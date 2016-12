FRANŢA

Copil român reţinut pentru furt

Un copil român, în vârstă de 11 ani, a fost reţinut în Franţa, după ce a furat sau a încercat să fure diverse sume unor persoane care tocmai scoteau bani de la bancomate din Lyon. Copilul a fost reţinut marţi, după ce în aceeaşi zi a încercat să fure banii unei femei care tocmai îi extrăsese de la un bancomat. Minorul a recunoscut că se afla în zona respectivă, dar a negat tentativa de furt. El este suspectat de infracţiuni similare în Lyon, autorităţile bănuind că a furat 2.000 de euro în 27 noiembrie 2010 şi o altă sumă în 22 noiembrie. Poliţiştii nu au, însă, suficiente dovezi împotriva lui, astfel că românul este cercetat în stare de libertate.

ITALIA

Moldoveni cu acte de identitate româneşti false, arestaţi

16 cetăţeni moldoveni având documente de identitate româneşti false au fost arestaţi în nordul Italiei, fiind acuzaţi că în ultimele şase luni au comis aproape 100 de spargeri în magazine şi locuinţe din Italia, dar şi din Franţa, Elveţia şi Austria. Arestările au avut loc în ultimele luni, după cele aproape 100 de spargeri comise în 23 de localităţi din regiunile italiene Lombardia şi Piemonte. Cei 16 suspecţi, toţi originari din Chişinău, au vârste cuprinse între 19 şi 45 de ani, iar autorităţile italiene cred că sunt implicaţi şi în spargeri comise în Franţa, Elveţia şi Austria. Carabinierii au recuperat bunuri furate în valoare de aproape 150.000 de euro. Reţeaua trimitea bunurile furate în Ungaria şi R. Moldova, unde marfa era revândută. Toţi cei 16 moldoveni aveau documente de identitate româneşti false şi se aflau în Italia de aproximativ doi ani.

SUA

Bilete false de avion

O fostă angajată a companiei aeriene americane Continental a reuşit să obţină un milion de dolari de la pasagerii de pe aeroportul Newark, lângă New York, vânzându-le bilete de avion false, au declarat, marţi, procurorii din New York. În cadrul procesului, Victoria Scardigno (33 de ani) a pledat vinovată, ea riscând 20 de ani de detenţie. Angajată la Continental Newark Liberty International Airport, ea şi-a făcut avut un obicei de a vinde pasagerilor tichetelor false în locul biletelor date drept compensaţie pentru zborurile anulate. Victoria Scardigno garanta pasagerilor că sunt valabile tichetele pentru zboruri dus-întors până la destinaţia aleasă de ei. Însă Continental Airlines nu oferea nimic clienţilor săi. Cu banii obţinuţi, femeia şi-a achiziţionat bunuri din boutique-uri de lux. Procurorii federali au susţinut că femeia a abuzat de pasagerii naivi care au achiziţionar bonuri pentru bilete de avion, de fapt hârtii fără valoare.

BULGARIA

Atelier ilegal de arme

Unităţi de poliţie din Sofia şi din cadrul Direcţiei pentru Combaterea Crimei Organizate au făcut, ieri, o razie la un atelier din Vraceş, de unde au confiscat arme, muniţie şi grenade. Un bărbat în vârstă de 32 de ani, despre care se crede că administra atelierul ilegal în care se confecţionau arme şi muniţie, a fost arestat. Poliţia a primit un pont, în urmă cu o lună, prin care era informată despre existenţa unui atelier de arme în această localitate. Clienţii acestuia erau, în principal, braconieri. În cadrul operaţiunii, poliţia a confiscat puşti, pistoale, grenade, puşti improvizate, amortizoare, 360 de gloanţe de diferite calibre, lunete, grenade defensive de luptă, componente de arme dar şi alte echipamente şi 20 de trofee de animale.

RUSIA

Suspecţi de terorism arestaţi

Autorităţile din Moscova au deţinut patru persoane suspectate că pregăteau un atac terorist, indivizii fiind capturaţi după ce cumpăraseră bilete pentru un tren spre Chişinău. Operaţiunea a fost coordonată de agenţi ai poliţiei ruse a transporturilor. Hasan Nazhaiev, Ruslan Iusupov, Ramzan Haliiev şi Anjela Batalova (despre care se crede că este văduva unui militant islamist) cumpăraseră bilete pentru un tren spre Chişinău, afirmă un oficial rus. Suspecţii au fost arestaţi în gara Kievski din Moscova. Potrivit informaţiilor preliminare, Iusupov este comandantul unei celule operative, iar Batalova avea sarcina comiterii unui atac terorist într-un loc public. Cei patru au fost transferaţi în Cecenia, pentru a fi interogaţi.

CHINA

Jurnalişti străini arestaţi

Jurnalişti străini au anunţat că au fost agresaţi şi respinşi cu brutalitate, în ultimele zile, în apropiere de casa unde militantul chinez pentru drepturile omului Chen Guangcheng este arestat la domiciliu. Avocat autodidact şi militant al cauzei celor mai săraci dintre chinezi, el a fost bătut de poliţie, săptămâna trecută, după ce a denunţat, într-o înregistrare video, condiţiile carcerale, a anunţat ONG-ul Chinese Human Rights Defenders (CHRD). Corespondenţii instituţiilor de presă franceze Le Monde, RFI şi Le Nouvel Observateur, care au efectuat împreună, duminică, o vizită în satul Dongshigu, în provincia Shandong (est), au fost respinşi cu brutalitate. O echipă de la cotidianul ”The New York Times” a fost, de asemenea, victima brutalităţii acestor membri ai unei miliţii locale. O purtătoare de cuvânt a confirmat că doi jurnalişti ai cotidianului au avut probleme în apropierea casei lui Chen Guangcheng, luni, fără să ofere detalii. Colegii acestora au declarat că cei doi bărbaţi au fost scoşi cu brutalitate din vehicul şi li s-au spart unele echipamente. Poliţia locală a dezminţit aceste incidente.

MEXIC

Ciocniri violente între profesori şi poliţişti

Poliţia a folosit gaze lacrimogene şi s-a ciocnit mai multe ore, marţi, cu profesorii ieşiţi în stradă să protesteze în timpul unei vizite a preşedintelui mexican, Felipe Calderon, în oraşul Oaxaca. Protestele sunt o reminiscenţă a tulburărilor care au paralizat acest oraş din sudul Mexicului, timp de cinci luni în 2006 şi care s-au soldat cu cel puţin zece morţi. Sindicatul profesorilor Secţiunea 22 a precizat că 20 de cadre didactice au fost rănite în timpul confruntărilor, care au durat câteva ore. Poliţia de la faţa locului a anunţat că cinci ofiţeri au fost răniţi. Violenţele au izbucnit în principala piaţă din Oaxaca unde s-au adunat profesorii pentru a protesta. Cadrele didactice au aruncat cu pietre şi i-au lovit pe poliţişti cu beţe. Forţele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene, neştiindu-se deocamdată cine a folosit muniţie reală. Oaxaca este una dintre cele mai populare destinaţii turistice din Mexic, datorită centrului colonial pitoresc, ruinelor Zapotec şi satelor indiene înconjurătoare, cunoscute pentru arta şi meşteşugurile lor. Protestatarii au foc unui vehicul guvernamental şi l-au bătut pe secretarul Sănătăţii din statul Oaxaca, Marco Tulio Lopez, atunci când a încercat să facă apel la calm în afara clădirilor guvernamentale. Secţiunea 22 este acelaşi sindicat care a declanşat şi protestele din 2006. Tulburările de atunci au început în contextul unei greve a profesorilor pentru a cere salarii mai mari, care s-a extins însă rapid într-o mişcare mai amplă împotriva guvernatorului de atunci al statului Oaxaca, Ulises Ruiz, acuzat că a falsificat alegerile.

MAREA BRITANIE

Străinii cu calificări superioare, excluşi

Străinii care vin să muncească în Marea Britanie în schimbul unui salariu mai mare de 150.000 de lire sterline (180.000 de euro) vor fi excluşi din rândul noilor cote de imigranţi, pentru a nu priva ţara de cele mai bune talente, a anunţat, ieri, Guvernul. Măsura, care răspunde unei cereri acute a lumii economice, se va aplica imigranţilor care vor putea prezenta un contract de muncă în acest sens, a precizat secretarul de Stat însărcinat cu Imigraţia, Damian Green. Ea va permite ca în cazul avocaţilor, bancherilor sau cercetătorilor străini cu calificări superioare să nu se aplice regulile care vor fi introduse începând din aprilie, pentru a stopa imigraţia. Există însă o condiţie, şi anume, un cazier judiciar curat în ţara de origine. Marea Britanie trebuie să atragă, pentru economia sa, cele mai bune talente şi profesioniştii cei mai străluciţi, a declarat Green. El a apreciat că acest lucru nu trebuie să aibă loc în detrimentul muncitorilor deja prezenţi. Premierul conservator, David Cameron, a promis diminuarea numărului imigranţilor din afara UE, de la 200.000 de persoane pe an la câteva zeci de mii, până în 2015. Pentru a atinge acest obiectiv, Guvernul a anunţat, în toamnă, o reducere cu 20% a numărului de vize acordate în 2011 muncitorilor care provin din afara UE. Acesta a ţinut, deja, cont de reticenţele mediului economic, prevăzând anumite derogări, în special pentru transferurile în Marea Britanie, în cadrul multinaţionalelor. Timp de cinci ani, acestea vor putea aduce, în deplină libertate, angajaţii pe care-i plătesc cu peste 40.000 de lire sterline (47.000 de euro) pe an. Noua măsură de relaxare, anunţată ieri, a fost salutată de directorul Camerelor de Comerţ Britanice (BCC), Adam Marshall, în opinia căruia Guvernul este pe cale să fie mai receptiv la îngrijorările lumii economice.

SUA

Eliberarea unui deţinut, anulată

O Curte de Apel americană a anulat, marţi, decizia de eliberare a unui deţinut de la Guantanamo, care s-ar fi antrenat într-o tabără al-Qaida, câteva săptămâni, înainte de atentatele de la 11 septembrie 2001, potrivit unor documente de justiţie. Yemenitul Said Hatim afirmă că a minţit atunci când a mărturisit, pe fondul torturii, că are legături cu al-Qaida. Un tribunal a ordonat eliberarea sa în decembrie 2009, dar el a rămas în detenţie în aşteptarea deciziei în apel. Said Hatim este deţinut la Guantanamo din 2002. În decembrie 2009, judecătorul districtului federal care a ordonat eliberarea sa a explicat această decizie prin faptul că autorităţile americane nu au putut dovedi că acesta face parte din al-Qaida sau din mişcarea talibană. Dar decizii ulterioare au modificat jurisprudenţa, autorizând detenţia celor care susţin voluntar şi material al-Qaida sau talibanii, a explicat comisia de trei judecători a Curţii de Apel care s-a pronunţat marţi, în capitala americană. Cazul lui Said Hatim, suspectat că a participat la tabere de antrenament al-Qaida şi că a fost găzduit în case afiliate organizaţiei, va face obiectul unor noi audieri în faţa unui tribunal de district.

PORTUGALIA

Grevă feroviară

Traficul feroviar era grav perturbat, ieri, în Portugalia, din cauza unei greve a controlorilor şi agenţilor comerciali ai companiei publice de căi ferate (CP), care protestează faţă de scăderile salariale. Potrivit unor surse sindicale, aproximativ 80% dintre trenuri nu circulau în cursul dimineţii. În cursul zilei de marţi, o grevă care a avut loc între orele 5.00 şi 9.00 a afectat numeroase trenuri. În cadrul politicii de austeritate bugetară, Guvernul portughez a impus din ianuarie o scădere cu 5% a salariilor bugetarilor.

BOSNIA – HERŢEGOVINA

Protestele foştilor militari

Mai multe sute de foşti militari bosniaci, cărora li s-a promis o pensionare anticipată la sfârşitul anului 2010, au manifestat ieri, la Sarajevo, pentru a le cere autorităţilor să îşi respecte angajamentele. Parlamentul bosniac a amendat, în septembrie 2010, o lege privind forţele armate, care obligă militarii de profesie să se retragă din armată la vârsta de 35 de ani sau după o activitate în domeniul militar de 15 ani. Această lege prevede şi pensionarea anticipată a unor foşti militari, care au participat timp de cel puţin doi ani la războiul intercomunitar din perioada 1992-1995 din Bosnia. Aproximativ 1.500 de militari au părăsit astfel armata în 2010 şi aproape 500 vor trebui să plece în 2011. Retragerile din armată sunt efectuate în etape, prima datând din martie 2010. Dar niciunul dintre aceşti militari nu şi-a primit pensia. În baza legii, aceste pensii ar trebui plătite de stat, dar ele nu au fost prevăzute în bugetul pe 2010, iar bugetul pe 2011 nu a fost încă adoptat, din cauza impasului în formarea noului Guvern, în urma alegerilor generale din 3 octombrie.

PAKISTAN

Imunitate diplomatică recunoscută

Guvernul pakistanez a hotărât să recunoască imunitatea diplomatică a lui Raymond Davis, un oficial american arestat în Lahore, pentru uciderea a doi tineri pakistanezi, la 27 ianuarie, a declarat, ieri, un oficial guvernamental pakistanez de rang înalt. Însă, o hotărâre cu privire la situaţia lui Davis va fi luată de un tribunal din Lahore, unde este acuzat de crimă. Preşedintele american, Barack Obama, a intervenit marţi în disputa privind recunoaşterea imunităţii diplomatice a lui Davis, considerând nesustenabilă declaraţia că acesta nu ar putea invoca imunitatea diplomatică. De asemenea, senatorul John Kerry, preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul american, a efectuat, marţi, o vizită în Pakistan, pentru a se întâlni cu lideri din această ţară, în timp ce administraţia Obama şi-a intensificat presiunile asupra Islamabadului, pentru a-l elibera pe Davis, în baza imunităţii diplomatice. Un oficial american a declarat, la Washington, că ”vizita lui Kerry este pur personală, ca persoană căreia îi pasă de Pakistan, pe care-l vizitează ca prieten”. Însă, un oficial pakistanez a declarat că vizita acestuia are de-a face în primul rând cu Davis.

ALBANIA

Apel la dialog politic

Membrii Parlamentului European, reuniţi în sesiune plenară la Strasbourg, au lansat, marţi seară, un apel la dialog către liderii politici din Albania, subliniind că acesta este esenţial pentru viitorul parcurs european al acestei ţări. Majoritatea eurodeputaţilor care au avut intervenţii şi-au exprimat preocuparea faţă de evenimentele de la Tirana, unde violenţele de stradă au dus la decesul a patru persoane la finalul lunii ianuarie. Comisarul european pentru Extindere, Stefan Fule, a apreciat că bunăvoinţa şi asistenţa UE nu pot înlocui dialogul dintre liderii albanezi. Albania trebuie să respecte toate criteriile de la Copenhaga necesare aderării la forul european, a spus reprezentantul CE. În opinia lui Fule, PE are un rol vital de jucat prin faptul că poate trimite un mesaj clar către Tirana potrivit căruia dialogul politic este soluţia normală pentru depăşirea crizei politice actuale.