BULGARIA

Români reţinuţi

Doi români aflaţi într-o maşină declarată furată, ale cărei date au fost introduse în Sistemul Informatic Schengen de către autorităţile italiene, au fost arestaţi la graniţa bulgaro-turcă. Autovehiculul furat, un BMW X5, a fost confiscat la vama Kapitan Andreevo de către poliţiştii de frontieră bulgari. Cei doi români, în vârstă de 40, respectiv, 44 de ani, s-au prezentat la punctul de trecere a frontierei duminică, în jurul orei 5.30, vrând să ajungă în Turcia. Bărbatul aflat la volanul maşinii a prezentat autorităţilor o autorizaţie de a utiliza maşina. Cetăţenii români au fost arestaţi, poliţiştii continuând cercetările în acest caz.

CHILE

Seism

Un cutremur măsurând 6,2 grade pe scara Richter s-a produs, ieri, în Chile, la o adâncime de 87 de kilometri. Nu au fost semnalate deocamdată victime sau pagube. Epicentrul seismului a fost localizat la 93 de kilometrila est de oraşul Tacna, în Peru, şi la 110 kilometri la est-nord-est de Arica, în Chile. Pe 27 februarie 2010, un cutremur, urmat de un tsunami, a devastat regiunea de centru-sud a statului Chile, provocând moartea a 524 de persoane şi dispariţia a 31, în timp ce peste 220.000 de familii au rămas fără adăpost.

R. MOLDOVA

Bani de departe

Moldovenii care muncesc în străinătate au trimis acasă, în prima lună din acest an, 71,78 de milioane de dolari, sumă cu peste opt milioane de dolari mai mare decât cea trimisă în ţară în ianuarie trecut. Potrivit Băncii Naţionale din R. Moldova, 49,4% din suma remitenţelor reprezintă dolari, 40,9% euro şi doar 9,7% constituie ruble ruseşti. Cifrele sunt, însă, cu mult sub cele din ianuarie 2008, când moldovenii plecaţi la muncă în străinătate au trimis rudelor rămase acasă aproape 90 de milioane de dolari. Fenomenul se explică şi prin faptul că salariile primite de muncitorii moldoveni în străinătate au scăzut. Astfel, banii trimişi anul trecut de muncitorii moldoveni de peste hotare s-au ridicat la 1,2 miliarde de dolari, în timp ce în 2008, când s-a înregistrat recordul absolut, remitenţele au ajuns la 1,6 miliarde de dolari. Potrivit statisticilor oficiale, 300.000 de cetăţeni ai R. Moldova sunt plecaţi la muncă în străinătate, însă, în realitate, se consideră că circa un un milion de moldoveni, aproape un sfert din populaţia ţării, sunt plecaţi peste hotare. Potrivit Biroului Naţional de Statistică din R. Moldova, cei mai mulţi cetăţeni moldoveni muncesc în Rusia, Italia, Portugalia, România, Ucraina, SUA, Israel, Spania, Germania şi Kazahstan. Ca domenii de activitate, cei mai mulţi lucrează în agricultură, construcţii, întreprinderi industriale, transporturi şi telecomunicaţii.

POLONIA

Demonstraţia femeilor

Aproape 3.000 de feministe şi sindicalişti au manifestat, ieri, în centrul Varşoviei, pentru a cere salarii egale cu cele ale bărbaţilor. Manifestaţia a fost organizată pentru al doilea an consecutiv, cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, la 8 martie. În acest an, s-a desfăşurat sub sloganul „Muncă egală, salariu egal”. Pe pancarte se putea citi: „50% putere, 100% egalitate”. Ca şi în anii precedenţi, manifestanţii au cerut autorizarea avorturilor în Polonia, unde întreruperea voluntară de sarcină este practic interzisă din anul 2000, precum şi rambursarea de către serviciile de asigurare socială a costului fecundării in vitro. Fecundarea artificială este autorizată în Polonia, dar costul său extrem de ridicat este suportat doar de cuplu, fără un ajutor financiar de la stat, spre deosebire de majoritatea ţărilor europene.

AFGANISTAN

Explozia unei bombe

Un număr de 12 civili afgani au fost ucişi, ieri, de explozia unei bombe la trecerea vehiculului lor, într-o provincie instabilă din sud-estul ţării. Victimele sunt cinci copii, două femei şi cinci bărbaţi care soseau din Pakistanul vecin, a precizat într-un comunicat biroul guvernatorului provinciei Paktika, care a acuzat rebeliunea dusă de miliţiile Taliban contra Guvernului şi aliaţilor săi occidentali. Sâmbătă, o explozie puternică a avut loc în faţa unei coloane militare NATO în oraşul Mazar-i-Sharif, centrul administrativ al provinciei afgane Balh, fără a provoca însă victime.

TAIWAN

Incendiu în bar

Nouă persoane au murit, ieri, într-un incendiu care a distrus un bar din oraşul Taichung, din centrul Taiwanului, pompierii locali indicând faptul că este vorba despre unul dintre cele mai mari incendii produse pe insulă. Potrivit primelor informaţii, incendiul a fost provocat de petardele aprinse de dansatori în timpul unui spectacol. Localul a fost evacuat rapid, însă pompierii au găsit, după stingerea flăcărilor, nouă cadavre carbonizate. Dansatorul care a provocat incendiul şi proprietarul localului au fost audiaţi de poliţişti.

IRLANDA

Acord pentru guvernare

Partidul de centru-dreapta Fine Gael, câştigător al ultimelor alegeri din Irlanda, şi Partidul Laburist au ajuns ieri la un acord pentru formarea Guvernului de coaliţie, după cum a semnalat viitorul premier, Enda Kenny. Acordul pune capăt unui proces de negociere lansat după legislativele din 25 februarie, când Fine Gael a câştigat alegerile fără a obţine o majoritate aboslută. Urnele au pedepsit dur formaţiunea Fianna Fail, care a guvernat în ultimii 14 ani. Noul Executiv reprezintă dorinţele de schimbare ale irlandezilor, care încearcă să înfrunte cu energii împrospătate o criză economică pentru care ţara a fost nevoită să accepte sprijinul UE şi al Fondului Monetar Internaţional şi să realizeze o profundă restructurare a economiei sale

JAPONIA

Demisie

Ministrul nipon al Afacerilor Externe, Seiji Maehara, adesea citat ca un posibil nou lider în cazul în care nepopularul prim-ministru ar renunţa la guvernare, şi-a prezentat demisia pentru că a acceptat donaţii politice din partea unui sud-coreean ce locuia de mult timp în Japonia. Premierul Naoto Kan i-a acceptat demisia. Seiji Maehara a recunoscut, vineri, la o reuniune comisiei bugetare din Camera Superioară a Parlamentului că a primit 50.000 de yeni, circa 610 dolari, de la o sud-coreeancă rezidentă în Japonia. Legea privind controlul fondurilor politice interzice politicienilor să accepte donaţii de la străini sau entităţi străine. După ce Partidul Democratic din Japonia a preluat puterea în septembrie 2009, politicianul de 48 de ani a fost ministru al Transporturilor înainte să preia instituţia diplomaţiei în septembrie 2010. Opoziţia va fi probabil încurajată de această demisie în demersurile de a-l forţa pe însuşi premier să demisioneze sau să convoace alegeri anticipate, în timp ce acesta luptă să treacă prin Parlament proiecte de legi privind implementarea bugetului fiscal pe 2011 pe fondul unei susţineri publice scăzute.

TUNISIA

Încetarea activităţii

Justiţia tunisiană a ordonat comisiei însărcinate cu rezolvarea cazurilor de corupţie şi deturnare de fonduri, înfiinţată după înlăturarea de la putere a lui Ben Ali, să îşi înceteze activitatea, a anunţat preşedintele său, Abdelfattah Amor. Decizia survine după o plângere depusă la 28 februarie de un grup de avocaţi care cereau încetarea activităţilor acestei comisii create la 18 februarie. În pofida deciziei justiţiei, comisia va continua să lucreze cu respectarea regulilor şi procedurilor judiciare, a afirmat preşedintele său. În afară de comisia lui Amor, alte două comisii au fost formate de autorităţile interimare tunisiene, după înlăturarea preşedintelui Zine El Abidine Ben Ali. Este vorba despre comisia condusă de Yadh Ben Achour, însărcinată cu realizarea obiectivelor Revoluţiei, reforma politică şi tranziţia democratică, şi Comisia naţională privind abuzurile, condusă de Taoufic Bouderbala.

NOUA ZEELANDĂ

Proces de durată

Poliţia din Noua Zeelandă a avertizat că va dura câteva luni pentru a identifica unele dintre cadavrele descoperite sub dărâmături la Christchurch, oraş devastat parţial de seismul de la 22 februarie. Ultimul bilanţ menţionează 166 de morţi, însă numărul definitiv ar urma să fie peste 200. Niciun cadavru nu a fost găsit sub ruinele catedralei din oraş, a cărei clopotniţă s-a prăbuşit, şi unde autorităţile credeau că au fost blocate 22 de persoane. O echipă internaţională, formată din experţi din Australia, Marea Britanie, Japonia, China, Thailanda, Singapore şi Israel, lucrează la identificarea victimelor. Accesul în centrul oraşului Christchurch, interzis publicului după cutremur, a fost parţial permis ieriă, pentru a lăsa oamenii să-şi recupereze maşinile sau echipamentele esenţiale. Accesul rămâne interzis în imobilele instabile sau în locurile în care se derulează operaţiuni de căutare a victimelor. Autorităţile apreciază că o treime din centrul oraşului a fost sau urmează să fie distrusă.

CROAŢIA

Manifestaţii antiguvernamentale

Noi manifestaţii au avut loc, sâmbătă, în mai multe oraşe croate, pentru a cere demisia premierului Jadranka Kosor şi a Guvernului său. Cel mai mare număr, aproximativ 1.500 de persoane, potrivit organizatorilor, s-au strâns la Varazdin. Protestatarii au acuzat Guvernul de corupţie şi că duce ţara către o catastrofă. Economia croată s-a contractat cu 1,4% în 2010 în raport cu anul precedent, al doilea recul consecutiv după o contracţie a PIB-ului cu 5,8% în 2009. Şomajul afecta în ianuarie 19,6% din populaţia activă. Numărul şomerilor înregistraţi, de 334.378 de persoane din 4,4 milioane de locuitori, era la cel mai înalt nivel al său în ultimii opt ani. Potrivit sindicatelor, circa 70.000 de angajaţi nu şi-au primit salariile. De la sfârşitul lunii februarie, manifestaţiile împotriva Guvernului au avut loc aproape la două zile la Zagreb, dar şi în alte oraşe croate.