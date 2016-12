R. MOLDOVA

Cereri respinse

Liderul transnistrean, Igor Smirnov, a respins cererea de graţiere a jurnalistului Ernest Vărdănean, condamnat la Tiraspol la 15 ani de închisoare pentru înaltă trădare şi spionaj în favoarea R. Moldova. Într-un mesaj adresat rudelor ziaristului, autorităţile de la Tiraspol au afirmat sâmbătă că, potrivit reglementărilor locale, un condamnat poate cere amnistierea numai după ce a ispăşit jumătate din pedeapsă. În aceste condiţii, Ernest Vărdănean, arestat la 7 aprilie 2010 şi condamnat în decembrie, ar putea cere graţierea abia în 2017. Potrivit autorităţilor separatiste, acesta şi-a recunoscut vinovăţia şi a mărturisit că agenţii serviciului de informaţii moldovean i-ar fi cerut să obţină informaţii de la funcţionari transnistreni şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice occidentale la Chişinău. Administraţia de la Tiraspol l-a condamnat la închisoare, tot pentru spionaj, şi pe moldoveanul Ilie Cazac, fost angajat al fFscului din Bender. Guvernul de la Chişinău a condamnat sentinţele pronunţate împotriva celor doi cetăţeni moldoveni, cerând eliberarea lor necondiţionată.

ESTONIA

Incendiu la orfelinat

Zece copii au murit, ieri, într-un incendiu izbucnit la un orfelinat pentru minori cu handicap din oraşul Haapsalu din nord-vestul Estoniei. Numele şi vârsta victimelor nu au fost date publicităţii, însă majoritatea copiilor din orfelinat sufereau de handicapuri şi utilizau scaune rulante pentru a se deplasa. Serviciile de intervenţie au fost anunţate despre incendiu la ora locală 14.30, iar flăcările au fost stinse după două ore. Conform autorităţilor, în clădirea aflată într-o zonă împădurită se aflau 37 de copii şi nouă adulţi în momentul declanşării incendiului. Autorităţile estone au decretat pentru luni zi de doliu pentru victimele incidentului.

MAREA BRITANIE

Trafic de arme

Un britanic anchetat în SUA pentru trafic internaţional cu arme de tip AK-47 a colaborat la un moment dat cu o firmă românească ce a jucat rol de intermediar. Britanicul Gary Hyde, de 41 de ani, este suspectat de trafic internaţional cu arme de tip AK-47 în zona Balcanilor, în Irak, China şi Africa. Gary Hyde a fost arestat în ianuarie în statul american Nevada, autorităţile americane anchetându-l în legătură cu trafic de muniţie pentru arme de tip AK-47. Muniţia era importată din China, dar Gary Hyde, împreună cu omul de afaceri german Karl Kleber şi cu un alt britanic, Paul Restorick, au declarat că muniţia era fabritactă în Bulgaria, pentru a se evita embargoul impus armamentului de provenienţă chineză. Complicii săi au ajuns deja la acorduri cu procurorii americani. Gary Hyde este suspectat că a colaborat şi cu John Knight, condamnat la închisoare pentru transferul ilegal de arme automate din Iran spre Kuweit. John Knight a recunoscut că a vândut şi importante cantităţi de arme în Sudan. La unul dintre contractele la care a participat şi Gary Hyde, o companie românească a jucat rolul de intermediar.

COREEA DE SUD

Scurgere radioactivă

Institutul de cercetare nucleară din Coreea de Sud a raportat o uşoară scurgere de radiaţii în timpul unui experiment efectuat, ieri, fără să provoace victime. A fost o problemă care s-a întâmplat în mijlocul unui experiment. Nu au existat scurgeri în afara clădirii şi nici nu au existat victime, a dat asigurări agenţiei Reuters un oficial al Institutului de Cercetare a Energiei Atomice din Daejeon. Acesta a solicitat să nu-i fie dezvăluită identitatea, argumentând că nu a fost autorizat să vorbească presei. Agenţia Yonhap a relatat că o substanţă radioactivă s-a ridicat la suprafaţa rezervorului de apă când cercetătorii lucrau la un reactor nuclear. Reactorul a fost oprit, iar trei specialişti care lucrau în acel moment au fost evacuaţi imediat. Totodată, a fost emis un avertisment de radiaţie de culoare albă, cel mai mic grad de avertizare dintr-un sistem de alertă de trei grade. Cauza incidentului nu este cunoscută deocamdată.

COREEA DE NORD

Un nou test nuclear

Coreea de Nord a început să sape tuneluri la poligonul de la Punggye, pentru a pregăti un al treilea test nuclear, a anunţat, ieri, agenţia de presă sud-coreeană Yonhap. Regimul de la Phenian a început să sape cel puţin două tuneluri la Punggye, în provincia Hamgyong, situată în nord-estul ţării, unde a mai efectuat două teste nucleare, în octombrie 2006 şi mai 2009, a declarat un înalt oficial de la Seul. Testul ar urma să fie efectuat cu plutoniu, Coreea de Sud şi Statele Unite apreciind că Phenianul dispune de suficient plutoniu pentru producerea a şase - opt bombe. Coreea de Nord a dezvăluit în luna noiembrie existenţa unei uzine de îmbogăţire a uraniului, care poate fi folosit şi pentru producerea de arme atomice. La jumătatea lunii decembrie, surse din serviciile de informaţii sud-coreene au afirmat că regimul de la Phenian pregăteşte un al treilea test nuclear, care ar putea avea loc în martie.

AUTORITATEA PALESTINIANĂ

Protest împotriva lui Obama

Circa 3.000 de palestinieni au manifestat, ieri, la Ramallah, în Cisiordania, faţă de Administraţia Barack Obama, denunţând folosirea dreptului de veto de către SUA pentru a bloca în Consiliul de Securitate ONU un proiect care condamna politica de colonizare israeliană. Adunaţi în Piaţa Manara, manifestanţii au scandat sloganuri împotriva lui Barack Obama, afirmând că este „un om demn de dispreţ” pentru că a trădat cauza palestiniană. Mitingul este organizat de mişcarea Fatah, a preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmud Abbas. Mitingul s-a încheiat fără incidente. SUA au folosit dreptul de veto în Consiliul de Securitate ONU pentru a bloca proiectul de rezoluţie arab ce condamna politica de colonizare israeliană din Cisiordania. Celelalte 14 state membre ale Consiliului de Securitate, inclusiv ţări europene, au votat în favoarea proiectului.

KOSOVO

Coaliţie de guvernare

Premierul în exerciţiu din Kosovo, Hashim Thaci, a anunţat că a format o coaliţie cu partidul unui bogat om de afaceri şi cu reprezentanţii minorităţilor etnice, care îi va permite să formeze un nou Guvern, la două luni după alegeri. Hashim Thaci a fost însărcinat vineri de preşedintele interimar Jakup Krasniqi să formeze noul Guvern. Partidul Democratic din Kosovo, condus de Thaci, a obţinut 34 dintre cele 120 de mandate ale noului Parlament, format în urma alegerilor legislative anticipate din 12 decembrie. Cu cele opt mandate de care dispune AKR şi circa 20 de mandate ale partidelor minorităţilor, coaliţia lui Thaci va dispune de o majoritate fragilă în Parlament, a cărui primă şedinţă este programată pentru luni. Independenţa Kosovo a fost recunoscută de 75 de state, printre care se numără SUA şi 22 dintre cele 27 de state membre UE.

GERMANIA

Marşul dreptei

Cel puţin 82 de ofiţeri de poliţie au fost răniţi în oraşul Dresda, unde manifestaţiile împotriva unui miting neonazist au degenerat sâmbătă în violenţe. O parte dintre victime sunt în stare gravă, a declarat şeful poliţiei din Dresda, Dieter Hanitsch. Oficialii vorbiseră iniţial de 50 de ofiţeri răniţi. Ofiţerii au folosite bastoane, gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a împiedica protestatarii de extremă-stânga să intre în zone rezervată pentru extremiştii de dreapta, care au primit autorizaţie să se strângă în oraşul din estul ţării. Mii de manifestanţi antifascişti au spart barierele şi au intrat în zona unde încercau să ajungă circa 600 de neo-nazişti din diferite părţi ale oraşului. Alţi protestatari au blocat drumurile care duceau spre zona rezervată. Mai multe maşini au fost vandalizate, iar pagubele materiale produse sunt de ordinul zecilor de mii de euro.

AFGANISTAN

Anchetă NATO

NATO a anunţat că va ancheta acuzaţiile potrivit cărora forţele sale ar fi ucis zeci de civili în ultimele zile, în raidurile aeriene şi terestre din estul Afganistanului. Guvernatorul provinciei Kunar a anunţat că 64 de civili, printre care 20 de femei şi mai mulţi copii, au fost ucişi în recente raiduri aeriene desfăşurate de Alianţă în districtul muntos izolat Ghaziabad. La rândul său, preşedintele Hamid Karzai a spus că, potrivit serviciilor speciale afgane şi oficialilor locali, peste 50 de civili şi-au pierdut viaţa şi a condamnat dur operaţiunile.

SUA

Incendiu devastator

Cel puţin o persoană a murit şi alte o sută au rămas fără locuinţe după un incendiu de amploare izbucnit în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică într-un bloc din cartierul new-yorkez Brooklyn. Focul a izbucnit la etajul patru al blocului de pe bulevardul East Flatbush. O persoană a murit şi alte patru au fost rănite în incendiu. Potrivit pompierilor, persoana decedată este o femeie de 64 de ani. Cel puţin 15 persoane care au inhalat fum au fost transportate la spital. Blocul are 70 de apartamente, care au fost distruse, astfel că circa 100 de persoane au rămas temporar fără locuinţe.

UGANDA

Alegeri prezidenţiale

Preşedintele Yoweri Museveni se distanţa faţă de restul candidaţilor în alegerile prezidenţiale din Uganda, potrivit rezultatelor parţiale oficiale, în timp ce principalul său contracandidat a calificat drept inacceptabil întregul proces electoral. Sâmbătă seara, şeful statului era creditat de un foarte confortabil avans faţă de cei şapte adversari ai săi, după numărarea a 46,5% din voturile celor 14 milioane de alegători înscrişi pe liste. Yoweri Museveni a obţinut 68,71% din sufragiile exprimate, cu 4.273.072 voturi faţă de 25,38% şi circa 1.578.616 voturi, favorabile lui Kizza Besigye, principalul său rival. Fost medic personal al lui Yoweri Museveni în anii rebeliunii 1981-1986 şi candidat în alegerile prezidenţiale pentru a treia oară consecutiv, Kizza Besigye a acuzat anterior scrutinul fostului său mentor şi al partidului aflat la putere că a umflat listele cu alegători-fantomă şi minori.

AFRICA DE SUD

Fost preşedinte, respins

Fostul preşedinte malgaş Marc Ravalomanana, care îşi anunţase revenirea la Antananarivo după doi ani de exil, nu şi-a putut respecta promisiunea pentru că pe aeroportul din Johannesburg i s-a refuzat îmbarcarea. La Antananarive, Alain Ramaroson, un apropiat al actualului conducător Andry Rajoelina, preşedinte al Comisiei de securitate şi apărare din Consiliul Superior al tranziţiei, a afirmat că Marc Ravalomanana nu-şi are locul în Madagascar pentru moment. Compania aeriană sud-africană invocă un ordin din partea autorităţii Aviaţiei civile malgaşe care îl declară persona non grata pe fostul preşedinte în Madagascar. O angajată a companiei i-a arătat o scrisoare din partea acestei instanţe, afirmând: „l Ravalomanana Marc este persona non grata în Madagascar. Astfel, pentru a păstra ordinea publică, nu-l luaţi la bord!” Marc Ravalomanana anunţase, joi, că se întoarce în ţară sâmbătă în perspectiva amorsării unui dialog pentru restaurarea democraţiei prin noi alegeri. Regimul malgaş în exerciţiu a ripostat avertizând că îl va aresta imediat dacă persistă în hotărârea lui de a reveni în Madagascar. Confruntat cu o vie contestare populară în 2009, fostul preşedinte a fost constrâns să predea puterea unei conduceri militare care a transmis-o imediat lui Andry Rajoelina, principalul său opozant, aflat în continuare la putere în fruntea unei Înalte autorităţi a tranziţiei.

GERMANIA

Jurnalişti eliberaţi

Cei doi ziarişti germani eliberaţi sâmbătă după patru luni de detenţie în Iran au ajuns, ieri, la Berlin, a anunţat Ministerul german al Afacerilor Externe german.”Sunt foarte bucuroasă că Marcus Hellwig şi Jens Koch au putut să revină, în sfârşit, în Germania”, a declarat cancelarul Angela Merkel, într-un interviu acordat publicaţiei „Bild am Sonntag”, pentru care lucrează cei doi ziarişti. Ministrul german al Afacerilor Externe, Guido Westerwelle, s-a aflat sâmbătă seară la Teheran, pentru a-i prelua pe cei doi ziarişti. În cursul scurtei vizite, Guido Westerwelle, primul şef al diplomaţiei germane care ajunge la Teheran în ultimii şapte ani, s-a întâlnit cu preşedintele Mahmud Ahmadinejad şi cu omologul său iranian, Ali Akbar Salehi. Autorităţile de la Teheran le-au reproşat celor doi cetăţeni germani că au intrat în ţară în calitate de turişti şi nu de jurnalişti. Ziariştii străini trebuie să obţină o autorizaţie specială din partea Ministerului Culturii pentru a putea lucra în Iran, însă reporterii germani nu solicitaseră documentele necesare.