a fost resimţit şi în oraşele egiptene Alexandria şi Cairo.

SUA

Furtună de zăpadă la New York

O furtună de zăpadă a afectat, vineri, nord-estul SUA, inclusiv oraşul New York, provocând perturbări ale traficului rutier. Viscolul a afectat regiunea New England, dar şi statele New York şi Pennsylvania, stratul de zăpadă ajungând în unele locuri la 30 de centimetri, în special la Catskills, la nord de oraşul New York. Meteorologii au anunţat că ninsoarea se va transforma în ploaie, treptat. Regiunile din nord-estul SUA, inclusiv oraşele New York şi Philadelphia, s-au confruntat cu temperaturi foarte scăzute, iarna trecută.

THAILANDA

Inundaţii mortale

Inundaţiile care afectează sudul Thailandei de zece zile s-au soldat cu 25 de morţi şi 180 de răniţi, iar mii de persoane, inclusiv turişti străini, au fost evacuate spre zone sigure, anunţă surse oficiale. Opt provincii thailandeze, inclusiv multe zone turistice, sunt afectate de inundaţii, iar aproximativ un milion de persoane au de suferit din cauza precipitaţiilor abundente. Armata a trimis elicoptere pentru distribuirea de ajutoare în zonele izolate, salvând numeroase persoane care erau blocate. Vicepremierul Suthep Thaugsuban a declarat că dezastrul i-a luat prin surprindere pe localnici. Aproximativ 9.000 de persoane, inclusiv o mie de turişti, au fost evacuate din staţiuni situate în Golful Thailandei şi pe litoralul Mării Andaman. Cursele aeriene şi traficul feriboturilor spre insula Koh Samui au fost reluate. Bannasat Ruangjan, preşedintele Asociaţiei pentru Turism din Koh Samui, care declarase acum câteva zile că 13.000 de turişti erau blocaţi, a anunţat că situaţia a revenit la normal, deşi 30% din rezervări au fost anulate. Rezervaţia naturală din insulele Similan rămâne închisă.

ITALIA

Grevă în transportul public

Transportul public a fost paralizat, vineri, în diverse oraşe din Italia, mai ales la Roma şi Milano, de greva declanşată de şapte sindicate, pentru a protesta faţă de reducerile bugetare din acest sector. Autobuzele, metroul şi tramvaiele nu au circulat, dar a fost asigurat un serviciu minim, între orele 04.00 GMT şi 07.00 GMT şi 16.00 GMT, 19.00 GMT. La Florenţa situaţia a fost normală, dar acolo este prevăzută o zi de acţiune sindicală la 4 aprilie. Transportul feroviar a fost mai puţin afectat, potrivit reţelei de căi ferate italiene Ferrovie dello Stato. Sindicatele protestează şi pentru că nu a fost reînnoit acordul colectiv de muncă, ajuns la scadenţă în decembrie 2007 şi care reglementează sectorul transporturilor publice. Mobilizarea sindicală a fost considerată disproporţionată de către Asstra, asociaţia care reprezintă 95% din transportul public local şi 75% din transportul regional. Ea acuză sindicatele că nu înţeleg situaţia reală din sector, adaugă sursa citată.

SIRIA

Noi manifestaţii

Manifestaţii care cer accelerarea reformelor în Siria au avut loc, vineri, după rugăciune, în oraşele Deraa şi Latakia, a anunţat agenţia oficială Sana. Credincioşii au ieşit din unele moschei la Deraa şi Latakia, scandând sloganuri în memoria martirilor şi cerând accelerarea reformelor, a precizat Sana. ”Aceste manifestaţii s-au desfăşurat fără contact între credincioşi şi forţele de ordine”, a adăugat agenţia.

YEMEN

Capitala în fierbere

Zeci de mii de susţinători şi adversari ai preşedintelui yemenit, Ali Abdallah Saleh, s-au adunat, vineri, în locuri separate, la Sanaa, unde au fost luate măsuri stricte de securitate, de teama unor confruntări între grupările rivale. Tensiunile erau perceptibile în cursul dimineţii, în capitala Yemenului, unde forţele de securitate şi armata au sporit punctele de control pe diferitele căi rutiere care duc spre locurile manifestaţiilor. În jurul pieţei Schimbării, în apropierea Universităţii din Sanaa, unde şi-au instalat tabăra, de mai mult de o lună, tinerii protestatari care cer plecarea preşedintelui Saleh, armata a înfiinţat baraje de control la punctele de acces. Unităţi ale forţelor de securitate încercau la rândul lor să direcţioneze susţinătorii regimului, între care numeroşi membri ai triburilor mobilizaţi la apelul preşedintelui, spre piaţa Tahrir din centrul capitalei şi spre piaţa Sabiine, în apropierea palatului prezidenţial. Mulţimea continua să crească de ambele părţi, înaintea rugăciunii musulmane de vineri, numită Ziua Salutului de protestatari şi a Fraternităţii de loialişti. Locurile de întrunire a celor două tabere sunt situate în cartiere diferite din Sanaa, aflate la câţiva kilometri distanţă. Dar o explozie a violenţei este de temut în capitală, unde se confruntă unităţi rivale ale armatei, parţial raliată protestatarilor şi ale Gărzii Republicane, comandată de fiul preşedintelui, Ahmad. Şeful statului se confruntă, de la sfârşitul lui februarie, cu o mişcare de contestare populară care cere plecarea sa de la putere şi care s-a accentuat de la moartea, la 18 martie, a 52 de manifestanţi, în urma tirurilor de armă atribuite partizanilor săi.

PORTUGALIA

Alegeri legislative anticipate

Preşedintele portughez, Anibal Cavaco Silva, a anunţat, joi seara, dizolvarea Parlamentului şi convocarea alegerilor legislative anticipate în 5 iunie. Şeful statului a acceptat, astfel, demisia remisă de premierul Jose Socrates, săptămâna trecută, după ce Parlamentul respinsese noul program de austeritate al Guvernului său minoritar. Conform Constituţiei portugheze, înainte de a lua decizia, preşedintele Cavaco Silva a consultat partidele reprezentate în Adunare, care s-au declarat toate favorabile convocării alegerilor anticipate. Reales în weekend-ul trecut în fruntea Partidului Socialist, cu 93,3% din voturi, Socrates a anunţat deja că va candida din nou în alegerile anticipate. Potrivit unui sondaj publicat săptămâna trecută, opoziţia de centru-dreapta ar putea obţine majoritatea absolută la viitorul scrutin, Partidul Social-Democrat fiind creditat cu 46,7% din intenţiile de vot, faţă de doar 24,5% pentru Partidul Socialist.

MEXIC

Demisia ministrului Justiţiei

Ministrul mexican al Justiţiei, Arturo Chavez, şi-a remis demisia preşedintelui Felipe Calderon, care a anunţat, joi, în Senat, că o va propune pentru această funcţie pe actuala şefă a serviciului antidrog din Ministerul Public, Marisela Morales. Arturo Chavez îşi abandonează postul după un an şi jumătate de la titularizare. Retragerea sa este precedată de publicarea în urmă cu trei luni a unei cablograme diplomatice americane din 2009, filtrată prin site-ul internet WikiLeaks şi difuzată de cotidianul mexican ”La Jornada”, în care numirea sa era considerată ”inexplicabilă”. Numeroşi opozanţi şi ONG-uri i-au reproşat lui Chavez inactivitatea între 1996-1998, când era procurorul statului Chihuahua şi avea responsabilitatea să ancheteze asasinarea a zeci de femei în Ciudad Juarez, oraşul cel mai periculos al ţării. El este al doilea ministrul al Justiţiei care demisionează sub preşedinţia lui Calderon. În cele 18 luni în care s-a aflat la conducerea ministerului, opt presupuşi şefi ai cartelurilor au fost ucişi sau arestaţi. Alte telegrame au contestat capacitatea armatei mexicane de a lupta eficient împotriva traficului de droguri, în timp ce aproape 35.000 de persoane au pierit de la debutul ofensivei militare lansate împotriva cartelurilor de preşedintele Calderon după preluarea puterii, la sfârşitul anului 2006.